Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Тоттенхэму» (0:2). Смотрите видеообзор матча.
Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел в старте и на 61-й минуте был удален за два предупреждения.
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Ман Сити
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
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Источник — YouTube
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