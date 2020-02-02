25-й тур
Тоттенхэм
2:0
Ман Сити
02.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм одержал нелогичную, но эффектную победу над Манчестер Сити

После удаления Зинченко «шпоры» забили два гола в ворота гостей

  • 02.02.2020 20:29
  • 7333 просмотра
  • 7 комментариев
Тоттенхэм одержал нелогичную, но эффектную победу над Манчестер Сити
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Напряженным и непредсказуемым выдался матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Гости захватили инициативу и ничего не позволили сделать команде Жозе Моуринью. Активничал Кун Агуэро: аргентинец проверил на прочность стойку ворот, а под занавес первого тайма заработал пенальти. После просмотра видеоповтора Майк Дин указал на «точку». Илкай Гюндоган пробил под правую от себя штангу, но Уго Льорис отбил мяч.



На добивание бросились Стерлинг и успевший вскочить вратарь, после контакта игрок гостей упал. Это и стало ключевым моментом поединка. Футболисты «Тоттенхэма» требовали желтой за симуляцию (которая стала бы для Рахима второй), гости требовали пенальти. Страсти накалились, а рефери снова пошел смотреть повтор. Пенальти назначать не стал, но раздал по горчичнику особо активным игрокам. От «Манчестер Сити» карточку получил Зинченко.

Во втором тайме рисунок игры не менялся: «шпоры» ушли в глухую оборону в надежде поймать соперника на контратаке. И вскоре дождались своего. Неудачная подача с углового привела к перехвату мяча, и Зинченко вынужден был срывать атаку, свалив убегавшего Уинкса. За что увидел перед собой сперва желтую, а затем и красную карточку. 

И тут же дырой в обороне воспользовались хозяева. После навеса «горожане» вынесли мяч из штрафной, но недалеко. Моура вернул, а Бергвейн принял мяч на грудь и, не давая ему опуститься, красивым ударом положил сферу под штангу – 1:0!

А вскоре вышедший на замену Н'Домбеле прорвался по центру и отдал пас к линии штрафной. Передачу принял Сон и не менее классным ударом удвоил преимущество – 2:0. Отметим, что это был второй удар даже не в створ, а в сторону ворот «Манчестер Сити»!

Подопечные Пепа Гвардиолы пытались спасти игру, но не преуспели: «шпоры» всей командой отошли к воротам и стояли насмерть. На последней компенсированной минуте гости могли забить гол престижа: после навеса Де Брёйне справа Давинсон Санчес срезал мяч в собственные ворота, но и тут на помощь пришла перекладина!

2:0, и «Тоттенхэм», набрав 37 очков, поднялся на 5-е место турнирной таблицы. 5 февраля команда принимает «Саутгепмтон» в переигровке кубкового матча. «Манчестер Сити» с 51-м баллом остается вторым. 9 февраля «горожане» примут «Вест Хэм» в рамках 26-го тура АПЛ.

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0

 Стивен Бергвейн (63), Сон Хын Мин (71).

 Александр Зинченко (61, 2 ЖК).

 Тоби Алдервейрелд (43), Джовани Ло Чельсо (66) - Рахим Стерлинг (12), Кайл Уолкер (34), Александр Зинченко (43), Родриго Эрнандес (90+4).

На 40-й минуте Илкай Гюндоган не реализовал пенальти (вратарь).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 70), Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура (Эрик Дайер, 84) - Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн (Эрик Ламела, 70).

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди - Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Серхио Агуэро (Жоау Канселу, 64), Рахим Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Рияд Марез (Габриэл Жезус, 73).

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Майк Дин (Хесволл, Англия).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.02.2020 21:58
    -1
    Браво Зина! Уже и путёвку выписали Александр Зинченко (61, 2 ЖК). ЖК - Жетысу Казахстан
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 02.02.2020 21:51
    +1
    TarasTaras94, 02.02.2020 20:41
    Ещё бы я добавил, что нереализация Сити повлияла на результат не меньше. И учитывая какое сейчас хрупкое положение у Зины в Сити, возможно будет не важно как он получил эту красную, его могут на долго посадить на лавку
    Умный тренер думает головой, а не эмоциями. Человек играет, выкладывается, получает незаслуженную красную. Что ж теперь тренеру как девчонке психовать и обижаться на Зинченко?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
      kina_ne_bydet, 02.02.2020 21:09
    +2
    Честно говоря, к Зине претензий нет. Он делает всё от него возможное что бы играть и помогать Сити.
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 02.02.2020 21:06
    +2
    ОСОБЕННЫЙ как всегда со своим автобусом
    Это хорошо, Ливерпуль вперед!!!
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:41
    +1
    digsum, 02.02.2020 20:34
    Арбитр мягко говоря повлиял на результат. Там из всей защиты только Зинченко и вывозил, как ни странно
    Ещё бы я добавил, что нереализация Сити повлияла на результат не меньше. И учитывая какое сейчас хрупкое положение у Зины в Сити, возможно будет не важно как он получил эту красную, его могут на долго посадить на лавку
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 02.02.2020 20:39
    0
    Жопатого Стерлинга надо было удалять в 1м тайме,если не в 1м епизоде то во 2м за симуляцию,ах да в том епизоде Зина ,мож обьелся корейской морковки(противостояние с Соном) на левом фланге чего полез(не тебя е.. не дрыгай ногами) будет наука или опыт.(хотел показать какой он камандный)
    Ну и заиграный пеналь,Дин не поверил своим глазам,а поверил ушам(сам он на не смотрел) если мяч был проброшен,то почему он покатился паралельно линии варот к угловаму флажку?
    Сама игра в Тотема.нуу нету стержня тоесть Кейна как и Маур не вдохновляет,но и такая победа(это же футбол)радует,уже в пятерке.
    Р.С.что с сайтом не могу нормально авторизуватись после их политики конфед....
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 20:34
    +3
    Арбитр мягко говоря повлиял на результат. Там из всей защиты только Зинченко и вывозил, как ни странно
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 20:34
    +3
    Арбитр мягко говоря повлиял на результат. Там из всей защиты только Зинченко и вывозил, как ни странно
    Ссылка
    kina_ne_bydet
      kina_ne_bydet, 02.02.2020 21:09
    +2
    Честно говоря, к Зине претензий нет. Он делает всё от него возможное что бы играть и помогать Сити.
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 02.02.2020 21:06
    +2
    ОСОБЕННЫЙ как всегда со своим автобусом
    Это хорошо, Ливерпуль вперед!!!
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 02.02.2020 21:51
    +1
    TarasTaras94, 02.02.2020 20:41
    Ещё бы я добавил, что нереализация Сити повлияла на результат не меньше. И учитывая какое сейчас хрупкое положение у Зины в Сити, возможно будет не важно как он получил эту красную, его могут на долго посадить на лавку
    Умный тренер думает головой, а не эмоциями. Человек играет, выкладывается, получает незаслуженную красную. Что ж теперь тренеру как девчонке психовать и обижаться на Зинченко?
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 02.02.2020 20:41
    +1
    digsum, 02.02.2020 20:34
    Арбитр мягко говоря повлиял на результат. Там из всей защиты только Зинченко и вывозил, как ни странно
    Ещё бы я добавил, что нереализация Сити повлияла на результат не меньше. И учитывая какое сейчас хрупкое положение у Зины в Сити, возможно будет не важно как он получил эту красную, его могут на долго посадить на лавку
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 02.02.2020 20:39
    0
    Жопатого Стерлинга надо было удалять в 1м тайме,если не в 1м епизоде то во 2м за симуляцию,ах да в том епизоде Зина ,мож обьелся корейской морковки(противостояние с Соном) на левом фланге чего полез(не тебя е.. не дрыгай ногами) будет наука или опыт.(хотел показать какой он камандный)
    Ну и заиграный пеналь,Дин не поверил своим глазам,а поверил ушам(сам он на не смотрел) если мяч был проброшен,то почему он покатился паралельно линии варот к угловаму флажку?
    Сама игра в Тотема.нуу нету стержня тоесть Кейна как и Маур не вдохновляет,но и такая победа(это же футбол)радует,уже в пятерке.
    Р.С.что с сайтом не могу нормально авторизуватись после их политики конфед....
    Ссылка
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