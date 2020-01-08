Динамо подтвердило аренду Сидклея в Коринтианс

Сидклей перешел на правах аренды в бразильский «Коринтианс», о чем Киевское «Динамо» подтвердило, что 26-летний защитник столичной командыперешел на правах аренды в бразильский «Коринтианс», о чем сообщалось ранее

Соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года.

Напомним, бразилец перешел в «Динамо» в июле 2018 года. С тех пор провел в «бело-синей» футболке всего 23 матча во всех турнирах (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы), забив 1 мяч. В нынешнем сезоне защитник не сыграл ни одного поединка в составе «Динамо».

Отметим, что Сидклей уже выступал за «Коринтианс». Именно перед переходом в «Динамо», в первой половине 2018 года, защитник провел за команду 11 матчей в бразильской Серии «А» и 5 игр в Кубке Либертадорес, забив два мяча.

По итогам прошлого сезона «Коринтианс» занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020-м будет выступать в квалификации самого престижного клубного турнира Южной Америки – Кубка Либертадорес.