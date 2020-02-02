25-й тур
Тоттенхэм
2:0
Ман Сити
02.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Удаление Зинченко стало ключевым в матче»

Наставник «МанСити» прокомментировал поражение «Тоттенхэму» (0:2) в поединке 25-го тура АПЛ

  • 02.02.2020 22:50
  • 3163 просмотра
  • 5 комментариев
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Удаление Зинченко стало ключевым в матче»
© Твиттер Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола

Гвардиола считает, что нужно принять поражение и двигаться дальше.

«Как я могу критиковать своих игроков? Мы хорошо сыграли, но проиграли. Соперник создал два момента и забил два мяча. Я не могу многое сказать о нашей работе. Такое же было в матче с «МЮ», когда они создали пару моментов, а мы много, но не забили».

«Нельзя сказать, что у нас проблемы с реализацией, потому что мы много забиваем. В этой ситуации единственное, что мы можем сделать – играть лучше и быть сильнее. Мы должны работать над этим».

По мнению Гвардиолы, ключевым в матче стало удаление Александра Зинченко.

«Это был ключевой момент. Это было тяжело морально для команды. Мы говорили с ним в перерыве, чтобы быть осторожными на желтых карточках», - отметил Гвардиола.

ВИДЕО. Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма

Отметим, что Зинченко получил худшую оценку в команде и стал вторым украинцем, удаленным в Англии.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(6 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 02.02.2020 23:21
    +2
    Да ладно клбчевым. В таком матче так бездарно пробить пенальти? Вот это ключевой момент. А в моменте с удалением Зины Гвардиола просто обязан был выглядеть а -ля Моуриньо.
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    Петро Штука
      Петро Штука, 02.02.2020 23:10
    +1
    Andrii_MKh, 02.02.2020 23:00
    Зина там явно не при чём. Нех было играть вполноги с самого начала и транжирить моменты
    Кк ни при чем!? Какого хера было лезть в ту драку!? де Брйне стоял ближе и не побежал туда, а наш Зина - перец!
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    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 23:08
    +1
    Чаще всего команды после удаления не только не проигрывают, а еще и выигрывают, видя несправедливость, борьба с которой придает им сил. Но тут же ведь было "морально тяжело", чемпиону Англии, команде, состав которой дороже состава Тоттенхема на 500 млн Просто обидно проиграть Моуриньо, которого все списали со счетов, так и признай
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 02.02.2020 23:01
    +1
    Пеп знов хоче *злити* Зінченко. Гра *не йде* у тренера Гвардіоли, а винен хтось.
    Ссылка
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 02.02.2020 23:00
    +2
    Зина там явно не при чём. Нех было играть вполноги с самого начала и транжирить моменты
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 02.02.2020 23:21
    +2
    Да ладно клбчевым. В таком матче так бездарно пробить пенальти? Вот это ключевой момент. А в моменте с удалением Зины Гвардиола просто обязан был выглядеть а -ля Моуриньо.
    Ссылка
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 02.02.2020 23:00
    +2
    Зина там явно не при чём. Нех было играть вполноги с самого начала и транжирить моменты
    Ссылка
    Петро Штука
      Петро Штука, 02.02.2020 23:10
    +1
    Andrii_MKh, 02.02.2020 23:00
    Зина там явно не при чём. Нех было играть вполноги с самого начала и транжирить моменты
    Кк ни при чем!? Какого хера было лезть в ту драку!? де Брйне стоял ближе и не побежал туда, а наш Зина - перец!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 23:08
    +1
    Чаще всего команды после удаления не только не проигрывают, а еще и выигрывают, видя несправедливость, борьба с которой придает им сил. Но тут же ведь было "морально тяжело", чемпиону Англии, команде, состав которой дороже состава Тоттенхема на 500 млн Просто обидно проиграть Моуриньо, которого все списали со счетов, так и признай
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 02.02.2020 23:01
    +1
    Пеп знов хоче *злити* Зінченко. Гра *не йде* у тренера Гвардіоли, а винен хтось.
    Ссылка
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