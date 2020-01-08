Динамо подтвердило аренду Сидклея в Коринтианс

Соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года

  • 08.01.2020 17:22
  • 430 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо подтвердило аренду Сидклея в Коринтианс
© ФК Динамо Киев. Сидклей
Киевское «Динамо» подтвердило, что 26-летний защитник столичной команды Сидклей перешел на правах аренды в бразильский «Коринтианс», о чем сообщалось ранее.
 
Соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года.
 
Напомним, бразилец перешел в «Динамо» в июле 2018 года. С тех пор провел в «бело-синей» футболке всего 23 матча во всех турнирах (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы), забив 1 мяч. В нынешнем сезоне защитник не сыграл ни одного поединка в составе «Динамо».
 
Отметим, что Сидклей уже выступал за «Коринтианс». Именно перед переходом в «Динамо», в первой половине 2018 года, защитник провел за команду 11 матчей в бразильской Серии «А» и 5 игр в Кубке Либертадорес, забив два мяча.
 
По итогам прошлого сезона «Коринтианс» занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020-м будет выступать в квалификации самого престижного клубного турнира Южной Америки – Кубка Либертадорес.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности