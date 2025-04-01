Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он заслужил». Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 10:43 |
1086
1

«Он заслужил». Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ

Мирон похвалил Руслана Ротаня

01 апреля 2025, 10:43 |
1086
1
«Он заслужил». Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич расхвалил Руслана Ротаня, ныне возглавляющего «Александрию». Специалист любит стабильность одного из лидеров УПЛ.

– Лучший тренер февраля-марта?

Отдам награду РуслануРотаню. Он заслужил, потому что Александрия показывает стабильную игру под его руководством, – лаконично сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 50 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей. У «Динамо», возглавляющего турнирную таблицу чемпионата, 54 зачетных пункта.

Ранее Руслан Ротань оценил шансы «Александрии» на титул УПЛ.

По теме:
«Уровень Динамо-2». Ващук разнес нынешнюю УПЛ
Маркевич оценил возвращение Ракицкого в футбол
Санкции от Кучера. Один из легионеров Черноморца переведен в резерв
Мирон Маркевич Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Биатлон | 31 марта 2025, 11:47 0
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины

Дмитрий считает, что Богдан Борковский имеет потенциал для улучшения результатов

Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Бокс | 01 апреля 2025, 08:22 1
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»

Дерек нацелен на бой с Дюбуа

Склоним головы. Любил Украину, болел за Днепр, презирал манкуртов
Война | 01.04.2025, 09:00
Склоним головы. Любил Украину, болел за Днепр, презирал манкуртов
Склоним головы. Любил Украину, болел за Днепр, презирал манкуртов
БЕССМЕРТНЫЙ: «Буковина – добротная команда. Результат на нас не давит»
Футбол | 01.04.2025, 09:12
БЕССМЕРТНЫЙ: «Буковина – добротная команда. Результат на нас не давит»
БЕССМЕРТНЫЙ: «Буковина – добротная команда. Результат на нас не давит»
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
Футбол | 31.03.2025, 13:37
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Я не проти такого варіанту. Мені подобається ,що Ротань зробив з командою. Але вони не перші і програли Динамо ,то чому не варіант - Шовковський ? Обидва молоді тренери ,не досвідчені ,але Динамо їх взуло !  Як вже так по чеснаку судити ! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 26
Бокс
Флорентино Перес принял решение. Этот игрок покинет Реал летом
Флорентино Перес принял решение. Этот игрок покинет Реал летом
30.03.2025, 13:52
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
31.03.2025, 08:30 2
Бокс
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
31.03.2025, 00:41 1
Футбол
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
01.04.2025, 07:48 18
Футбол
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
31.03.2025, 05:55 15
Теннис
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
30.03.2025, 21:12 8
Футбол
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем