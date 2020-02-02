Тоттенхэм одержал нелогичную, но эффектную победу над Манчестер Сити

Напряженным и непредсказуемым выдался матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Гости захватили инициативу и ничего не позволили сделать команде Жозе Моуринью. Активничал Кун Агуэро: аргентинец проверил на прочность стойку ворот, а под занавес первого тайма заработал пенальти. После просмотра видеоповтора Майк Дин указал на «точку». Илкай Гюндоган пробил под правую от себя штангу, но Уго Льорис отбил мяч.







На добивание бросились Стерлинг и успевший вскочить вратарь, после контакта игрок гостей упал. Это и стало ключевым моментом поединка. Футболисты «Тоттенхэма» требовали желтой за симуляцию (которая стала бы для Рахима второй), гости требовали пенальти. Страсти накалились, а рефери снова пошел смотреть повтор. Пенальти назначать не стал, но раздал по горчичнику особо активным игрокам. От «Манчестер Сити» карточку получил Зинченко.

Во втором тайме рисунок игры не менялся: «шпоры» ушли в глухую оборону в надежде поймать соперника на контратаке. И вскоре дождались своего. Неудачная подача с углового привела к перехвату мяча, и Зинченко вынужден был срывать атаку, свалив убегавшего Уинкса. За что увидел перед собой сперва желтую, а затем и красную карточку.

И тут же дырой в обороне воспользовались хозяева. После навеса «горожане» вынесли мяч из штрафной, но недалеко. Моура вернул, а Бергвейн принял мяч на грудь и, не давая ему опуститься, красивым ударом положил сферу под штангу – 1:0!





А вскоре вышедший на замену Н'Домбеле прорвался по центру и отдал пас к линии штрафной. Передачу принял Сон и не менее классным ударом удвоил преимущество – 2:0. Отметим, что это был второй удар даже не в створ, а в сторону ворот «Манчестер Сити»!

Подопечные Пепа Гвардиолы пытались спасти игру, но не преуспели: «шпоры» всей командой отошли к воротам и стояли насмерть. На последней компенсированной минуте гости могли забить гол престижа: после навеса Де Брёйне справа Давинсон Санчес срезал мяч в собственные ворота, но и тут на помощь пришла перекладина!

2:0, и «Тоттенхэм», набрав 37 очков, поднялся на 5-е место турнирной таблицы. 5 февраля команда принимает «Саутгепмтон» в переигровке кубкового матча. «Манчестер Сити» с 51-м баллом остается вторым. 9 февраля «горожане» примут «Вест Хэм» в рамках 26-го тура АПЛ.



Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0



Стивен Бергвейн (63), Сон Хын Мин (71).



Александр Зинченко (61, 2 ЖК).



Тоби Алдервейрелд (43), Джовани Ло Чельсо (66) - Рахим Стерлинг (12), Кайл Уолкер (34), Александр Зинченко (43), Родриго Эрнандес (90+4).



На 40-й минуте Илкай Гюндоган не реализовал пенальти (вратарь).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 70), Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура (Эрик Дайер, 84) - Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн (Эрик Ламела, 70).



«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди - Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Серхио Агуэро (Жоау Канселу, 64), Рахим Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Рияд Марез (Габриэл Жезус, 73).



Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Майк Дин (Хесволл, Англия).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА