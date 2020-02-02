Хосеп ГВАРДИОЛА: «Удаление Зинченко стало ключевым в матче»

Гвардиола считает, что нужно принять поражение и двигаться дальше.

«Как я могу критиковать своих игроков? Мы хорошо сыграли, но проиграли. Соперник создал два момента и забил два мяча. Я не могу многое сказать о нашей работе. Такое же было в матче с «МЮ», когда они создали пару моментов, а мы много, но не забили».

«Нельзя сказать, что у нас проблемы с реализацией, потому что мы много забиваем. В этой ситуации единственное, что мы можем сделать – играть лучше и быть сильнее. Мы должны работать над этим».

По мнению Гвардиолы, ключевым в матче стало удаление Александра Зинченко.

«Это был ключевой момент. Это было тяжело морально для команды. Мы говорили с ним в перерыве, чтобы быть осторожными на желтых карточках», - отметил Гвардиола.

ВИДЕО. Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма

Отметим, что Зинченко получил худшую оценку в команде и стал вторым украинцем, удаленным в Англии.