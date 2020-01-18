20-й тур
Реал Мадрид
2:1
Севилья
18.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Севилья – 2:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 20-го тура чемпионата Испании

  • 18.01.2020 17:00
  • 5358 просмотров
  • 15 комментариев
Реал – Севилья – 2:1. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/realmadrid

Чемпионат Испании. 20-й тур.

«Реал» – «Севилья» – 2:1

Каземиро (57, 69) – Люк де Йонг (64)

Лука Модрич (37), Даниэль Карвахаль (88), Каземиро (89) – Эвер Банега (54)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело (Ферлан Менди, 71), Эдер Милитан, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Лукас Васкес, Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Лука Йович (Карим Бензема, 62)

Запас: Альфонс Ареола, Хосе Игнасио Начо, Иско, Браим Диас

«Севилья»: Томаш Вацлик, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Регилон, Диего Карлос, Неманья Гудель, Фернандо, Эвер Банега (Маркуш Лопеш, 80), Франко Васкес (Оливер Торрес, 75), Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эль-Несири, 66)

Запас: Яссин Буну, Серхио Эскудеро, Даниэл Каррису, Нолито

Арбитр: Хуан Мунуэра

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Футболисты Реала контролируют мяч.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Каземиро грубо сыграл на половине поля Севильи.

88 мин. Карвахаль получил горчичник.

87 мин. МОМЕНТ! После прострела Винисиуса Кроос бил из центра штрафной, и Вацлик в падении отбил мяч!

84 мин. Навас прострелил из правого угла штрафной, и защитник выбил мяч на угловой.

83 мин. Не получается у нервионцев перевести игру на половину поля Реала.

80 мин. Замена у Севильи. Вместо Банеги на поле вышел Лопеш.

79 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

76 мин. Винисиус прострелил из левого угла штрафной, и защитник Севильи выбил мяч на угловой.

75 мин. Замена у Севильи. Вместо Ф.Васкеса на поле вышел Торрес.

74 мин. Игра идет в центре поля.

71 мин. Замена у Реала. Вместо Марсело на поле вышел Менди.

69 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Васкес с правого фланга навесил точно на голову Каземиро, который с линии вратарской отправил мяч в ворота!

66 мин. Замена у Севильи. Вместо Эль-Хаддади на поле вышел Эль-Несири.

64 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Несколько сумбурная атака Севильи завершилась точным ударом де Йонга, который с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол!

62 мин. Две замены у Реала. Вместо Йовича на поле вышел Бензема, вместо Родриго - Винисиус.

60 мин. Игра идет в центре поля.

57 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Йович пяткой запустил в штрафную Каземиро, который с угла вратарской точно пробил мимо голкипера!

56 мин. Оффсайд у Каземиро.

54 мин. Банега грубо сыграл в центре поля.

52 мин. Милитао нарушил правила в центре поля.

49 мин. Неудачная атака Севильи.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Галактикос контролируют мяч.

40 мин. Оффсайд у Эль-Хаддади.

37 мин. Модрич грубо сыграл против Фернандо.

35 мин. Игра идет в центре поля.

33 мин. Севильцы контролируют мяч.

31 мин. НЕТ ГОЛА! После навеса с углового де Йонг головой отправил мяч в ворота. Арбитр решил просмотреть видеоповтор и зафиксировал фол против Милитао со стороны Гуделя.

27 мин. Каземиро метров с 23-х не попал в ворота.

25 мин. Хозяева поля завладели территориальным преимуществом.

23 мин. Не спешат футболисты обеих команд обострять ситуацию у ворот.

20 мин. Севильцы контролировали мяч, но затем последовала неточная длинная передача в линию атаки.

17 мин. После навеса с фланга атаки Севильи Карвахаль разрядил ситуацию и выбил мяч на угловой.

14 мин. Родриго сделал рывок к штрафной Севильи, но потерял мяч.

12 мин. После скидки Модрича Кроос из-за пределов штрафной пробил в руки Вацлику.

10 мин. Неудачная атака Севильи.

8 мин. Игра идет в невысоком темпе преимущественно в центре поля.

5 мин. После скидки Родриго Йович пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в защитника.

3 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

 

  

 

В субботу, 18-го января, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Испании, в котором «Реал» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.

В прошлом туре «галактикос» воспользовались осечкой «Барселоны», по очкам сравнявшись с каталонским клубом. Таким образом, наверху турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие. Затем подопечные Зинедина Зидана покорили Суперкубок Испании, который проходил в Саудовской Аравии и впервые состоялся в формате «Финала четырех». На пути к завоеванию трофея «Реал» обыграл «Валенсию» (3:1) и в мадридском дерби одолел «Атлетико», точнее пробив серию послематчевых пенальти. «Севилья» занимает четвертое место, на пять очков отставая от лидеров чемпионата. В четырех последних своих встречах «нервионцы» сумели добыть только одну победу. Отметим, что уже более десяти лет «красно-белые» неизменно проигрывают «галактикос» на «Сантьяго Бернабеу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Севилья».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:49
    +1
    roman_kros, 18.01.2020 18:19
    Это да. С того времени даже AJAX устарел) но не нужно так строго, ты скажи спасибо что дизайн хотя бы поменяли. Я то ещё помню старый. Но да, так по хорошему сайт нужно переписать на чем то типа Django. Заодно можно избавиться от кучи проблем. Самый простой пример, таблицу бомбардиров походу люди правят руками (как минимум у меня такое впечатление судя по количеству ошибок и временем задержки перед обновлением), а можно просто пользоваться api ;)
    аякс устарел только для тех, кто не использует джкваери, чситый джс, а так аякс очень даже живой, если мы вообще говорим об одном и том же)
    в идеале было бы если бы они обновляли счета с апи сети сайтов, типа скорборд, майскор, но по ходу платить не хотят, и у них вообще все на самом деле обновляется вручную, кроме рекламных баннеров)))
    можно ведь просто парсить вышеперечисленные сайты, и просто их мониторить рекурсивной функцией, если платить не хотят.
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 18.01.2020 18:42
    0
    Спорт юа вгадав з прогнозом на матч, молодці👍
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:38
    +1
    roman_kros, 18.01.2020 18:28
    Чуваки, може ви не в курсі, але вже 2:1, не спіть
    Обнови страницу)))
    Не тестировщик, и не дизайнер, но к разработке сайтов отношение имею)
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:32
    +1
    Surkisfuilo, 18.01.2020 18:30
    Я матч не дивлюся, але за рахунком слідкую тут. Так ви, адміни, вже визначтеся, який він: 0:1, 1:0 чи 1:1...
    Комедія якась...
    Нічого дивного, в них свого часу Кейлор Навас забивав на останніх хвилинах)
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 18.01.2020 18:30
    +1
    Я матч не дивлюся, але за рахунком слідкую тут. Так ви, адміни, вже визначтеся, який він: 0:1, 1:0 чи 1:1...
    Комедія якась...
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:28
    +1
    Чуваки, може ви не в курсі, але вже 2:1, не спіть
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:21
    0
    Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:03
    Свайп хотя бы на главный слайдер добавьте
    Кстати, ты случайно не UX или QA специалист?
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:19
    0
    Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 17:58
    Когда то придумается ли автообновления без перезагрузки страницы на вашем гавно сайте, 2020 год как бы уже..?
    Это да. С того времени даже AJAX устарел) но не нужно так строго, ты скажи спасибо что дизайн хотя бы поменяли. Я то ещё помню старый. Но да, так по хорошему сайт нужно переписать на чем то типа Django. Заодно можно избавиться от кучи проблем. Самый простой пример, таблицу бомбардиров походу люди правят руками (как минимум у меня такое впечатление судя по количеству ошибок и временем задержки перед обновлением), а можно просто пользоваться api ;)
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 18.01.2020 18:10
    0
    Аугсбург-боруссия уже 3-5,
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:08
    0
    Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:01
    Сайт представляет целую страну, любой иностранец чтобы узнать о спорте в Украине так и введет - спорт уа, и увидит DLE 2000-хх без обновления счетов в реальном времени, ну просто пиз...ец. Продайте уже домен кому нибудь, что ли...
    Ніхто з іноземців не буде відвідувати спорт юа. По перше, їм пофіг на наш спорт, по друге інформацію можна знайти і на власних сайтах.
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:03
    +1
    Свайп хотя бы на главный слайдер добавьте
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 18.01.2020 18:01
    0
    Судья явно подсуживает Реалу, гол который забила Севилья в ворота Реала, обязан был засчитывать, гол был чистый, даже коментатор раз пять возмутился.
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:01
    +1
    Сайт представляет целую страну, любой иностранец чтобы узнать о спорте в Украине так и введет - спорт уа, и увидит DLE 2000-хх без обновления счетов в реальном времени, ну просто пиз...ец. Продайте уже домен кому нибудь, что ли...
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 17:58
    +2
    Когда то придумается ли автообновления без перезагрузки страницы на вашем гавно сайте, 2020 год как бы уже..?
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 18.01.2020 17:54
    0
    Та нах это соплежуйство! Пока в Аугсбург-дортмунд перерыв был (0-0), решил глянуть это г. . Переключил на Бундеслигу на 56 минуте, 3-1. Через 4 минуты 3-3! Теперь переключаться не собираюсь
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 17:58
    +2
    Когда то придумается ли автообновления без перезагрузки страницы на вашем гавно сайте, 2020 год как бы уже..?
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:49
    +1
    roman_kros, 18.01.2020 18:19
    Это да. С того времени даже AJAX устарел) но не нужно так строго, ты скажи спасибо что дизайн хотя бы поменяли. Я то ещё помню старый. Но да, так по хорошему сайт нужно переписать на чем то типа Django. Заодно можно избавиться от кучи проблем. Самый простой пример, таблицу бомбардиров походу люди правят руками (как минимум у меня такое впечатление судя по количеству ошибок и временем задержки перед обновлением), а можно просто пользоваться api ;)
    аякс устарел только для тех, кто не использует джкваери, чситый джс, а так аякс очень даже живой, если мы вообще говорим об одном и том же)
    в идеале было бы если бы они обновляли счета с апи сети сайтов, типа скорборд, майскор, но по ходу платить не хотят, и у них вообще все на самом деле обновляется вручную, кроме рекламных баннеров)))
    можно ведь просто парсить вышеперечисленные сайты, и просто их мониторить рекурсивной функцией, если платить не хотят.
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:38
    +1
    roman_kros, 18.01.2020 18:28
    Чуваки, може ви не в курсі, але вже 2:1, не спіть
    Обнови страницу)))
    Не тестировщик, и не дизайнер, но к разработке сайтов отношение имею)
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:32
    +1
    Surkisfuilo, 18.01.2020 18:30
    Я матч не дивлюся, але за рахунком слідкую тут. Так ви, адміни, вже визначтеся, який він: 0:1, 1:0 чи 1:1...
    Комедія якась...
    Нічого дивного, в них свого часу Кейлор Навас забивав на останніх хвилинах)
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 18.01.2020 18:30
    +1
    Я матч не дивлюся, але за рахунком слідкую тут. Так ви, адміни, вже визначтеся, який він: 0:1, 1:0 чи 1:1...
    Комедія якась...
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:28
    +1
    Чуваки, може ви не в курсі, але вже 2:1, не спіть
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:03
    +1
    Свайп хотя бы на главный слайдер добавьте
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
    online
      Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:01
    +1
    Сайт представляет целую страну, любой иностранец чтобы узнать о спорте в Украине так и введет - спорт уа, и увидит DLE 2000-хх без обновления счетов в реальном времени, ну просто пиз...ец. Продайте уже домен кому нибудь, что ли...
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 18.01.2020 18:42
    0
    Спорт юа вгадав з прогнозом на матч, молодці👍
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:21
    0
    Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:03
    Свайп хотя бы на главный слайдер добавьте
    Кстати, ты случайно не UX или QA специалист?
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:19
    0
    Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 17:58
    Когда то придумается ли автообновления без перезагрузки страницы на вашем гавно сайте, 2020 год как бы уже..?
    Это да. С того времени даже AJAX устарел) но не нужно так строго, ты скажи спасибо что дизайн хотя бы поменяли. Я то ещё помню старый. Но да, так по хорошему сайт нужно переписать на чем то типа Django. Заодно можно избавиться от кучи проблем. Самый простой пример, таблицу бомбардиров походу люди правят руками (как минимум у меня такое впечатление судя по количеству ошибок и временем задержки перед обновлением), а можно просто пользоваться api ;)
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 18.01.2020 18:10
    0
    Аугсбург-боруссия уже 3-5,
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 18.01.2020 18:08
    0
    Vladimir Shevchenko, 18.01.2020 18:01
    Сайт представляет целую страну, любой иностранец чтобы узнать о спорте в Украине так и введет - спорт уа, и увидит DLE 2000-хх без обновления счетов в реальном времени, ну просто пиз...ец. Продайте уже домен кому нибудь, что ли...
    Ніхто з іноземців не буде відвідувати спорт юа. По перше, їм пофіг на наш спорт, по друге інформацію можна знайти і на власних сайтах.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 18.01.2020 18:01
    0
    Судья явно подсуживает Реалу, гол который забила Севилья в ворота Реала, обязан был засчитывать, гол был чистый, даже коментатор раз пять возмутился.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 18.01.2020 17:54
    0
    Та нах это соплежуйство! Пока в Аугсбург-дортмунд перерыв был (0-0), решил глянуть это г. . Переключил на Бундеслигу на 56 минуте, 3-1. Через 4 минуты 3-3! Теперь переключаться не собираюсь
    Ссылка
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