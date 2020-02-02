Зинченко получил худшую оценку и стал вторым украинцем, удаленным в Англии

Защитник Олег Лужный был удален у «Арсенала» в январе 2002 года

  • 02.02.2020 22:31
  • 2756 просмотров
  • 4 комментария
Зинченко получил худшую оценку и стал вторым украинцем, удаленным в Англии
© Twitter. Александр Зинченко

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил очень низкую оценку 5,5 от веб-портала WhoScored за поединок 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

Это самая худшая оценка среди всех игроков команды. Зинченко вышел в старте и на 61-й минуте был удален за два предупреждения

Зинченко стал вторым украинцем, который получал красную карточку в матчах Премьер-лиги. Олег Лужный был удален в составе «Арсенала» в игре против «Блэкберна» в январе 2002 года. 

 
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Источник — WhoScored.com

(3 голоса)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 02.02.2020 23:08
    0
    Это пожалуй первый по настоящему провальный матч для Зинченко за Ман Сити, в основном когда он играет, как правило его высоко оценивают. Так что жизнь не без чёрных полос, главное что бы Пеп после этого мысленно не вычеркнул его из команды.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.02.2020 22:51
    0
    JulikoB, 02.02.2020 22:38
    Что не так сделал Зинченко?
    Нарушил Правила игры в футбол, игрока можно толкать плечом в разрешенную часть туловища если он владеет мячом, но мячь был метров 15 от эпизода контакта с игроком.Арбитр был прав на все 100 процентов...
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    Letifer
      Letifer, 02.02.2020 22:50
    +2
    Неплохо сыграл, до удаления 6.8 было
    Разве что первая жёлтая абсолютно идиотская...
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    JulikoB
      JulikoB, 02.02.2020 22:38
    -1
    Что не так сделал Зинченко?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 02.02.2020 22:50
    +2
    Неплохо сыграл, до удаления 6.8 было
    Разве что первая жёлтая абсолютно идиотская...
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 02.02.2020 23:08
    0
    Это пожалуй первый по настоящему провальный матч для Зинченко за Ман Сити, в основном когда он играет, как правило его высоко оценивают. Так что жизнь не без чёрных полос, главное что бы Пеп после этого мысленно не вычеркнул его из команды.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.02.2020 22:51
    0
    JulikoB, 02.02.2020 22:38
    Что не так сделал Зинченко?
    Нарушил Правила игры в футбол, игрока можно толкать плечом в разрешенную часть туловища если он владеет мячом, но мячь был метров 15 от эпизода контакта с игроком.Арбитр был прав на все 100 процентов...
    Ссылка
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