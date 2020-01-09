Зинедин ЗИДАН: «Мы заслуженно победили Валенсию»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

«Это победа. Мы играем, чтобы побеждать. Мы вкладываем все в игру, чтобы побеждать, и это заслуженная победа. Я рад за результат.

Мы хорошо работаем. И мы эмоционально стабильны. У нас есть все, чтобы проводить хорошие матчи. Мы хорошо сыграли против «Валенсии», а это очень сильный соперник. Но теперь нам нужно отдохнуть, ведь это только полуфинал», — отметил Зидан.