ВИДЕО. Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил красную карточку в гостевом матче 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).
Смотрите видео эпизода на 60-й минуте матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тогда надо было и второй пенальти за фол Льориса давать. Там касание было чистейшее.
Тогда надо было и второй пенальти за фол Льориса давать. Там касание было чистейшее.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.