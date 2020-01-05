Globo: Динамо и Коринтианс договорились о сделке по Сидклею

Объявить должны в понедельник

  • 05.01.2020 16:04
  • 943 просмотра
  • 1 комментарий
Globo: Динамо и Коринтианс договорились о сделке по Сидклею
© globoesporte.globo.com

По информации бразильского Globoesporte, «Динамо» и «Коринтианс» окончательно договорились о сделке по левому латералю Сидклею.

Игрок возвращается в «Коринтианс» на правах аренды до конца 2020 года. О сделке официально должны объявить в понедельник, когда футболист прибудет на медосмотр.

СМИ сообщает, что киевский клуб за аренду получит около 600 тысяч евро. Если в декабре «Коринтианс» захочет выкупить контракт 26-летнего игрока, то придется заплатить 4,4 миллиона евро.

Контракт Сидклея с «Динамо» истекает в 2023 году.

Перебрался в Киев в 2018 году, однако стать игроком основного состава не сумел. В нынешнем сезоне выступал за молодежную команду.

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Источник — Globoesporte

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.01.2020 16:46
    0
    СМИ сообщает, что киевский клуб за аренду получит около 600 тысяч евро. Если в декабре «Коринтианс» захочет выкупить контракт 26-летнего игрока, то придется заплатить 4,4 миллиона евро.
    *
    Теперь , если логически размышлять, то зачем платить 4,4 ляма, если можно арендами по 0,6 ляма использовать игрока лет пять
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.01.2020 16:46
    0
    СМИ сообщает, что киевский клуб за аренду получит около 600 тысяч евро. Если в декабре «Коринтианс» захочет выкупить контракт 26-летнего игрока, то придется заплатить 4,4 миллиона евро.
    *
    Теперь , если логически размышлять, то зачем платить 4,4 ляма, если можно арендами по 0,6 ляма использовать игрока лет пять
    Ссылка
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