Globo: Динамо и Коринтианс договорились о сделке по Сидклею

По информации бразильского Globoesporte, «Динамо» и «Коринтианс» окончательно договорились о сделке по левому латералю Сидклею.
Игрок возвращается в «Коринтианс» на правах аренды до конца 2020 года. О сделке официально должны объявить в понедельник, когда футболист прибудет на медосмотр.
СМИ сообщает, что киевский клуб за аренду получит около 600 тысяч евро. Если в декабре «Коринтианс» захочет выкупить контракт 26-летнего игрока, то придется заплатить 4,4 миллиона евро.
Контракт Сидклея с «Динамо» истекает в 2023 году.
Перебрался в Киев в 2018 году, однако стать игроком основного состава не сумел. В нынешнем сезоне выступал за молодежную команду.
Источник — Globoesporte
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Теперь , если логически размышлять, то зачем платить 4,4 ляма, если можно арендами по 0,6 ляма использовать игрока лет пять
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Теперь , если логически размышлять, то зачем платить 4,4 ляма, если можно арендами по 0,6 ляма использовать игрока лет пять
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