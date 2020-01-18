Чемпионат Испании. 20-й тур.

«Реал» – «Севилья» – 2:1

Каземиро (57, 69) – Люк де Йонг (64)

Лука Модрич (37), Даниэль Карвахаль (88), Каземиро (89) – Эвер Банега (54)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело (Ферлан Менди, 71), Эдер Милитан, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Лукас Васкес, Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Лука Йович (Карим Бензема, 62)



Запас: Альфонс Ареола, Хосе Игнасио Начо, Иско, Браим Диас

«Севилья»: Томаш Вацлик, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Регилон, Диего Карлос, Неманья Гудель, Фернандо, Эвер Банега (Маркуш Лопеш, 80), Франко Васкес (Оливер Торрес, 75), Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эль-Несири, 66)



Запас: Яссин Буну, Серхио Эскудеро, Даниэл Каррису, Нолито

Арбитр: Хуан Мунуэра

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Футболисты Реала контролируют мяч.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Каземиро грубо сыграл на половине поля Севильи.

88 мин. Карвахаль получил горчичник.

87 мин. МОМЕНТ! После прострела Винисиуса Кроос бил из центра штрафной, и Вацлик в падении отбил мяч!

84 мин. Навас прострелил из правого угла штрафной, и защитник выбил мяч на угловой.

83 мин. Не получается у нервионцев перевести игру на половину поля Реала.

80 мин. Замена у Севильи. Вместо Банеги на поле вышел Лопеш.

79 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

76 мин. Винисиус прострелил из левого угла штрафной, и защитник Севильи выбил мяч на угловой.

75 мин. Замена у Севильи. Вместо Ф.Васкеса на поле вышел Торрес.

74 мин. Игра идет в центре поля.

71 мин. Замена у Реала. Вместо Марсело на поле вышел Менди.

69 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Васкес с правого фланга навесил точно на голову Каземиро, который с линии вратарской отправил мяч в ворота!

66 мин. Замена у Севильи. Вместо Эль-Хаддади на поле вышел Эль-Несири.

64 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Несколько сумбурная атака Севильи завершилась точным ударом де Йонга, который с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол!

62 мин. Две замены у Реала. Вместо Йовича на поле вышел Бензема, вместо Родриго - Винисиус.

60 мин. Игра идет в центре поля.

57 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Йович пяткой запустил в штрафную Каземиро, который с угла вратарской точно пробил мимо голкипера!

56 мин. Оффсайд у Каземиро.

54 мин. Банега грубо сыграл в центре поля.

52 мин. Милитао нарушил правила в центре поля.

49 мин. Неудачная атака Севильи.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Галактикос контролируют мяч.

40 мин. Оффсайд у Эль-Хаддади.

37 мин. Модрич грубо сыграл против Фернандо.

35 мин. Игра идет в центре поля.

33 мин. Севильцы контролируют мяч.

31 мин. НЕТ ГОЛА! После навеса с углового де Йонг головой отправил мяч в ворота. Арбитр решил просмотреть видеоповтор и зафиксировал фол против Милитао со стороны Гуделя.

27 мин. Каземиро метров с 23-х не попал в ворота.

25 мин. Хозяева поля завладели территориальным преимуществом.

23 мин. Не спешат футболисты обеих команд обострять ситуацию у ворот.

20 мин. Севильцы контролировали мяч, но затем последовала неточная длинная передача в линию атаки.

17 мин. После навеса с фланга атаки Севильи Карвахаль разрядил ситуацию и выбил мяч на угловой.

14 мин. Родриго сделал рывок к штрафной Севильи, но потерял мяч.

12 мин. После скидки Модрича Кроос из-за пределов штрафной пробил в руки Вацлику.

10 мин. Неудачная атака Севильи.

8 мин. Игра идет в невысоком темпе преимущественно в центре поля.

5 мин. После скидки Родриго Йович пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в защитника.

3 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 18-го января, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Испании, в котором «Реал» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.

В прошлом туре «галактикос» воспользовались осечкой «Барселоны», по очкам сравнявшись с каталонским клубом. Таким образом, наверху турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие. Затем подопечные Зинедина Зидана покорили Суперкубок Испании, который проходил в Саудовской Аравии и впервые состоялся в формате «Финала четырех». На пути к завоеванию трофея «Реал» обыграл «Валенсию» (3:1) и в мадридском дерби одолел «Атлетико», точнее пробив серию послематчевых пенальти. «Севилья» занимает четвертое место, на пять очков отставая от лидеров чемпионата. В четырех последних своих встречах «нервионцы» сумели добыть только одну победу. Отметим, что уже более десяти лет «красно-белые» неизменно проигрывают «галактикос» на «Сантьяго Бернабеу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Севилья».