Английская Премьер-лига. 25-й тур.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0
Стивен Бергвейн (63), Сон Хын Мин (71).
Александр Зинченко (61, 2 ЖК).
Тоби Алдервейрелд (43), Джовани Ло Чельсо (66) - Рахим Стерлинг (12), Кайл Уолкер (34), Александр Зинченко (43), Родриго Эрнандес (90+4).
На 40-й минуте Илкай Гюндоган не реализовал пенальти (вратарь).
«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 70), Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура (Эрик Дайер, 84) - Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн (Эрик Ламела, 70).
Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Жедсон Фернандеш, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Райан Сесеньон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди - Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Серхио Агуэро (Жоау Канселу, 64), Рахим Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Рияд Марез (Габриэл Жезус, 73).
Запасные: Клаудио Браво, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Филип Фоден, Давид Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
Арбитр: Майк Дин (Хесволл, Англия).
90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+5 мин. Моментище! После подачи гостей справа Санчес срезал мяч в ПЕРЕКЛАДИНУ собственных ворот!
90+4 мин. Родриго сорвал атаку, зацепив убегавшего Ламелу.
90+3 мин. Гюндоган опасно прострелил справа - вратарь отбил мяч, защитник подстраховал!
90+2 мин. Сон с линии штрафной бил с разворота - в руки голкиперу.
90 мин. Рефери компенсировал пять минут.
89 мин. Де Брёйне проби с острого угла в дальнюю девятку - вратарь дотянулся!
87 мин. 61022 зриталя сегодня присутствуют на трибунах.
86 мин. Н'Домбеле оказывают помощь.
84 мин. Дайер сменил Лукаса, а Силва - Стерлинга.
82 мин. Стерлинг попросил замену.
80 мин. Владение мячом - 29:71% в пользу гостей. По ударам в створ - 2:4.
77 мин. Де Брёйне подал угловой слева - мяч выбит.
76 мин. Де Брёйне навесил со штрафного слева - мяч выбит. Фернандиньо с лёта добивал - рикошет и угловой.
73 мин. Замена в составе горожан: Жезус вместо Мареза.
71 мин. ГОООООООЛ! Н'Домбеле продрался сквозь нескольких соперников и отдал пас к линии штрафной. Там мяч подхватил Сон Хын Мин и красивым ударом поразил ворота!
70 мин. Угловой гостей справа - Моура выбил мяч.
70 мин. У хозяев двойная замена: вместо Бергвейна и Алии вышли Н'Домбеле и Ламела.
69 мин. Бергвейну оказывают помощь - похоже, он не сможет доиграть матч.
66 мин. Ло Чельсо наказан желтой за прыжок в ноги соперника сзади.
64 мин. Канселу сменил Агуэро.
63 мин. ГОООООООЛ! Навес в штрафную гостей - мяч выбит точно на Моуру. Тот вернул мяч в штрафную, Бергвейн принял на грудь и, не давая опуститься, с лёта пробил под дальнюю штангу!
61 мин. Зинченко сорвал атаку, свалилв убегавшего Уинкса, увидел желтую, а затем и красную карточку!
60 мин. Де Брёйне неудачно выполнил угловой - отдал пас на Уинкса.
58 мин. Сон запустил в штрафную Алли, тот остановил мяч, но пробить ему не дал защитник.
55 мин. Алли забежал в офсайд.
54 мин. После углового Дн Брёйне справа Родриго пробил головой - мимо ближней девятки.
51 мин. Де Брёйне навесил справа - голкипер поймал мяч.
49 мин. Какой шанс! Льорис и Танганга столкнулись у линии штрафной, Агуэро подхватил мяч и пробил по пустым воротам - но Алдервейрелд вынес мяч! Гюндоган в падении добивал - выше ворот!
Olhem esse gol perdido pelo City. BIZARRO! #TOTMCI pic.twitter.com/sX7t4rHhyI— Aldo Luiz (@AldoLuizSF) February 2, 2020
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+4 мин. Агуэро бил из пределов штрафной - неточно!
45+2 мин. Зинченко пробил издали - выше ворот.
45+1 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.
45 мин. Хозяева разыграли угловой.
43 мин. Арбитр посмотрел повтор и повторный пенальти назначать не стал. Но наградил горчичниками Алдервейрелда и Зинчекно.
41 мин. Заварушка в штрафной Тоттенхэма - все толкаются и кричат друг на друга.
40 мин. Вот это да! Гюндоган пробил низом в правый от себя угол - Льорис отбил. И тут же пошел на мяч и, похоже, зацепил Стерлинга! Снова повтор!
From big smiles to complete rage 😃😡— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) February 2, 2020
Jose Mourinho's reaction to Hugo Lloris saving Ilkay Gundogan's penalty and then realising that Raheem Sterling could potentially be given a second yellow card shows the full spectrum of the managerial emotional rollercoaster ⚽️#PL #TOTMCI pic.twitter.com/vL6iRAXs07
39 мин. Нет, всё же Майк Дин смотрит повтор. И меняет решение - ПЕНАЛЬТИ!
37 мин. Агуэро упал в штрафной Тоттенхэма, но рефери неумолим - пенальти не будет.
34 мин. Уокер борцовским приемом остановил Алли в середине поля.
32 мин. Мло что получается у Тоттенхэма в атке: команда всеми силами держит оборону.
30 мин. По-прежнему преимуществом владеют гости.
27 мин. Моментище! Агуэро запустили в штрафную, он с ходу пробил низом в ближний угол - ШТАНГА спасает хозяев!
😅 Pep Guardiola thought Sergio Aguero had put #ManCity 1-0 up...— Man City Xtra (@City_Xtra) February 2, 2020
[via @footballdaily]#TOTMCI | @premierleaguepic.twitter.com/kID3z7C4rd
26 мин. Марез оказался в офсайде. Так он сам подумал и остановился, хотя свистка не было и можно было продолжать атаку!
25 мин. Де Брёйне решился на дальний удар, но пробил точно в руки вратарю.
23 мин. Де Брёйне подал угловой слева - Родриго фолит в чужой штрафной.
22 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 30:70% в пользу гостей. Они и фолят чаще - 0:2. А вот ударов в створ пока не было - 0:0.
20 мин. Агуэро отдал неплохой пас в штрафную, но защитник выбил мяч в аут.
18 мин. Эдерсон успешно играет за пределами штрафной, прерывая выход один на один.
17 мин. Гости продолжают владеть мячом, Тоттенхэм рассчитывает на контратаки.
14 мин. Арбитр проконсультировался с видеоассистентом и решил ограничиться горчичником. Алии оказывают помощь.
12 мин. Стерлинг у штрафной хозяев жестко пошел в стык и врезал по ноге Алли!
10 мин. Стерлинг упал в штрафной хозяев, но арбитр просит продолжать игру - фола он не увидел.
9 мин. Агуэро нанес два удара подряд из пределов штрафной - Санчес заблокировал оба!
8 мин. Эхххх! Марез вывел на удар Де Брёйне, тот в касание пробил с линии вратарской - мимо!
6 мин. Алли оказался в офсайди.
3 мин. Команды осторожничают, присматриваясь друг к другу.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в черном.
Раздевалка хозяев:
Зрители постепенно заполняют трибуны:
В воскресенье, 2-го февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 18:30 по киевскому времени.
В матче первого круга команды расписали боевую ничью – 2:2. Причем «шпоры» были в роли догоняющей стороны. А на 4-й компенсированной минуте «горожане» забили, казалось, победный гол. Однако арбитр после просмотра видеоповтора взятие ворот не засчитал. В домашнем поединке «Тоттенхэм» наверняка даст бой – команда пока идет вне зоны еврокубков, так что очки ей нужны.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Источник — Sport.ua
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Купіть нормальних захисників, "грошові мішки" бл*ть
69 Кевин де Брейне снова с правого фланга сделал прострел вдоль ворот, но вновь здорово подставил ногу Давинсон Санчес. Колумбиец выбил сферу на угловой.
68 Просто вынесли "шпоры" мяч от своих ворот, а в итоге Стивен Бергвейн чуть было на большой скорости не пробежал мимо Уокера и Фернандиньо, но справились оборонцы "Сити" с голландским форвардом.
67 Сон Хын Мин получил мяч на левом фланге от Алли, но успевает накрыть корейца прилетевший от штрафной "Сити" Фернандиньо. Было у Сона оперативное пространство, так что все правильно сделал бразилец, выбивший мяч в аут.
66 Джовани Ло Чельсо в центре поля мяч потерял, а следом откровенно в подкате снес Кайла Уокера. За свой грубый фол аргентинец получил заслуженную желтую карточку.
64 Первая замена в составе "Манчестер Сити": вместо Серхио Агуэро выходит Жоау Канселу.
63 ГОООООООООООЛ! Стивен Бергвейн открывает счет, 1:0!
Быстро большинство хозяева реализовали. После подачи с углового сфера досталась Лукасу Моуре, который сделал пас в штрафную на Стивена Бергвейна. Голландец принял сферу на грудь и не давая ей опуститься на газон метров с тринадцати вдарил в левый нижний угол. Красивый и очень важный гол для "Тоттенхэма".
62 Полетели сразу вперед лондонцы, что вылилось в угловой в пользу "Тоттенхэма". Это Танганга и Лукас Моура вынудили Уокера выбить сферу за пределы поля.
61 УДАЛЕНИЕ У "МАНЧЕСТЕР СИТИ"! Неудачно исполнили угловой гости, да так, что Гарри Уинкс на огромной скорости полетел к чужой штрафной. Пришлось фолить Александру Зинченко, который получил за это желтую карточку, ставшую для украинского защитника второй. Вдесятером остаются "горожане".
60 Рияд Махрез с правого фланга сделал подачу в расчете на Агуэро, но на пути мяча встает Давинсон Санчес. Колумбиец от греха подальше выносит мяч на угловой.
59 Деле Алли получил мяч в штрафной от Сон Хын Мина, но быстро приклеился к англичанину Кайл Уокер, который не с первой попытки, но смог сферу отобрать у своего бывшего партнера по "Тоттенхэму".
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