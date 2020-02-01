Гвардиола против Моуринью, или Моуринью против Гвардиолы – это было настоящее событие. Дерби. Но с одной обязательной оговоркой: это было раньше. Матчи «Барсы» Пепа против «Реала» Жозе давно стали классикой и выходили далеко за рамки противостояния на футбольном поле. Поединки манкунианского дерби с участием этих тренеров тоже были способны выжечь искру за пределами Манчестера, хотя в этом случае уже нельзя было говорить о космическом резонансе. «МанЮнайтед» Моуринью пытался брать очки с «Сити» мытьем и катаньем, а не яркой игрой. «Красные дьяволы» под руководством «Особенного» были слишком предсказуемыми, неособенными.

Теперь же Моур перебрался в кризисный «Тоттенхэм», и говорить об особой подоплеке матча его команды против «МанСити» не приходится. Да, это будет центральный поединок 25 тура АПЛ, ведь встречаются вторая и шестая команды в таблице, но выйти за эти рамки этот поединок вряд ли сможет. Он вряд ли на данном этапе способен стать событием европейского футбольного календаря.

Такая неприглядная ситуация – прежде всего потому, что нынешний «Тоттенхэм» пока что не тянет на статус гранда. В последних пяти матчах команда добыла лишь одну победу, да и то над откровенным аутсайдером – «Норвичем». При этом в трех из этих игр «шпоры» не могли забить. От топ-квартета «Тоттенхэм» отстает уже на шесть баллов, и предпосылок к улучшению ситуации нет. Моуринью хоть и удалось немного раскрепостить игроков, наладить микроклимат в коллективе, но стабилизировать игру пока что не получается.

А вот «горожане» наконец-то вышли на привычный высокий уровень. В последних пяти матчах «Сити» добыл тринадцать очков, что позволило им закрепиться на втором месте. В очередной раз команда Гвардиолы пробилась в финал Кубка Лиги, что наверняка благоприятно скажется на психологическом состоянии команды. Для «Сити» матчи на выезде, в отличие от тех же «хотспур», не являются проблемой: в нынешнем сезоне команда забивает больше именно на чужих аренах. Ну и, наконец, сейчас можно утверждать, что по составу «Сити» просто сильнее «шпор». Особенно что касается длины скамьи запасных: у Моуринью усиливать игру по ходу матча практически некем, тогда как у Гвардиолы всегда найдется козырь в рукаве. Один Агуэро чего стоит: в последних трех матчах Серхио забил шесть мячей.

Накануне матча против «горожан» лондонцы потеряли не только полузащитника Эриксена, перешедшего в «Интер», но и защитника Роуза, укатившего в аренду в «Ньюкасл». По другим причинам – из-за травм – «шпорам» сейчас не помощники Кейн, Сиссоко и Дэвис.

В лазарете команды Гвардиолы – Сане, Фернандиньо, Менди и Ляпорт. Стало быть, высока вероятность, что в стартовом составе выйдет наш Зинченко.

На стороне гостей, помимо всего прочего, еще и статистика очных встреч. В последних двадцати междусобойчиках пять побед одержали лондонцы, а манкунианцы – аж тринадцать. При этом только два поединка завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Вертонген, Моура, Уинкс, Алли, Ло Чельсо, Ламела, Сесеньон, Мин

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Зинченко, Де Брейне, Родри, Стерлинг, Сильва, Марез, Жезус.

2 февраля, воскресенье