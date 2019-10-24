Ястремская покидает малый Итоговый турнир

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) завершила выступление на малом Итоговом турнире в Чжухае.

В матче за выход в полуфинал украинка проиграла Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA).

Чжухай. Групповой турнир

Даяна Ястремская (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 3:6

Начался матч ужасно для обеих теннисисток. В первых геймах ни у одной, ни у другой не шла первая подача, от чего страдало и общее качество игры. Даже промелькнула дурацкая мысль, что кто-то выше натянул сетку. Перед вторым переходом Бертенс вела с брейком, который в результате и сделал разницу в сете. В четвертом и пятом геймах девушки не сумели защитить свои подачи (что совсем не удивительно) и представительница Нидерландов сохранила лидерство.

Восстановить статус-кво Даяне удалось при счете 4:4, но тут же она потеряла подачу и подарила великолепный шанс Бертенс завершить первую партию. Ко всему прочему, в самый ответственный момент у представительницы Нидерландом еще и прорезалась первая подача. Тут уж деваться было некуда, сет остался за ней.

По большому счету, шансы Ястремской на этом испарились. Не хочется напоминать печальную статистику, но последний раз Даяна вырывала матч после поражения в первом сете еще 31 декабря 2018 года. Допустить что-то подобное с десятой ракеткой мира, да еще и при довольно посредственной игре, могли лишь большие оптимисты.

И все же, избиения во второй партии не было, некоторые моменты даже порадовали. Внезапно процент первой подачи Даяны поднялся с 28 до 70-ти. Вопрос только в том, почему такой ужасный показатель был в стартовой партии?

После седьмого гейма Даяна обратилась за помощью к физио, ее беспокоило правое колено. Был взят медицинский тайм-аут, но ситуация на корте не изменилась.

Бертенс играла очень аккуратно, стараясь либо утомить Даяну розыгрышами, либо максимально усложнять оппонентке обработку мяча. Конечно же, в ход шли и некоторые маленькие психологические хитрости от более опытной спортсменки. Но и это не оправдывает тот факт, что Ястремская cыграла ниже своих возможностей, особенно красноречивыми выглядит количество невынужденных ошибок с форхэнда, который считается главным оружием украинки. Кстати, у Бертенс таких ошибок не было совсем, вот вам и первая десятка, что бы кто ни говорил о текущей форме Кики.

Таким образом, из группы под названием «Азалия» в полуфинал выходит Бертенс.

Теннисистка Бертенс Векич Ястремская Матчи Сеты / Геймы Бертенс (1) - 7:6, 6:2 6:4, 6:3 2-0 4-0 / 25-15 Векич (8) 6:7, 2:6 - 6:7, 2:6 0-2 0-4 / 16-26 Ястремская (10) 4:6, 3:6 7:6, 6:2 - 1-1 2-0 / 20-20

Даяна заняла второе место в группе, заработав $125,000 и 160 очков. Хотя в рейтинг WTA пошли всего 105, перекрыв 55 очков за Москву.

Юная украинка завершит год не ниже 23-го места в мировом рейтинге (личный рекорд). Если в пятницу Каролина Мухова не выиграет у Софии Кенин, а Чжэн Сайсай не возьмет титул, то Ястремская закончит год на 21-м месте. При выполнении только одного из этих условий украинка будет 22-й.