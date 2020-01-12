Суперкубок Испании-2020. Финал.



Реал – Атлетико – 0:0



Менди, 90+2, Модрич 90+3, Карвахаль, 111, Каземиро, 116 – Фелипе, 27, Томас, 74, Хименес, 113, Савич, 116, Корреа, 116



Вальверде, 115



Реал: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Кроос (Винисиус, 102) – Вальверде, Иско (Родриго, 60) – Йович (Мариано Диас, 83).

Запасные: Ареоля, Милитан, Марсело, Хамес.

Атлетико: Облак – Лоди (Льоренте, 89), Хименес (Савич, 98), Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера (Витоло, 56), Корреа – Мората, Феликс (Ариас, 101).



Запасные: Адан, Эрмосо, Рикельме.

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)



Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



4:1! РАМОС ПРОБИЛ В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ! ГОЛ!



Рамос...



3:1! Мощно! В правый! Без шансов!



Триппье...



3:0! Лука пробил точно в левый угол.



Модрич...



КУРТУА БЕРЕТ УДАР ТОМАСА! 2:0! В левый угол пробил Том



Томас...



2:0! Пушка в правую девятку от Родриго!



Родриго...



НЕ ЗАБИВАЕТ САУЛЬ! 1:0! Левая штанга!



1:0. Дани спокойно переиграл Облака.



Карвахаль.



Реал бьет первым.



СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ!



ВТОРОЙ ОВЕР-ТАЙМ ЗАВЕРШЕН!



120 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.



120 мин. Модрич размял Облака несильным дальним ударом!



119 мин. МОМЕНТ! Еще один сейв от Куртуа! Корреа сильно пробил из правой половины штрафной в дальний угол!



118 мин. МОМЕНТ! Куртуа среагировал на срезку от ноги Менди прострела с правого фланга!



116 мин. Еще и Корреа попал под руку арбитра.



116 мин. Каземиро и Савич предупреждены за эмоции.



115 мин. И завелись! Понеслась потасовка!



115 мин. Карвахаль привез этот момент.



115 мин. КРАСНАЯ КАРТОЧКА! Прямая! Вальверде снес с ног убегавшего один на один Морату.



113 мин. Желтая карточка для Хименеса за разговоры с арбитром.



111 мин. Желтую получил Карвахаль за отмашку от соперника.



110 мин. МОМЕНТ! Два последовательных спасения от Облака! Мяч просто летит в него после ударов соперников!



108 мин. МОМЕНТ! Куртуа ногой отразил удар боковыми ножницами от Мораты и левой половины штрафной!



107 мин. Угловой на правом фланге для игроков Симеоне.



ВТОРОЙ ОВЕР-ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ОВЕР-ТАЙМ ЗАВЕРШЕН!



105+1 мин. Подачу Модрича со штрафного на правом фланге Рамос не смог завершить ударом головой.



105 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.



102 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Кроос был заменен на Винисиуса.



101 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Феликс был заменен на Ариаса.



98 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Хименеса игру продолжит Савич.



95 мин. Модрич сорвал контратаку соперников, но вторую желтую арбитр не стал показывать.



92 мин. МОМЕНТ! Витоло в последний момент успел пробить из-под соперника с левого угла вратарской! Куртуа спас



ПЕРВЫЙ ОВЕР-ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. МОМЕНТ! Куртуа потащи удар в правый нижний угол от Партея!



90+3 мин. Опасный штрафной в сторону ворот Куртуа принес фол Модрича. Желтая хорвату.



90+2 мин. За отмашку был предупрежден Менди.



90+2 мин. МОМЕНТ! РОДРИГО! Прямо в Облака он отправил мяч, получив отскок на левый фланг штрафной!



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит три минуты.



89 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Льоренте вышел на поле вместо Лоди.



89 мин. Не удался удар головой Диасу после навеса с правого фланга.



88 мин. Облак сыграл кулаком после скидки головой от Каземиро с правого фланга поперек вратарской.



87 мин. Сауль остановил рывок Диаса с мячом через левый фланг.



85 мин. Коллектив Симеоне забрал мяч под свой контроль, не давая при этом своему же игроку, Льоренте, выйти на замену.



84 мин. Облак без проблем забрал мяч в руки после высокой подачи Модрича с правого фланга.



83 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Мариано Диас продолжит игру вместо Йовича.



81 мин. Хименес нарушил правила в атаке при подаче углового с правого фланга.



80 мин. МОМЕНТ! МОРАТА! Какой роскошный пас с правого фланга на ход партнеру отдал Триппье с правого фланга. И почему Альваро решил бить в ближний?! Куртуа спас!



78 мин. Облак забрал мяч в руки после навеса с правого фланга от Карвахаля.



74 мин. Томас откровенно срубил с ног Родриго при попытке бразильца вывести свою команду в контратаку. Желтая.



73 мин. Триппье в касание отыгрывал с правого фланга в штрафную на Корреа, однако этот пас был перехвачен Куртуа.



72 мин. Коллектив Симеоне решил продемонстрировать, что тоже не прочь поиграть с мячом в ногах.



69 мин. МОМЕНТ! В явном оффсайде был Лоди при передаче на левый фланг от Витоло в контратаке, так что последовавший удар по воротам, пусть он и был неточным, особого смысла не имел.



67 мин. МОМЕНТ! ВАЛЬЕРДЕ! Насадил он на рог мяч после подачи Йовича с правого фланга! Себе же в колено попал! А ведь ворота были в пяти метрах!







65 мин. Навес Менди с левого фланга завершился фолом Вальверде против Феликса при борьбе за отскок.



64 мин. Серхио на поле. Лидер, что еще сказать.



63 мин. Активно разминается Милитао, а Рамоса спрашивают – сможет ли продолжить игру?



62 мин. На ровном месте подвернул ногу Рамос.



60 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Иско был заменен на Родриго.



59 мин. Заработал штрафной при переходе на чужую половину Модрич.



56 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Эрреры игру продолжит Витоло.



55 мин. Куртуа решил подергать нервы поклонников своей команды, попытавшись обыграть на дриблинге Морату в собственной штрафной. Успешно.







53 мин. Иско не сумел догнать мяч на правом фланге, после длинного паса Вальверде.



51 мин. МОМЕНТ! Рядом с основанием правой штанги прокатился мяч после удара Йовича из-под Триппье из левой половины штрафной!



50 мин. Неспешно раскатывает мяч коллектив Зидана на своей половине поля.



48 мин. Йович протащил мяч вплотную к лицевой на левом фланге чужой штрафной, однако пробить так и не смог.



46 мин. Корреа проврался по правому флангу, и заработал угловой для своей команды.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!







ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. МОМЕНТ! Каземиро замыкал ударом головой навес от Крооса от углового флажка на правом фланге! Над перекладиной просвистел мяч!



42 мин. ОПАСНО! Саулю удалась слишком слабая по силе исполнения попытка пробить через себя от лицевой границы штрафной.



41 мин. Неточным оказался заброс в переднюю линию от Каземиро с правого фланга.



38 мин. МОМЕНТ! Менди сольным проходом оставил позади себя Триппье, после чего в падении пробил в ближний угол! На месте Облак!



35 мин. Угловой забрали у хозяев на правом фланге, хотя повтор дал понять, что именно от ноги Феликса мяч покинул пределы поля, а не от Карвахаля.







32 мин. МОМЕНТ! Иско опередил Морату при подаче Модрича с углового на правом фланге на ближнюю штангу, но удар головой от полузащитника хозяев не пришелся в створ!



32 мин. ОПАСНО! Не разобрались при очередном навесе защитники гостей. Пришлось Фелипе выбивать на угловой!



30 мин. ОПАСНО! Менди подавал с левого фланга, однако Томас успел опередить на мяче Йовича!



27 мин. Фелипе успел насобирать фолов в этом поединке, так что удар по ногам Вальверде стал для него последним перед предупреждением.



27 мин. Мората и Рамос схлестнулись в борьбе за мяч у штрафной комнады Зидана. Форвард нарушил правила.



24 мин. Карвахаль получил отмашку в лицо от Лоди на фланге своей половины поля.



22 мин. Рамос умудрился отобрать мяч у Корреа в своей штрафной, находясь спиной к сопернику! А ведь несколько минут назад он чуть не привез!







21 мин. ОПАСНО! Сауль пробивал в падении из левой половины чужой штрафной! Карвахаль стал на пути мяча в ворота!



20 мин. МОМЕНТ! Партей перехватил пас соперников на чужой половине поля, тут же отыграл на Морату, который развернулся у чужой штрафной, и пробил рядом с левой штангой!



18 мин. Словно замерла игра в ожидании еще одной порции моментов.



15 мин. ОПАСНО! Менди привозит уже в следующей атаке, после чего Морату в штрафной сбил Куртуа, однако мяч тут же ушел за пределы поля, что и спасло команду Зидана от пенальти!



15 мин. МОМЕНТ! Рамос просто подарил мяч на входе в штрафную Феликсу своим неудачным выносом! Жоау тут же пробил с носка! Рядом с левой штангой!



13 мин. Ох! Иско врезался ногой в корпус Триппье на фланге. Пауза.



11 мин. Команда Зидана не стесняется пользоваться явным преимуществом в стартовые минуты.







9 мин. МОМЕНТ! Облак намертво забрал мяч в руки после плотного удара Модрича со средней дистанции!



9 мин. Вальверде спокойно прошел мимо Лоди на правом фланге, но его дальнейшее продвижение по штрафной остановил Сауль. Угловой.



7 мин. Сольный проход к центру чужой штрафной в исполнении Феликса остановили соперники.



5 мин. МОМЕНТ! Каземиро проверил реакцию Облака ударом со входа на правый фланг чужой штрафной!



3 мин. Мората подал на Феликса с правого фланга чужой штрафной, но Жоау не дал Карвахаль пробить головой.



1 мин. Облак забрал мяч в руки после неточной передачи Рамоса в переднюю линию.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 12-го января, состоится финальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 20:00.

Каталонская «Барселона» уже отчалила от берегов Красного моря в сторону родного дома. Ровно такой же путь проделала и «Валенсия». А вот две столичные команды еще имеют все шансы побороться за желанный трофей. Впервые в истории Саудовской Аравии на ее территории будет разыгран Суперкубок Испании, который, в свою очередь, дебютирует в столь непривычном формате. Победитель мадридской битвы точно войдет в историю в отдельном статусе, что делает возможный предстоящий успех еще более желанным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Реалом» и «Атлетико».