20-й тур
Реал Мадрид
2:1
Севилья
18.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Каземиро принес Реалу победу над Севильей

«Галактикос» одержали победу в центральном матче двадцатого тура Ла Лиги

  • 18.01.2020 18:51
  • 757 просмотров
  • 2 комментария
Дубль Каземиро принес Реалу победу над Севильей
© twitter.com/realmadrid

В поединке 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 2:1. Перед началом встречи «нервионцы» устроили чемпионский коридор соперникам, которые неделю назад завоевали Суперкубок Испании.

В первом тайме команды создали крайне мало острых ситуаций у ворот друг друга. На 30-й минуте Люк де Йонг после навеса с углового нанес точный удар. Но во время борьбы в штрафной состоялось падение Милитао, и арбитр решил посмотреть видеоповтор эпизода. Рефери пришел к выводу, что Гудель не по правилам сыграл против футболиста «Реала», не засчитав гол.

Куда веселее события развивались во второй половине встречи. На 57-й минуте нестандартное решение Йовича позволило Каземиро с угла вратарской открыть счет в матче. Вскоре атака «нервионцев» завершилась точным ударом Люка де Йонга, который с линии штрафной пробил точно в угол. А еще через несколько минут все тот же Каземиро головой замкнул навес в исполнении Лукаса Васкеса.

В дальнейшем хозяева поля завладели территориальным преимуществом, подолгу контролировали мяч и довели встречу до победного окончания. Таким образом, «Реал» стал единоличным лидером турнирной таблицы. По крайней мере, до завтрашнего матча «Барселоны».

Чемпионат Испании. 20-й тур.

«Реал» – «Севилья» – 2:1

Каземиро (57, 69) – Люк де Йонг (64)

Лука Модрич (37), Даниэль Карвахаль (88), Каземиро (89) – Эвер Банега (54)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело (Ферлан Менди, 71), Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Лукас Васкес, Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Лука Йович (Карим Бензема, 62)

«Севилья»: Томаш Вацлик, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Регилон, Диего Карлос, Неманья Гудель, Фернандо, Эвер Банега (Маркуш Лопеш, 80), Франко Васкес (Оливер Торрес, 75), Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эль-Несири, 66)

Арбитр: Хуан Мунуэра

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 18.01.2020 19:05
    0
    Дай Бог)
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 18:57
    +1
    Реал сейчас очень солидно выглядит. Должен брать чемпионство
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 18:57
    +1
    Реал сейчас очень солидно выглядит. Должен брать чемпионство
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 18.01.2020 19:05
    0
    Дай Бог)
    Ссылка
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