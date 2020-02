Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0



Стивен Бергвейн (63), Сон Хын Мин (71).



Александр Зинченко (61, 2 ЖК).



Тоби Алдервейрелд (43), Джовани Ло Чельсо (66) - Рахим Стерлинг (12), Кайл Уолкер (34), Александр Зинченко (43), Родриго Эрнандес (90+4).



На 40-й минуте Илкай Гюндоган не реализовал пенальти (вратарь).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 70), Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура (Эрик Дайер, 84) - Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн (Эрик Ламела, 70).

Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Жедсон Фернандеш, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Райан Сесеньон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди - Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Серхио Агуэро (Жоау Канселу, 64), Рахим Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Рияд Марез (Габриэл Жезус, 73).

Запасные: Клаудио Браво, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Филип Фоден, Давид Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Майк Дин (Хесволл, Англия).



90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. Моментище! После подачи гостей справа Санчес срезал мяч в ПЕРЕКЛАДИНУ собственных ворот!



90+4 мин. Родриго сорвал атаку, зацепив убегавшего Ламелу.



90+3 мин. Гюндоган опасно прострелил справа - вратарь отбил мяч, защитник подстраховал!



90+2 мин. Сон с линии штрафной бил с разворота - в руки голкиперу.



90 мин. Рефери компенсировал пять минут.

89 мин. Де Брёйне проби с острого угла в дальнюю девятку - вратарь дотянулся!



87 мин. 61022 зриталя сегодня присутствуют на трибунах.



86 мин. Н'Домбеле оказывают помощь.



84 мин. Дайер сменил Лукаса, а Силва - Стерлинга.



82 мин. Стерлинг попросил замену.



80 мин. Владение мячом - 29:71% в пользу гостей. По ударам в створ - 2:4.



77 мин. Де Брёйне подал угловой слева - мяч выбит.



76 мин. Де Брёйне навесил со штрафного слева - мяч выбит. Фернандиньо с лёта добивал - рикошет и угловой.



73 мин. Замена в составе горожан: Жезус вместо Мареза.



71 мин. ГОООООООЛ! Н'Домбеле продрался сквозь нескольких соперников и отдал пас к линии штрафной. Там мяч подхватил Сон Хын Мин и красивым ударом поразил ворота!



70 мин. Угловой гостей справа - Моура выбил мяч.



70 мин. У хозяев двойная замена: вместо Бергвейна и Алии вышли Н'Домбеле и Ламела.



69 мин. Бергвейну оказывают помощь - похоже, он не сможет доиграть матч.



66 мин. Ло Чельсо наказан желтой за прыжок в ноги соперника сзади.



64 мин. Канселу сменил Агуэро.



63 мин. ГОООООООЛ! Навес в штрафную гостей - мяч выбит точно на Моуру. Тот вернул мяч в штрафную, Бергвейн принял на грудь и, не давая опуститься, с лёта пробил под дальнюю штангу!



61 мин. Зинченко сорвал атаку, свалилв убегавшего Уинкса, увидел желтую, а затем и красную карточку!



60 мин. Де Брёйне неудачно выполнил угловой - отдал пас на Уинкса.



58 мин. Сон запустил в штрафную Алли, тот остановил мяч, но пробить ему не дал защитник.



55 мин. Алли забежал в офсайд.



54 мин. После углового Дн Брёйне справа Родриго пробил головой - мимо ближней девятки.



51 мин. Де Брёйне навесил справа - голкипер поймал мяч.



49 мин. Какой шанс! Льорис и Танганга столкнулись у линии штрафной, Агуэро подхватил мяч и пробил по пустым воротам - но Алдервейрелд вынес мяч! Гюндоган в падении добивал - выше ворот!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+4 мин. Агуэро бил из пределов штрафной - неточно!



45+2 мин. Зинченко пробил издали - выше ворот.



45+1 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.



45 мин. Хозяева разыграли угловой.



43 мин. Арбитр посмотрел повтор и повторный пенальти назначать не стал. Но наградил горчичниками Алдервейрелда и Зинчекно.



41 мин. Заварушка в штрафной Тоттенхэма - все толкаются и кричат друг на друга.



40 мин. Вот это да! Гюндоган пробил низом в правый от себя угол - Льорис отбил. И тут же пошел на мяч и, похоже, зацепил Стерлинга! Снова повтор!



From big smiles to complete rage 😃😡



Jose Mourinho's reaction to Hugo Lloris saving Ilkay Gundogan's penalty and then realising that Raheem Sterling could potentially be given a second yellow card shows the full spectrum of the managerial emotional rollercoaster ⚽️#PL #TOTMCI pic.twitter.com/vL6iRAXs07