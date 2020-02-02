Зинченко получил худшую оценку и стал вторым украинцем, удаленным в Англии

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил очень низкую оценку 5,5 от веб-портала WhoScored за поединок 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).
Это самая худшая оценка среди всех игроков команды. Зинченко вышел в старте и на 61-й минуте был удален за два предупреждения.
Зинченко стал вторым украинцем, который получал красную карточку в матчах Премьер-лиги. Олег Лужный был удален в составе «Арсенала» в игре против «Блэкберна» в январе 2002 года.
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Источник — WhoScored.com
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Разве что первая жёлтая абсолютно идиотская...
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