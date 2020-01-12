Реал Мадрид
0 : 0
(4 : 1)
Атлетико Мадрид
12.01.2020, FT

Реал – Атлетико – 0:0 (пен. 4:1). Текстовая трансляция матча

Стенограмма финального поединка за Суперкубок Испании

  • 12.01.2020 21:43
  • 19785 просмотров
  • 39 комментариев
Реал – Атлетико – 0:0 (пен. 4:1). Текстовая трансляция матча
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Суперкубок Испании-2020. Финал.

Реал – Атлетико – 0:0

 Менди, 90+2, Модрич 90+3, Карвахаль, 111, Каземиро, 116 – Фелипе, 27, Томас, 74, Хименес, 113, Савич, 116, Корреа, 116

 Вальверде, 115

Реал: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Кроос (Винисиус, 102) – Вальверде, Иско (Родриго, 60) – Йович (Мариано Диас, 83).

Запасные: Ареоля, Милитан, Марсело, Хамес.

Атлетико: Облак – Лоди (Льоренте, 89), Хименес (Савич, 98), Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера (Витоло, 56), Корреа – Мората, Феликс (Ариас, 101).

Запасные: Адан, Эрмосо, Рикельме.

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

4:1! РАМОС ПРОБИЛ В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ! ГОЛ!

Рамос...

3:1! Мощно! В правый! Без шансов!

Триппье...

3:0! Лука пробил точно в левый угол.

Модрич...

КУРТУА БЕРЕТ УДАР ТОМАСА! 2:0! В левый угол пробил Том

Томас...

2:0! Пушка в правую девятку от Родриго!

Родриго...

НЕ ЗАБИВАЕТ САУЛЬ! 1:0! Левая штанга!

1:0. Дани спокойно переиграл Облака.

Карвахаль.

Реал бьет первым.

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ!

ВТОРОЙ ОВЕР-ТАЙМ ЗАВЕРШЕН!

120 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.

120 мин. Модрич размял Облака несильным дальним ударом!

119 мин. МОМЕНТ! Еще один сейв от Куртуа! Корреа сильно пробил из правой половины штрафной в дальний угол!

118 мин. МОМЕНТ! Куртуа среагировал на срезку от ноги Менди прострела с правого фланга!

 116 мин. Еще и Корреа попал под руку арбитра.

 116 мин. Каземиро и Савич предупреждены за эмоции.

115 мин. И завелись! Понеслась потасовка!

115 мин. Карвахаль привез этот момент.

115 мин. КРАСНАЯ КАРТОЧКА! Прямая! Вальверде снес с ног убегавшего один на один Морату.

 113 мин. Желтая карточка для Хименеса за разговоры с арбитром.

 111 мин. Желтую получил Карвахаль за отмашку от соперника.

110 мин. МОМЕНТ! Два последовательных спасения от Облака! Мяч просто летит в него после ударов соперников!

108 мин. МОМЕНТ! Куртуа ногой отразил удар боковыми ножницами от Мораты и левой половины штрафной!

107 мин. Угловой на правом фланге для игроков Симеоне.

ВТОРОЙ ОВЕР-ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ОВЕР-ТАЙМ ЗАВЕРШЕН!

105+1 мин. Подачу Модрича со штрафного на правом фланге Рамос не смог завершить ударом головой.

105 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.

 102 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Кроос был заменен на Винисиуса.

 101 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Феликс был заменен на Ариаса.

 98 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Хименеса игру продолжит Савич.

95 мин. Модрич сорвал контратаку соперников, но вторую желтую арбитр не стал показывать.

92 мин. МОМЕНТ! Витоло в последний момент успел пробить из-под соперника с левого угла вратарской! Куртуа спас

ПЕРВЫЙ ОВЕР-ТАЙМ НАЧАЛСЯ! 

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

90+3 мин. МОМЕНТ! Куртуа потащи удар в правый нижний угол от Партея!

 90+3 мин. Опасный штрафной в сторону ворот Куртуа принес фол Модрича. Желтая хорвату.

 90+2 мин. За отмашку был предупрежден Менди.

90+2 мин. МОМЕНТ! РОДРИГО! Прямо в Облака он отправил мяч, получив отскок на левый фланг штрафной!

90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит три минуты.

 89 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Льоренте вышел на поле вместо Лоди.

89 мин. Не удался удар головой Диасу после навеса с правого фланга.

88 мин. Облак сыграл кулаком после скидки головой от Каземиро с правого фланга поперек вратарской.

87 мин. Сауль остановил рывок Диаса с мячом через левый фланг.

85 мин. Коллектив Симеоне забрал мяч под свой контроль, не давая при этом своему же игроку, Льоренте, выйти на замену.

84 мин. Облак без проблем забрал мяч в руки после высокой подачи Модрича с правого фланга.

 83 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Мариано Диас продолжит игру вместо Йовича.

81 мин. Хименес нарушил правила в атаке при подаче углового с правого фланга.

80 мин. МОМЕНТ! МОРАТА! Какой роскошный пас с правого фланга на ход партнеру отдал Триппье с правого фланга. И почему Альваро решил бить в ближний?! Куртуа спас!

78 мин. Облак забрал мяч в руки после навеса с правого фланга от Карвахаля.

 74 мин. Томас откровенно срубил с ног Родриго при попытке бразильца вывести свою команду в контратаку. Желтая.

73 мин. Триппье в касание отыгрывал с правого фланга в штрафную на Корреа, однако этот пас был перехвачен Куртуа.

72 мин. Коллектив Симеоне решил продемонстрировать, что тоже не прочь поиграть с мячом в ногах.

69 мин. МОМЕНТ! В явном оффсайде был Лоди при передаче на левый фланг от Витоло в контратаке, так что последовавший удар по воротам, пусть он и был неточным, особого смысла не имел.

67 мин. МОМЕНТ! ВАЛЬЕРДЕ! Насадил он на рог мяч после подачи Йовича с правого фланга! Себе же в колено попал! А ведь ворота были в пяти метрах!



65 мин. Навес Менди с левого фланга завершился фолом Вальверде против Феликса при борьбе за отскок.

64 мин. Серхио на поле. Лидер, что еще сказать.

63 мин. Активно разминается Милитао, а Рамоса спрашивают – сможет ли продолжить игру?

62 мин. На ровном месте подвернул ногу Рамос.

 60 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Иско был заменен на Родриго.

59 мин. Заработал штрафной при переходе на чужую половину Модрич.

56 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Эрреры игру продолжит Витоло.

55 мин. Куртуа решил подергать нервы поклонников своей команды, попытавшись обыграть на дриблинге Морату в собственной штрафной. Успешно.



53 мин. Иско не сумел догнать мяч на правом фланге, после длинного паса Вальверде.

51 мин. МОМЕНТ! Рядом с основанием правой штанги прокатился мяч после удара Йовича из-под Триппье из левой половины штрафной!

50 мин. Неспешно раскатывает мяч коллектив Зидана на своей половине поля.

48 мин. Йович протащил мяч вплотную к лицевой на левом фланге чужой штрафной, однако пробить так и не смог.

46 мин. Корреа проврался по правому флангу, и заработал угловой для своей команды.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. МОМЕНТ! Каземиро замыкал ударом головой навес от Крооса от углового флажка на правом фланге! Над перекладиной просвистел мяч!

42 мин. ОПАСНО! Саулю удалась слишком слабая по силе исполнения попытка пробить через себя от лицевой границы штрафной.

41 мин. Неточным оказался заброс в переднюю линию от Каземиро с правого фланга.

38 мин. МОМЕНТ! Менди сольным проходом оставил позади себя Триппье, после чего в падении пробил в ближний угол! На месте Облак!

35 мин. Угловой забрали у хозяев на правом фланге, хотя повтор дал понять, что именно от ноги Феликса мяч покинул пределы поля, а не от Карвахаля.



32 мин. МОМЕНТ! Иско опередил Морату при подаче Модрича с углового на правом фланге на ближнюю штангу, но удар головой от полузащитника хозяев не пришелся в створ!

32 мин. ОПАСНО! Не разобрались при очередном навесе защитники гостей. Пришлось Фелипе выбивать на угловой!

30 мин. ОПАСНО! Менди подавал с левого фланга, однако Томас успел опередить на мяче Йовича!

27 мин. Фелипе успел насобирать фолов в этом поединке, так что удар по ногам Вальверде стал для него последним перед предупреждением.

27 мин. Мората и Рамос схлестнулись в борьбе за мяч у штрафной комнады Зидана. Форвард нарушил правила.

24 мин. Карвахаль получил отмашку в лицо от Лоди на фланге своей половины поля.

22 мин. Рамос умудрился отобрать мяч у Корреа в своей штрафной, находясь спиной к сопернику! А ведь несколько минут назад он чуть не привез!



21 мин. ОПАСНО! Сауль пробивал в падении из левой половины чужой штрафной! Карвахаль стал на пути мяча в ворота!

20 мин. МОМЕНТ! Партей перехватил пас соперников на чужой половине поля, тут же отыграл на Морату, который развернулся у чужой штрафной, и пробил рядом с левой штангой!

18 мин. Словно замерла игра в ожидании еще одной порции моментов.

15 мин. ОПАСНО! Менди привозит уже в следующей атаке, после чего Морату в штрафной сбил Куртуа, однако мяч тут же ушел за пределы поля, что и спасло команду Зидана от пенальти!

15 мин. МОМЕНТ! Рамос просто подарил мяч на входе в штрафную Феликсу своим неудачным выносом! Жоау тут же пробил с носка! Рядом с левой штангой!

13 мин. Ох! Иско врезался ногой в корпус Триппье на фланге. Пауза.

11 мин. Команда Зидана не стесняется пользоваться явным преимуществом в стартовые минуты.



9 мин. МОМЕНТ! Облак намертво забрал мяч в руки после плотного удара Модрича со средней дистанции!

9 мин. Вальверде спокойно прошел мимо Лоди на правом фланге, но его дальнейшее продвижение по штрафной остановил Сауль. Угловой.

7 мин. Сольный проход к центру чужой штрафной в исполнении Феликса остановили соперники.

5 мин. МОМЕНТ! Каземиро проверил реакцию Облака ударом со входа на правый фланг чужой штрафной!

3 мин. Мората подал на Феликса с правого фланга чужой штрафной, но Жоау не дал Карвахаль пробить головой.

1 мин. Облак забрал мяч в руки после неточной передачи Рамоса в переднюю линию.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В воскресенье, 12-го января, состоится финальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 20:00.

Каталонская «Барселона» уже отчалила от берегов Красного моря в сторону родного дома. Ровно такой же путь проделала и «Валенсия». А вот две столичные команды еще имеют все шансы побороться за желанный трофей. Впервые в истории Саудовской Аравии на ее территории будет разыгран Суперкубок Испании, который, в свою очередь, дебютирует в столь непривычном формате. Победитель мадридской битвы точно войдет в историю в отдельном статусе, что делает возможный предстоящий успех еще более желанным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Реалом» и «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    realpidrid
      realpidrid, 12.01.2020 23:53
    -1
    УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:35
    Если бы ты хоть немного думал, ты бы не писал откровенный бред. Думай дальше, а я пойду пообщаюсь с нормальными людьми
    Мне тебя жаль, «нормальный» ты мой попытался по хорошему с тобой, но недалёким этого не дано. Иди спи, детское время закончилось. Что ты такое за создание я теперь понял. Типичный интернет балабол. И не позорь хорошего парня Рому Яремчука повесив себе его фотку.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:35
    0
    realpidrid, 12.01.2020 23:31
    Всё понятно, так и думал.
    Если бы ты хоть немного думал, ты бы не писал откровенный бред. Думай дальше, а я пойду пообщаюсь с нормальными людьми
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 12.01.2020 23:31
    -1
    УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:20
    Далеко мы зайдем. Почему Реал не должен был быть на этом турнире? В твоих словах читается откровенная ненависть и зависть к Реалу. О чём можно с тобой говорить? Это пустая трата времени... Ты даже ник себе сделал, в котором видна откровенная ненависть к Реалу. П.С. Почему у вас у болельщиков Барселоны всё сводится к победе над принципиальным соперником?
    Всё понятно, так и думал.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:31
    0
    realpidrid, 12.01.2020 23:14
    Не возможно, но Перес смог и все доказательства этому есть и они очевидны. Но естественно, вы их никогда не увидите.
    Это не доказательства, это домыслы. Доказательства, это видео или аудиозаписи, где четко видно или слышно как Перес или кто либо другой даёт взятку и т д. Вот тогда я поверю. Судьи, кстати, некоторые голы Реала, несправедливо отменяли, так что версия с подкупом судей не терпит никакой критики. Ну допустим судью можно купить, но этого мало. Надо еще купить и игроков соперника. Ты думаешь, ребяьа из Баварии или Ювентуса пойдут на это? Они все хотят выиграть ЛЧ и марать свое имя не будут, тем более что они все и так миллионеры
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:22
    0
    realpidrid, 12.01.2020 23:14
    Не возможно, но Перес смог и все доказательства этому есть и они очевидны. Но естественно, вы их никогда не увидите.
    Вы хейтеры Реала, как утопающие, хватаетесь за соломинку, готовы верить всему что пишут в интернете, лишь бы убедить всех в своей правоте
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:20
    0
    realpidrid, 12.01.2020 23:12
    о да, это великая победа в турнире в котором срыал вообще не должен был быть! Наслаждайтесь! Если ты из Киева, я готов без оскорблений спокойно по мужски забить на ящик пива что в ближайшем классико на бернабеу победит Барса.
    Далеко мы зайдем. Почему Реал не должен был быть на этом турнире? В твоих словах читается откровенная ненависть и зависть к Реалу. О чём можно с тобой говорить? Это пустая трата времени... Ты даже ник себе сделал, в котором видна откровенная ненависть к Реалу. П.С. Почему у вас у болельщиков Барселоны всё сводится к победе над принципиальным соперником?
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 12.01.2020 23:14
    -2
    УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:09
    А что, обязательно нужно у Барсы выиграть, чтоб стать три раза подряд лучшей командой мира? Ты только что Луческу напомнил, который говорил что Динамо не настоящий чемпион, потому что ни разу у Шахтера в чемпионате Украины не выиграл. И причем тут "правда глаза колет" Я подобную херню от завистнтков и хейтеров Реала читал много раз и там ни слова правды. Всё домыслы, которые выдают за истину в последней инстанции. Три раза подряд невозможно купить победу в ЛЧ и это даже ежу понятно
    Не возможно, но Перес смог и все доказательства этому есть и они очевидны. Но естественно, вы их никогда не увидите.
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 12.01.2020 23:12
    -2
    УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:02
    Барсадрочеры не смогли порадоваться победе своей команды, так они решили насрать на ветке где люди радуются победе Реала Хоть таким образом напомнить о себе
    о да, это великая победа в турнире в котором срыал вообще не должен был быть! Наслаждайтесь! Если ты из Киева, я готов без оскорблений спокойно по мужски забить на ящик пива что в ближайшем классико на бернабеу победит Барса.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:09
    -1
    realpidrid, 12.01.2020 23:01
    А что такое? Правда глаза колит??? Типичный срыаловец Конда хоть раз выиграете в ближайшее время у Барсы на Камп Ноу тогда и поговорим. Но боюсь, ты уже будешь очень стар И да, для спэшл фо ю:
    https://m.sports.ru/tribuna/blogs/passiveaggressive/1683204.html?sl=1
    А что, обязательно нужно у Барсы выиграть, чтоб стать три раза подряд лучшей командой мира? Ты только что Луческу напомнил, который говорил что Динамо не настоящий чемпион, потому что ни разу у Шахтера в чемпионате Украины не выиграл. И причем тут "правда глаза колет" Я подобную херню от завистнтков и хейтеров Реала читал много раз и там ни слова правды. Всё домыслы, которые выдают за истину в последней инстанции. Три раза подряд невозможно купить победу в ЛЧ и это даже ежу понятно
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:02
    +1
    Барсадрочеры не смогли порадоваться победе своей команды, так они решили насрать на ветке где люди радуются победе Реала Хоть таким образом напомнить о себе
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 12.01.2020 23:01
    -1
    УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:58
    Заканчивай одну и ту же ссылку постить. Я этот бред не читал и читать не собираюсь.
    А что такое? Правда глаза колит??? Типичный срыаловец Конда хоть раз выиграете в ближайшее время у Барсы на Камп Ноу тогда и поговорим. Но боюсь, ты уже будешь очень стар И да, для спэшл фо ю:
    https://m.sports.ru/tribuna/blogs/passiveaggressive/1683204.html?sl=1
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:58
    -1
    realpidrid, 12.01.2020 22:57
    Ну да, ну да..... УниКАЛьные судьи поработали на славу!!!
    https://m.sports.ru/tribuna/blogs/passiveaggressive/1683204.html?sl=1
    Заканчивай одну и ту же ссылку постить. Я этот бред не читал и читать не собираюсь.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:57
    0
    realpidrid, 12.01.2020 22:54
    https://m.sports.ru/tribuna/blogs/passiveaggressive/1683204.html?sl=1
    Мне плевать что разные дауны пишут в интернете. Я верю только своим глазам. Обвинять кого то можно только имея неопровержимые доказательства
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 12.01.2020 22:57
    -2
    УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:55
    В последнем Эль Классико, Барсе повезло что не проиграла. Реал возил ее во все дыры, не повезло забить. И вообще Реал 33 раза выигрывал чемпионат Испании (рекорд) и установил уникальное достижение, выиграв лигу чемпионов три раза подряд уже в новейшей истории
    Ну да, ну да..... УниКАЛьные судьи поработали на славу!!!
    https://m.sports.ru/tribuna/blogs/passiveaggressive/1683204.html?sl=1
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:55
    +1
    realpidrid, 12.01.2020 22:50
    Все, кроме вас среалоотсосов, из года в год видят на что способен ваш реал который Барса на бернабеу имеет во все дыры. Ахахах, насмешил своей ничьей. Ну да, ничья с Барсой для вас нереальная редкость и счастье
    В последнем Эль Классико, Барсе повезло что не проиграла. Реал возил ее во все дыры, не повезло забить. И вообще Реал 33 раза выигрывал чемпионат Испании (рекорд) и установил уникальное достижение, выиграв лигу чемпионов три раза подряд уже в новейшей истории
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 12.01.2020 22:54
    -2
    УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:51
    Ну давай, скажи еще что Реал купил три лиги чемпионов подряд?
    https://m.sports.ru/tribuna/blogs/passiveaggressive/1683204.html?sl=1
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:51
    0
    AlexElizarov, 12.01.2020 22:46
    Федерация Испании по футболу не федерация Испании,если не даст реалу попытку поучаствовать там где они не должны были быть .
    Годы идут сценарий один .
    С победой ,за уши притянутые "чемпионы" )
    Ну давай, скажи еще что Реал купил три лиги чемпионов подряд?
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 12.01.2020 22:50
    -2
    MADRIDISTA, 12.01.2020 21:22
    Кого засудили? Ви Барсодрочери вічно як програєте, то ходите і тиждень ниєте! Ми вже всі бачили в Елькласіко на що твоя Барса здатна!
    Все, кроме вас среалоотсосов, из года в год видят на что способен ваш реал который Барса на бернабеу имеет во все дыры. Ахахах, насмешил своей ничьей. Ну да, ничья с Барсой для вас нереальная редкость и счастье
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 12.01.2020 22:49
    0
    Приємно читати коментарі Барсодрочунів! Як же ж їм зараз рве пукани! Всіх Мадридистів з перемогою! Хала Мадрид!
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 12.01.2020 22:47
    +4
    Повторюся: взути Барсу і лягти під Реал, це вже класика від Атлетико.
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 12.01.2020 21:22
    +5
    Кого засудили? Ви Барсодрочери вічно як програєте, то ходите і тиждень ниєте! Ми вже всі бачили в Елькласіко на що твоя Барса здатна!
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 12.01.2020 22:47
    +4
    Повторюся: взути Барсу і лягти під Реал, це вже класика від Атлетико.
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 12.01.2020 22:45
    +4
    Пропоную загаловок для спорт юа! АТЛЕТІКО ВКОТРЕ ВІДСОСАВ У ФІНАЛІ ВІД РЕАЛА!
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:02
    +1
    Барсадрочеры не смогли порадоваться победе своей команды, так они решили насрать на ветке где люди радуются победе Реала Хоть таким образом напомнить о себе
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:55
    +1
    realpidrid, 12.01.2020 22:50
    Все, кроме вас среалоотсосов, из года в год видят на что способен ваш реал который Барса на бернабеу имеет во все дыры. Ахахах, насмешил своей ничьей. Ну да, ничья с Барсой для вас нереальная редкость и счастье
    В последнем Эль Классико, Барсе повезло что не проиграла. Реал возил ее во все дыры, не повезло забить. И вообще Реал 33 раза выигрывал чемпионат Испании (рекорд) и установил уникальное достижение, выиграв лигу чемпионов три раза подряд уже в новейшей истории
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    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 12.01.2020 22:44
    +1
    А в кінці Серьога всьо як завжди порішав👍😎
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    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 12.01.2020 22:28
    +1
    Молодець Вальверде, спас від один в один👍
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    Дід Піхто
      Дід Піхто , 12.01.2020 21:29
    +1
    Будет серия пенальти в которой победит Реал
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    adidas77
    online
      adidas77, 12.01.2020 20:03
    +1
    Кто смотрит матч по Megago ? Где интершум со стадиона?
    Что это за херня?
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:35
    0
    realpidrid, 12.01.2020 23:31
    Всё понятно, так и думал.
    Если бы ты хоть немного думал, ты бы не писал откровенный бред. Думай дальше, а я пойду пообщаюсь с нормальными людьми
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:31
    0
    realpidrid, 12.01.2020 23:14
    Не возможно, но Перес смог и все доказательства этому есть и они очевидны. Но естественно, вы их никогда не увидите.
    Это не доказательства, это домыслы. Доказательства, это видео или аудиозаписи, где четко видно или слышно как Перес или кто либо другой даёт взятку и т д. Вот тогда я поверю. Судьи, кстати, некоторые голы Реала, несправедливо отменяли, так что версия с подкупом судей не терпит никакой критики. Ну допустим судью можно купить, но этого мало. Надо еще купить и игроков соперника. Ты думаешь, ребяьа из Баварии или Ювентуса пойдут на это? Они все хотят выиграть ЛЧ и марать свое имя не будут, тем более что они все и так миллионеры
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:22
    0
    realpidrid, 12.01.2020 23:14
    Не возможно, но Перес смог и все доказательства этому есть и они очевидны. Но естественно, вы их никогда не увидите.
    Вы хейтеры Реала, как утопающие, хватаетесь за соломинку, готовы верить всему что пишут в интернете, лишь бы убедить всех в своей правоте
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 23:20
    0
    realpidrid, 12.01.2020 23:12
    о да, это великая победа в турнире в котором срыал вообще не должен был быть! Наслаждайтесь! Если ты из Киева, я готов без оскорблений спокойно по мужски забить на ящик пива что в ближайшем классико на бернабеу победит Барса.
    Далеко мы зайдем. Почему Реал не должен был быть на этом турнире? В твоих словах читается откровенная ненависть и зависть к Реалу. О чём можно с тобой говорить? Это пустая трата времени... Ты даже ник себе сделал, в котором видна откровенная ненависть к Реалу. П.С. Почему у вас у болельщиков Барселоны всё сводится к победе над принципиальным соперником?
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:57
    0
    realpidrid, 12.01.2020 22:54
    https://m.sports.ru/tribuna/blogs/passiveaggressive/1683204.html?sl=1
    Мне плевать что разные дауны пишут в интернете. Я верю только своим глазам. Обвинять кого то можно только имея неопровержимые доказательства
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:51
    0
    AlexElizarov, 12.01.2020 22:46
    Федерация Испании по футболу не федерация Испании,если не даст реалу попытку поучаствовать там где они не должны были быть .
    Годы идут сценарий один .
    С победой ,за уши притянутые "чемпионы" )
    Ну давай, скажи еще что Реал купил три лиги чемпионов подряд?
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    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 12.01.2020 22:49
    0
    Приємно читати коментарі Барсодрочунів! Як же ж їм зараз рве пукани! Всіх Мадридистів з перемогою! Хала Мадрид!
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    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 12.01.2020 22:45
    0
    Фуух, вымучали ! Куртуа реально хорош, принял нереальный удар критики, пережил и делом всем закрыл рты !
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:43
    0
    Реал
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:35
    0
    Surkisfuilo, 12.01.2020 20:37
    Якби Барсу не засудили в півфіналі, то гра була б явно веселішою. А то з такими учасниками фіналу цілком можливі нудні нулі аж до серії пенальті.
    Чому ти нічого не говориш про чистий пенальті у ворота Барселони, який суддя не поставив?
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.01.2020 22:32
    0
    Куртуа или Облак, кто станет героем в серии пенальти?
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