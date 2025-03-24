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WTA
24 марта 2025, 03:49 |
27
0

Людмила Киченок завершила выступления на престижном турнире в Майами

Украинка и София Кенин в двух сетах уступили паре Кэролайн Доулхайд / Сторм Хантер

24 марта 2025, 03:49 |
27
0
Людмила Киченок завершила выступления на престижном турнире в Майами
Instagram. София Кенин и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах проиграли тандему Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Хантер (Австралия) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Хантер (Австралия) – 4:6, 4:6

Это была первая встреча дуэтов.

В следующем раунде Доулхайд и Хантер сыграют либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо против Анны Калинской и Кэти Макналли.

На старте тысячника Кэролайн и Сторм выбили пару Даяна Ястремская / Магда Линетт.

Людмила Киченок была последней представительницей Украины в парном разряде Майами.

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Л. Киченок / Кенин – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок София Кенин Кэролайн Доулхайд Сторм Хантер (Сандерс) WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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