ВИДЕО. Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма

Украинский защитник был удален в поединке «Манчестер Сити» в АПЛ

  • 02.02.2020 20:11
  • 2963 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма
© Twitter

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил красную карточку в гостевом матче 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

Смотрите видео эпизода на 60-й минуте матча.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    jetcrow
      jetcrow, 02.02.2020 20:29
    0
    Дин выжил из мозгов, Саню жаль, но надо было думать головой в первом эпизоде. Команды Моура как обычно создают ощущение игры из под куста. Но победителей не судят.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 02.02.2020 20:29
    0
    Не любять секасы нас, щоб у них хер на лобі залупився!
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    Dukalis12
      Dukalis12, 02.02.2020 20:28
    0
    Что б Зина, из-за этого (левого) удаления в запас глибокий не попал.
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    Leo Leo
      Leo Leo, 02.02.2020 20:26
    +2
    Если уже в Англии за такое стали карты раздавать... Печаль! И Зине гад очень не вовремя(((
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    Alehandro
      Alehandro, 02.02.2020 20:25
    +2
    Дину пора на пенсию. Столько странных решений в этом матче
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    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 20:23
    +2
    Он как будто искал повод удалить Зинченко и таки нашёл, мудак. Такую желтую даже в чемпионате Испании не показали бы, хотя там свистят от малейшего прикосновения...
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    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.02.2020 20:19
    +7
    Второя чисто от фонаря показана
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    DKTheBest2
    DKTheBest2, 02.02.2020 20:16
    +7
    Вообще ни за что.
    Тогда надо было и второй пенальти за фол Льориса давать. Там касание было чистейшее.
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    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.02.2020 20:19
    +7
    Второя чисто от фонаря показана
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 02.02.2020 20:16
    +7
    Вообще ни за что.
    Тогда надо было и второй пенальти за фол Льориса давать. Там касание было чистейшее.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 02.02.2020 20:26
    +2
    Если уже в Англии за такое стали карты раздавать... Печаль! И Зине гад очень не вовремя(((
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 02.02.2020 20:25
    +2
    Дину пора на пенсию. Столько странных решений в этом матче
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 20:23
    +2
    Он как будто искал повод удалить Зинченко и таки нашёл, мудак. Такую желтую даже в чемпионате Испании не показали бы, хотя там свистят от малейшего прикосновения...
    Ссылка
    jetcrow
      jetcrow, 02.02.2020 20:29
    0
    Дин выжил из мозгов, Саню жаль, но надо было думать головой в первом эпизоде. Команды Моура как обычно создают ощущение игры из под куста. Но победителей не судят.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 02.02.2020 20:29
    0
    Не любять секасы нас, щоб у них хер на лобі залупився!
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 02.02.2020 20:28
    0
    Что б Зина, из-за этого (левого) удаления в запас глибокий не попал.
    Ссылка
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