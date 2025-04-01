«Он заслужил». Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ
Мирон похвалил Руслана Ротаня
Известный украинский тренер Мирон Маркевич расхвалил Руслана Ротаня, ныне возглавляющего «Александрию». Специалист любит стабильность одного из лидеров УПЛ.
– Лучший тренер февраля-марта?
Отдам награду РуслануРотаню. Он заслужил, потому что Александрия показывает стабильную игру под его руководством, – лаконично сказал Маркевич.
В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 50 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей. У «Динамо», возглавляющего турнирную таблицу чемпионата, 54 зачетных пункта.
Ранее Руслан Ротань оценил шансы «Александрии» на титул УПЛ.
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