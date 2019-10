Чжухай. Соболенко выиграла малый итоговый турнир

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко стала победительницей турнира «Элит Трофи». В финале она обыграла Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

🏆 Sweet victory! @SabalenkaA defeats Bertens in two sets, 6-4, 6-2, becoming this years @WTAEliteTrophy champion! pic.twitter.com/G0U7yPZbp7