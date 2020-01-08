Реал нанес сокрушительное поражение Валенсии и вышел в финал Суперкубка

Ранее за Королевской испанской футбольной федерацией никогда не замечалось отсутствие желания проводить реформы в рамках спортивной жизни страны. В последние годы под влиянием трансформаций все чаще оказывается Суперкубок. Так, в прошлом сезоне решающий поединок за данный трофей покинул пределы Апеннинского полуострова, а «Барселона» и «Севилья» были вынуждены выяснять отношения на западных берегах Африканского континента – в Марокко. Там же и была впервые в истории испанского футбола применена система видеопомощи арбитрам, которую в современных реалиях сокращенно величают VAR.

Миновал еще один футбольный год, и вот, Суперкубок Испании кардинально поменял свой принцип розыгрыша. Финальный поединок остался в единственном экземпляре, равно как и год назад, однако появились предшествующие ему полуфинальные противостояния. Состав участников отбирался по достаточно простому принципу: к чемпиону и обладателю национального Кубка соответственно каталонской «Барселоне» и «Валенсии», примкнули две столичные команды – «Реал» и «Атлетико». И именно «сливочным» и «летучим мышам» предстояло первыми опробовать покрытие на футбольном стадионе спортивного комплекса «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

В начале отчетной встречи оказалось, что для того, чтобы напрочь сломать выстроенную по ходу сезона игру «Валенсии» в атаке необходимо лишь повреждение Родриго Морено, которое выключило бы лидера атак коллектива Альберто Селадеса из игры, и соответствующего изменения тактического рисунка. Выход на поле Феррана Торреса не особо помог компенсировать утрату форварда, от чего в конце первой половины в итоговой графе «Удары в створ» у номинальных хозяев не наблюдалось результативных засечек.

На этом фоне даже скомканный темп атак «Реала» выглядел достаточно устрашающим. Рафаэль Варан первым из подопечных Зинедина Зидана проверил реакцию голкипера Доменека ударом головой с близкой дистанции, однако страж ворот «Валенсии» справился с первоначальной угрозой. Поймав определенный кураж, Доменек потерял бдительность при подаче углового на левом фланге атаки соперников уже по завершению первой четверти игрового часа. Тони Кроос не стал опускать голову при подготовке, и верно подметил, что вратарь соперников увлекся подсказками в выборе позиции Паулисте. Вот и получила «Валенсия» «сухой лист» элегантной подкруткой в ближний угол!

При фактическом отсутствии поддержки трибун, а также определенной степени деморализации – Каземиро через несколько минут попробовал запустить мяч за шиворот Доменеку ударом с центра поля – «летучим мышам» приходилось отсиживаться на своей половине, выжидая очередной укол от нападающих соперников. Повторный акцент «Реал» придержал до завершения первой половины, когда Вальверде сумел найти пространство у лицевой на правом фланге чужой штрафной, откуда отдал точную передачу под удар Луки Модричу. Не все так просто – Гарай стал на пути мяча в стеку после прицельного выстрела хорвата, однако аргентинцу уже невозможно было успеть заблокировать еще и добивание от Иско.

От 0:3 до первого тройного свистка в матче «Валенсию» спасла штанга и реакция Доменека. Иско пробил головой, после чего мяч проследовал в левый каркас ворот. Отскок караулил Йович, но с ударом с нескольких метров сумел справиться голкипер команды Селадеса. Удручающие перспективы были у коллектива номинальных хозяев на вторую половину.

Совсем не удивительно, что на таком фоне «Валенсия» смогла проснуться лишь под конец матча, реализовав пенальти, который в не самой обязательной ситуации «привез» в свои ворота Серхио Рамос. Рукой сыграл испанец при подаче штрафного в исполнении Дани Парехо, а присутствие возможности просмотреть повтор уничтожило возможные сомнения у арбитра. Да, Парехо удался на славу прицельный выстрел в правый верхний угол. Однако был ли в этом какой-то смысл, если «летучие мыши» уже сгорали 0:3 к моменту истечения второй компенсированной минуты?

Роскошное исполнение удара внешней стороной стопы под дальнюю штангу из правой половины штрафной авторства Луки Модрича поставило крест на шансах подопечных Селадеса хоть как-то зацепиться за успех. Обладатель «Золотого мяча» завершил комбинацию с участием своего соотечественника Луки Йовича, что в определенной степени спасло форварда «Реала» от малоэффективного поединка. «Сливочные» прошли в финал без особого труда, а вот кто станет их соперником? «Барселона»? Или мы увидим мадридское дерби?



Суперкубок Испании-2020. 1/2 финала.

Валенсия – Реал – 1:3



Парехо, 90+2 (пен.) – Кроос, 16, Иско, 39, Модрич, 65



Каземиро, 88



Валенсия: Доменек – Гайя, Паулиста, Гарай, Васс – Солер, Парехо, Кондогбия (Гомес, 58), Коклен (Собрино, 82) – Гамейро (Черышев, 70), Торрес.

Реал: Куртуа – Менди (Марсело, 71), Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич (Хамес, 77), Каземиро, Кроос – Вальверде, Иско – Йович (Мариано Диас, 81).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)



Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

Удары (в створ): 9 (4) – 17 (6)

Угловые: 7 – 4

Оффсайды: 1 – 2.

РЕАЛ-ВАЛЕНСИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

