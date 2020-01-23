Динамо – Хайдук. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 23.01.2020 16:45
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Динамо – Хайдук. Текстовая трансляция матча
© fcdynamo.kiev.ua

В пятницу, 24-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и хорватский «Хайдук». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 17:00.

Вице-чемпион Украины продолжает набирать форму на тренировочном сборе на побережье Средиземного моря. Следующий соперник подопечных Алексея Михайличенко – «бронзовый» призер прошлого розыгрыша, а в нынешних реалиях – вторая команда хорватской Первой лиги, «Хайдук» из города Сплит. Четвертый матч для «бело-синих» на текущем этапе сборов. Однако станет ли он победным? И какую тактику решит опробовать тренерский штаб?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Хайдуком».

 

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Источник — Sport.ua

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