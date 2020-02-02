25-й тур
Тоттенхэм
2:0
Ман Сити
02.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 25-го тура чемпионата Англии

  • 02.02.2020 18:22
  • 21572 просмотра
  • 51 комментарий
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0. Текстовая трансляция матча
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Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0

 Стивен Бергвейн (63), Сон Хын Мин (71).

 Александр Зинченко (61, 2 ЖК).

 Тоби Алдервейрелд (43), Джовани Ло Чельсо (66) - Рахим Стерлинг (12), Кайл Уолкер (34), Александр Зинченко (43), Родриго Эрнандес (90+4).

На 40-й минуте Илкай Гюндоган не реализовал пенальти (вратарь).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 70), Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура (Эрик Дайер, 84) - Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн (Эрик Ламела, 70).
Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Жедсон Фернандеш, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Райан Сесеньон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди - Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Серхио Агуэро (Жоау Канселу, 64), Рахим Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Рияд Марез (Габриэл Жезус, 73).
Запасные: Клаудио Браво, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Филип Фоден, Давид Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Майк Дин (Хесволл, Англия).

90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+5 мин. Моментище! После подачи гостей справа Санчес срезал мяч в ПЕРЕКЛАДИНУ собственных ворот!

 90+4 мин. Родриго сорвал атаку, зацепив убегавшего Ламелу.

90+3 мин. Гюндоган опасно прострелил справа - вратарь отбил мяч, защитник подстраховал!

90+2 мин. Сон с линии штрафной бил с разворота - в руки голкиперу.

90 мин. Рефери компенсировал пять минут.

89 мин. Де Брёйне проби с острого угла в дальнюю девятку - вратарь дотянулся!

87 мин. 61022 зриталя сегодня присутствуют на трибунах.

86 мин. Н'Домбеле оказывают помощь.

  84 мин. Дайер сменил Лукаса, а Силва - Стерлинга.

82 мин. Стерлинг попросил замену. 

80 мин. Владение мячом - 29:71% в пользу гостей. По ударам в створ - 2:4.

77 мин. Де Брёйне подал угловой слева - мяч выбит.

76 мин. Де Брёйне навесил со штрафного слева - мяч выбит. Фернандиньо с лёта добивал - рикошет и угловой.

 73 мин. Замена в составе горожан: Жезус вместо Мареза.

 71 мин. ГОООООООЛ! Н'Домбеле продрался сквозь нескольких соперников и отдал пас к линии штрафной. Там мяч подхватил Сон Хын Мин и красивым ударом поразил ворота!

70 мин. Угловой гостей справа - Моура выбил мяч.

  70 мин. У хозяев двойная замена: вместо Бергвейна и Алии вышли Н'Домбеле и Ламела.

69 мин. Бергвейну оказывают помощь - похоже, он не сможет доиграть матч.

 66 мин. Ло Чельсо наказан желтой за прыжок в ноги соперника сзади.

 64 мин. Канселу сменил Агуэро.

 63 мин. ГОООООООЛ! Навес в штрафную гостей - мяч выбит точно на Моуру. Тот вернул мяч в штрафную, Бергвейн принял на грудь и, не давая опуститься, с лёта пробил под дальнюю штангу!

 61 мин. Зинченко сорвал атаку, свалилв убегавшего Уинкса, увидел желтую, а затем и красную карточку!

60 мин. Де Брёйне неудачно выполнил угловой - отдал пас на Уинкса.

58 мин. Сон запустил в штрафную Алли, тот остановил мяч, но пробить ему не дал защитник.

55 мин. Алли забежал в офсайд.

54 мин. После углового Дн Брёйне справа Родриго пробил головой - мимо ближней девятки.

51 мин. Де Брёйне навесил справа - голкипер поймал мяч.

49 мин. Какой шанс! Льорис и Танганга столкнулись у линии штрафной, Агуэро подхватил мяч и пробил по пустым воротам - но Алдервейрелд вынес мяч! Гюндоган в падении добивал - выше ворот!


46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+4 мин. Агуэро бил из пределов штрафной - неточно!

45+2 мин. Зинченко пробил издали - выше ворот.

45+1 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.

45 мин. Хозяева разыграли угловой.

  43 мин. Арбитр посмотрел повтор и повторный пенальти назначать не стал. Но наградил горчичниками Алдервейрелда и Зинчекно.

41 мин. Заварушка в штрафной Тоттенхэма - все толкаются и кричат друг на друга.

40 мин. Вот это да! Гюндоган пробил низом в правый от себя угол - Льорис отбил. И тут же пошел на мяч и, похоже, зацепил Стерлинга! Снова повтор!
 


39 мин. Нет, всё же Майк Дин смотрит повтор. И меняет решение - ПЕНАЛЬТИ!

37 мин. Агуэро упал в штрафной Тоттенхэма, но рефери неумолим - пенальти не будет.

 34 мин. Уокер борцовским приемом остановил Алли в середине поля.

32 мин. Мло что получается у Тоттенхэма в атке: команда всеми силами держит оборону.

30 мин. По-прежнему преимуществом владеют гости.

27 мин. Моментище! Агуэро запустили в штрафную, он с ходу пробил низом в ближний угол - ШТАНГА спасает хозяев!

 

 


26 мин. Марез оказался в офсайде. Так он сам подумал и остановился, хотя свистка не было и можно было продолжать атаку!

25 мин. Де Брёйне решился на дальний удар, но пробил точно в руки вратарю.

23 мин. Де Брёйне подал угловой слева - Родриго фолит в чужой штрафной.

22 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 30:70% в пользу гостей. Они и фолят чаще - 0:2. А вот ударов в створ пока не было - 0:0.

20 мин. Агуэро отдал неплохой пас в штрафную, но защитник выбил мяч в аут.

18 мин. Эдерсон успешно играет за пределами штрафной, прерывая выход один на один.

17 мин. Гости продолжают владеть мячом, Тоттенхэм рассчитывает на контратаки.

14 мин. Арбитр проконсультировался с видеоассистентом и решил ограничиться горчичником. Алии оказывают помощь.

 12 мин. Стерлинг у штрафной хозяев жестко пошел в стык  и врезал по ноге Алли!



10 мин. Стерлинг упал в штрафной хозяев, но арбитр просит продолжать игру - фола он не увидел.

9 мин. Агуэро нанес два удара подряд из пределов штрафной - Санчес заблокировал оба!

8 мин. Эхххх! Марез вывел на удар Де Брёйне, тот в касание пробил с линии вратарской - мимо!

6 мин. Алли оказался в офсайди.

3 мин. Команды осторожничают, присматриваясь друг к другу.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в черном.

 



Раздевалка хозяев:


Зрители постепенно заполняют трибуны:


В воскресенье, 2-го февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 18:30 по киевскому времени.
 
В матче первого круга команды расписали боевую ничью – 2:2. Причем «шпоры» были в роли догоняющей стороны. А на 4-й компенсированной минуте «горожане» забили, казалось, победный гол. Однако арбитр после просмотра видеоповтора взятие ворот не засчитал. В домашнем поединке «Тоттенхэм» наверняка даст бой – команда пока идет вне зоны еврокубков, так что очки ей нужны.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:31
    0
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    "уважающий советский тренер"?? Ну это скорее инструкция как делать не нужно, особенно учитывая какие имена ты потом назвал. Разве что это шутка.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:31
    0
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    "уважающий советский тренер"?? Ну это скорее инструкция как делать не нужно, особенно учитывая какие имена ты потом назвал. Разве что это шутка.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:31
    0
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    "уважающий советский тренер"?? Ну это скорее инструкция как делать не нужно, особенно учитывая какие имена ты потом назвал. Разве что это шутка.
    Ссылка
    movkli
      movkli, 02.02.2020 20:30
    0
    пока Зина на поле, МС не проигрывает)))
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 20:22
    0
    Зато Моуриньо хоть успокоился)
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 02.02.2020 20:19
    +1
    В цьому всьому є і позитив. Зінченко тепер свіженький буде на Євро. В нас взагалі всі легіонери збірної будуть свіжими. Зіна , маліна, ярмола по суті не грають. Яремчук дай бог тільки від травми викарабкається
    Ссылка
    VAD
      VAD, 02.02.2020 20:13
    -4
    Будеь греть банку дальше, ибо нефиг было скакать как козел.
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 02.02.2020 20:12
    +1
    Pro100ecspert, 02.02.2020 20:05
    Ти наркоман?
    а ти?
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 02.02.2020 20:05
    0
    Ну і не мудак Отаменді???
    Купіть нормальних захисників, "грошові мішки" бл*ть
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 02.02.2020 20:05
    -4
    adidas77, 02.02.2020 19:51
    Совершенно левая желтая Зине и удаление в итоге. Это английский рефери???
    Ти наркоман?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 20:04
    +4
    Сейчас Саню с дерьмом смешают. Ну ошибся человек, бывает. Не ошибаются только те, кто ничего не делает. Зинченко сейчас нужно поддержать!
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 02.02.2020 20:04
    +4
    Думаю не скоро Зинченко выйдет в основе, будет сидеть на банке. Гвардиола доверил место в основе в таком матче и так облажаться
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 02.02.2020 20:04
    0
    Сона в Барсу!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 02.02.2020 20:04
    -2
    Погнали муд.ков в будку
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 02.02.2020 20:03
    +4
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    Ніхрєна там провального не було. Класно відіграв перший тайм. Один його жєирний мінус - це те, що він побіг в ту кучу, коли Стерлінг пенальті малював і почав там видєлуватися, за що й жовту схопив
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 20:03
    +3
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    Там у всех провальный. Агуэро с метра не попадает, Стерлинг прямой ногой летит
    Ссылка
    Александр Лещенко
      Александр Лещенко, 02.02.2020 20:01
    -1
    70 Свело ногу у Стивена Бергвейна, которому Эдерсон оказывает помощь. Видимо, не сможет автора пока единственно гола продолжить встречу. Там как раз у "шпор" двойная замена готовится.
    69 Кевин де Брейне снова с правого фланга сделал прострел вдоль ворот, но вновь здорово подставил ногу Давинсон Санчес. Колумбиец выбил сферу на угловой.
    68 Просто вынесли "шпоры" мяч от своих ворот, а в итоге Стивен Бергвейн чуть было на большой скорости не пробежал мимо Уокера и Фернандиньо, но справились оборонцы "Сити" с голландским форвардом.
    67 Сон Хын Мин получил мяч на левом фланге от Алли, но успевает накрыть корейца прилетевший от штрафной "Сити" Фернандиньо. Было у Сона оперативное пространство, так что все правильно сделал бразилец, выбивший мяч в аут.
    66 Джовани Ло Чельсо в центре поля мяч потерял, а следом откровенно в подкате снес Кайла Уокера. За свой грубый фол аргентинец получил заслуженную желтую карточку.
    64 Первая замена в составе "Манчестер Сити": вместо Серхио Агуэро выходит Жоау Канселу.
    63 ГОООООООООООЛ! Стивен Бергвейн открывает счет, 1:0!
    Быстро большинство хозяева реализовали. После подачи с углового сфера досталась Лукасу Моуре, который сделал пас в штрафную на Стивена Бергвейна. Голландец принял сферу на грудь и не давая ей опуститься на газон метров с тринадцати вдарил в левый нижний угол. Красивый и очень важный гол для "Тоттенхэма".
    62 Полетели сразу вперед лондонцы, что вылилось в угловой в пользу "Тоттенхэма". Это Танганга и Лукас Моура вынудили Уокера выбить сферу за пределы поля.
    61 УДАЛЕНИЕ У "МАНЧЕСТЕР СИТИ"! Неудачно исполнили угловой гости, да так, что Гарри Уинкс на огромной скорости полетел к чужой штрафной. Пришлось фолить Александру Зинченко, который получил за это желтую карточку, ставшую для украинского защитника второй. Вдесятером остаются "горожане".
    60 Рияд Махрез с правого фланга сделал подачу в расчете на Агуэро, но на пути мяча встает Давинсон Санчес. Колумбиец от греха подальше выносит мяч на угловой.
    59 Деле Алли получил мяч в штрафной от Сон Хын Мина, но быстро приклеился к англичанину Кайл Уокер, который не с первой попытки, но смог сферу отобрать у своего бывшего партнера по "Тоттенхэму".
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.02.2020 20:01
    -2
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:00
    0
    Stringer Bell, 02.02.2020 19:56
    И это фавориты ЛЧ ? Можно грузить на Реал
    Ну Тоттенхем за матч один раз ударил по воторам и забил, но в обороне бардак и Зина подвёл конечно, хотя я хз ли вообще был фол в том моменте, корпус был же. Вот тебе и первая жёлтая с нихера, а хорошо же играл...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 19:59
    -1
    Арбитр конь. Вместо удаления Стерлинга дал желтую Зинченко. Понял, что его потом с говном съедят, начал решать "по справедливости", выгнав того же Зинченко.
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 02.02.2020 19:54
    +5
    Зінченко молоток!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 20:04
    +4
    Сейчас Саню с дерьмом смешают. Ну ошибся человек, бывает. Не ошибаются только те, кто ничего не делает. Зинченко сейчас нужно поддержать!
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 02.02.2020 20:04
    +4
    Думаю не скоро Зинченко выйдет в основе, будет сидеть на банке. Гвардиола доверил место в основе в таком матче и так облажаться
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 02.02.2020 20:03
    +4
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    Ніхрєна там провального не було. Класно відіграв перший тайм. Один його жєирний мінус - це те, що він побіг в ту кучу, коли Стерлінг пенальті малював і почав там видєлуватися, за що й жовту схопив
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 02.02.2020 19:54
    +4
    Сонные комментаторы на Сетанте
    Ссылка
    Evil
      Evil, 02.02.2020 19:54
    +4
    Походу Влада плохо влияет на Сашу - удаление и гол красавец за ним.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 20:03
    +3
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    Там у всех провальный. Агуэро с метра не попадает, Стерлинг прямой ногой летит
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 02.02.2020 19:58
    +3
    Марез також рідкісний мудак! в класній атаці Де Брюйне натупив, кутовий розіграв гірше не вигадаєш
    Ссылка
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 02.02.2020 19:55
    +2
    Йопана!!! За какой хер удаление? Там и нарушения не было !
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 02.02.2020 20:19
    +1
    В цьому всьому є і позитив. Зінченко тепер свіженький буде на Євро. В нас взагалі всі легіонери збірної будуть свіжими. Зіна , маліна, ярмола по суті не грають. Яремчук дай бог тільки від травми викарабкається
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 02.02.2020 20:12
    +1
    Pro100ecspert, 02.02.2020 20:05
    Ти наркоман?
    а ти?
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 02.02.2020 19:56
    +1
    Гол в стилі Анрі!
    Браво!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 02.02.2020 19:54
    +1
    Выхватили собаки
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 02.02.2020 19:53
    +1
    Нехрен так угловой разыгрывать - пас в атаку.. Зине ничего не оставалось делать
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 02.02.2020 19:19
    +1
    digsum, 02.02.2020 19:17
    А он побиг? На повторах не видно было такого
    Здрастє. А кого там відтягували з кучі? Все там було добре видно
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 02.02.2020 19:15
    +1
    В Зіни супер перший тайм. Але нафіга він побіг заробляти жовту????
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:31
    0
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    "уважающий советский тренер"?? Ну это скорее инструкция как делать не нужно, особенно учитывая какие имена ты потом назвал. Разве что это шутка.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:31
    0
    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    "уважающий советский тренер"?? Ну это скорее инструкция как делать не нужно, особенно учитывая какие имена ты потом назвал. Разве что это шутка.
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    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:31
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    OKs100, 02.02.2020 20:01
    Вряд ли после такого провального матча Зинченко будет играть на Ман Сити, максимум пару раз появится на лавке, а так его ждет дубль. По крайней мере так поступил бы любой уважающий себя советский тренер по типу Михайличенко, Буряка, Фоменко, Хацкевича и так дальше.
    "уважающий советский тренер"?? Ну это скорее инструкция как делать не нужно, особенно учитывая какие имена ты потом назвал. Разве что это шутка.
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    movkli
      movkli, 02.02.2020 20:30
    0
    пока Зина на поле, МС не проигрывает)))
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