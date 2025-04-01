«Он заслужил». Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич расхвалил Руслана Ротаня, ныне возглавляющего «Александрию». Специалист любит стабильность одного из лидеров УПЛ.

– Лучший тренер февраля-марта?

Отдам награду РуслануРотаню. Он заслужил, потому что Александрия показывает стабильную игру под его руководством, – лаконично сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 50 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей. У «Динамо», возглавляющего турнирную таблицу чемпионата, 54 зачетных пункта.

Ранее Руслан Ротань оценил шансы «Александрии» на титул УПЛ.