Реал Мадрид – обладатель Суперкубка Испании-2020!

Это могла бы быть очередная серия извечного сериала под название El Clasico, но уже в совершенно новых географических локациях. Во всяком случае, именно такого развития событий требовали все присутствующие на трибунах футбольного стадиона спортивного комплекса «Король Абдалла Спортс Сити» в городе Джидда, что в Саудовской Аравии. Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», определенно точно, находились на совершенно ином уровне популярности, нежели их оппоненты в лице «Валенсии» и мадридского «Атлетико», что легко проследить даже по информации о билетной квоте, которую смогли реализовать каждый из клубов в отдельности.

Однако футбол – это в первую очередь, как и любой вид спорта, состязание, которое уже потом обрастает хитроумными операциями маркетологов над зрительским интересом и симпатиями. Этот простой тезис подтвердил Суперкубок Испании, в рамках которого и сошлись четыре вышеупомянутые команды с Пиренейского полуострова. «Летучие мыши» никоим образом не смогли составить конкуренцию «сливочным» на полуфинальной стадии турнира в его серьезно обновленном формате (1:3). А вот «матрасникам» пришлось изрядно попотеть на пути к дерби столицы Испании в финальном поединке. Коллектив Диего Симеоне воспользовался несовершенным центром обороны «блаугранас» во втором тайме, в результате чего даже усилий Лионеля Месси не хватило «Барселоне» для того, чтобы спасти эту игру (3:2).

Достаточно в схожем на поединок против «сине-гранатовых» стиле решил проводить «Атлетико» первый тайм отчетной встречи. Не особо утруждая себя созданием опасных моментов у чужой штрафной, «матрасники» попытались выстроить оборону в две линии на своей половине поля. Пока полевые игроки перемещались в стиле фигурок для игры в настольный футбол, основной объем работы доставался голкиперу Яну Облаку. Словенец качественно размялся при отражении ударов из-за пределов штрафной от Каземиро и Модрича, в результате чего удар от Менди, который был нанесен после слаломного прохода с левого фланга, оказался для него не из самых сложных.

Совсем уж неожиданно, но в середине первой половины «Реал» начал необъяснимо много ошибаться на своей половине поля. «Матрасникам» оставалось просто реализовывать полученные возможности, однако у Феликса и Мораты возникли с этим определенные проблемы. Вначале, допустил огрех при выносе мяча из своей штрафной Серхио Рамос, после чего Жоау пробивал с носка со входа в чужие владения – рядом с основанием левой штанги. А вот с Моратой эпизод был поинтереснее, ведь Альваро в своей штрафной сбил Куртуа, однако «Реал» от пенальти спас мгновенный выход мяча за лицевую, который случился после проброса Мораты мимо голкипера.

Отличный момент у Каземиро, когда бразилец пробил головой впритирку к перекладине, при навесе Крооса с углового на правом фланге, был чуть ли не лучшим моментом для гола «Реала» в первой половине. «Атлетико» спас случай, после чего игра плавно перетекла во второй тайм.

«Сливочные» начали заключительный отрезок основного времени матча ровно так же, как и его предшественник – с атак. Включился в игру Йович, который словно хотел попросить прощения за очередную порцию невнятной игры в атаке. Лука очень старался, и уже первый момент с его участием мог завершиться голом. Помог случай – мяч прокатился мимо правой штанги.

Моментов было не так уж и много. Разве что шанс Вальверде стоит отдельного внимания – Федерико умудрился головой пробить мячом себе в колено, когда его бросили одного перед воротами при подаче с правого фланга. На этот эпизод «Атлетико» ответил нереализованным выходом один на один с Куртуа через правый фланг штрафной со стороны Мораты. Альваро решил пробивать в ближний угол, хотя отчетливо виделась возможность поражать дальний.

Тянулось время, а концовка 90, с небольшим, минут не принесла должного обострения. Зато! Как же было остро в овер-таймах! Тут и безумные серии сейвов от Яна Облака имели место быть, и Куртуа явно не скучал на линии ворот. А как завертелся хоровод событий после обрезки Карвахаля в центре поля! Мората молнией улетел к чужой штрафной, уже готовясь переигрывать бельгийского голкипера. И тут, его догоняет подкат Федерико Вальверде! Прямая красная карточка не вызывала вопросов, однако футболисты тут же схлестнулись в потасовке, что ознаменовалось еще тремя предупреждениями для отдельных активных участников неспортивной ситуации.

И все же – без серии пенальти команды не обошлись. Не было заметно отчетливого лидера на продолжительном отрезке игрового времени, поэтому решить исход в футбольной лотерее было не таким уж и несправедливым завершением. Не будут согласны с этим мнение болельщики «Атлетико». Сауль бил первым за «матрасников», однако попал в левую штангу. При этом, «Реал» уже вел 1:0. Следующий у мяча – Томас. И снова номинальные гости не смогли распечатать ворота соперников! Куртуа достал мощный удар в левый нижний угол. В итоге, подопечные Зидана реализовали все оставшиеся возможности, а последним, четвертым по счету, стал точный удар Серхио Рамоса. А кто же еще мог принести очередной трофей?

Финальный свисток арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса прозвучал. В финальном поединке «Реал» одолел соседей по столице Испании в лице «Атлетико», после чего может с чистой совестью может поднимать над своей головой первый трофей в 2020-м году – Суперкубок Испании.



Суперкубок Испании-2020. Финал.

Реал – Атлетико – 0:0 (по пен. 4:1)



Менди, 90+2, Модрич 90+3, Карвахаль, 111, Каземиро, 116 – Фелипе, 27, Томас, 74, Хименес, 113, Савич, 116, Корреа, 116



Вальверде, 115 (грубая игра).



Реал: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Кроос (Винисиус, 102) – Вальверде, Иско (Родриго, 60) – Йович (Мариано Диас, 83).

Атлетико: Облак – Лоди (Льоренте, 89), Хименес (Савич, 98), Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера (Витоло, 56), Корреа – Мората, Феликс (Ариас, 101).

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)



Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

Удары (в створ): 27 (14) – 12 (7)

Угловые: 6 – 8

Оффсайды: 0 – 0.

РЕАЛ-АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C