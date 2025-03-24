Людмила Киченок завершила выступления на престижном турнире в Майами
Украинка и София Кенин в двух сетах уступили паре Кэролайн Доулхайд / Сторм Хантер
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1/8 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах проиграли тандему Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Хантер (Австралия) за 1 час и 25 минут.
WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Хантер (Австралия) – 4:6, 4:6
Это была первая встреча дуэтов.
В следующем раунде Доулхайд и Хантер сыграют либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо против Анны Калинской и Кэти Макналли.
На старте тысячника Кэролайн и Сторм выбили пару Даяна Ястремская / Магда Линетт.
Людмила Киченок была последней представительницей Украины в парном разряде Майами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта разобралась с представительницей страны 404 за 58 минут в матче 1/16 финала Майами
Украинская спортсменка взяла высоту 1.95 м на соревнованиях в Китае