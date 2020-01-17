В субботу, 18-го января, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Испании, в котором «Реал» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.

В прошлом туре «галактикос» воспользовались осечкой «Барселоны», по очкам сравнявшись с каталонским клубом. Таким образом, наверху турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие. Затем подопечные Зинедина Зидана покорили Суперкубок Испании, который проходил в Саудовской Аравии и впервые состоялся в формате «Финала четырех». На пути к завоеванию трофея «Реал» обыграл «Валенсию» (3:1) и в мадридском дерби одолел «Атлетико», точнее пробив серию послематчевых пенальти. «Севилья» занимает четвертое место, на пять очков отставая от лидеров чемпионата. В четырех последних своих встречах «нервионцы» сумели добыть только одну победу. Отметим, что уже более десяти лет «красно-белые» неизменно проигрывают «галактикос» на «Сантьяго Бернабеу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Севилья».