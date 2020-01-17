Для «галактикос» новый год начался превосходно, ведь на прошлой неделе «Королевский клуб» пополнил клубный музей очередным трофеем. Суперкубок Испании впервые проходил в формате «Финала четырех», и «сливочные» сначала справились с «Валенсией» (3:1), а затем в финальном противостоянии с мадридским «Атлетико» точнее соперников пробили послематчевые пенальти.

В лагере «Реала» не скрывали восторженных эмоций после завоевания титула. «Это хорошее начало года. Мы очень благодарны и очень рады. Нам дали шанс сыграть в новом формате, и думаю, мы были достойны этого. У Зидана любовь с «Реалом», он решил отдохнуть год, но сейчас вернулся с новыми силами. Зидан – это благословение небес для нас», – сказал после встречи с «матрасниками» президент «галактикос» Флорентино Перес. Отметим, что в Саудовскую Аравию «сливочніе» ездили без Азара, Бэйла и Бензема. Бельгиец и француз продолжают восстанавливаться после повреждений, а валлиец готов выйти на поле в субботу.

Что касается испанского чемпионата, то после крайнего тура Ла Лиги наверху турнирной таблицы вновь воцарилось двоевластие. «Барселона» в каталонском дерби не смогла одолеть «Эспаньол», и «Реал», разгромивший «Хетафе», по очкам сравнялся со своим главным соперником. «Севилья» также идет в лидирующей группе, имея виды на борьбу за призовые места. Но в последнее время дела у «нервионцев» обстоят не лучшим образом: всего одна победа в четырех последних встречах.

Довольно активно «Севилья» вышла на зимний трансферный рынок. В преддверии противостояния с «Реалом» «красно-белые» объявили о подписании форварда Юсефа Эн-Несири. Марокканец должен заменить Чичарито, который близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси». В тоже время был отдан «Хоффенхайму» израильтянин Мунас Даббур, который так и не смог закрепиться в составе севильского клуба.

В предстоящей встрече не сможет принять участие дисквалифицированный Федерико Вальверде, который был признан лучшим игроком финала Суперкубка. Также вне игры оказался попавший в лазарет Серхио Рамос: капитан «Реала» вывихнул лодыжку в поединке с «Атлетико» и будет вынужден пропустить как минимум две недели. Зато близок к восстановлению Марко Асенсио, еще не выходивший на поле в текущем сезоне.

Последний раз «Севилья» обыгрывала «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» более десяти лет назад – в декабре 2008-го (та фееричная игра завершилась со счетом 4:3 в пользу севильцев). После этого «красно-белые» неизменно проигрывали «галактикос» в Мадриде. В субботу «нервионцы» намерены организовать чемпионский коридор футболистам «Реала», которые будут проводить первый матч после победы в Суперкубке. Сообщается, что таким образом «Севилья» поблагодарит мадридский клуб за чемпионский коридор в конце сезона 2005/06, который «сливочные» организовали на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в честь первой победы хозяев в Кубке УЕФА.

Интересно, что противостояние в Мадриде станет первым для Хулена Лопетеги против его бывшей команды – экс-наставник «Реала» возвращается на «Сантьяго Бернабеу» уже в качестве главного тренера «Севильи», которую он возглавил летом 2019-го.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Иско, Бэйл — Йович.

«Севилья»: Вацлик – Навас, Кунде, Д.Карлос, Эскудеро, – Жордан, Фернандо, Банега – Окампос, Мунир, О.Торрес.

18 января, суббота