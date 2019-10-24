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Ястремская покидает малый Итоговый турнир

Вторая ракетка Украины проиграла первой сеяной

  • 24.10.2019 15:35
  • 4266 просмотров
  • 17 комментариев
Ястремская покидает малый Итоговый турнир
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) завершила выступление на малом Итоговом турнире в Чжухае.
 
В матче за выход в полуфинал украинка проиграла Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA). 
 
Чжухай. Групповой турнир
Даяна Ястремская (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 3:6
 
Начался матч ужасно для обеих теннисисток. В первых геймах ни у одной, ни у другой не шла первая подача, от чего страдало и общее качество игры. Даже промелькнула дурацкая мысль, что кто-то выше натянул сетку. Перед вторым переходом Бертенс вела с брейком, который в результате и сделал разницу в сете. В четвертом и пятом геймах девушки не сумели защитить свои подачи (что совсем не удивительно) и представительница Нидерландов сохранила лидерство.
 
Восстановить статус-кво Даяне удалось при счете 4:4, но тут же она потеряла подачу и подарила великолепный шанс Бертенс завершить первую партию. Ко всему прочему, в самый ответственный момент у представительницы Нидерландом еще и прорезалась первая подача. Тут уж деваться было некуда, сет остался за ней.
 
 
 
По большому счету, шансы Ястремской на этом испарились. Не хочется напоминать печальную статистику, но последний раз Даяна вырывала матч после поражения в первом сете еще 31 декабря 2018 года. Допустить что-то подобное с десятой ракеткой мира, да еще и при довольно посредственной игре, могли лишь большие оптимисты.
 
И все же, избиения во второй партии не было, некоторые моменты даже порадовали. Внезапно процент первой подачи Даяны поднялся с 28 до 70-ти. Вопрос только в том, почему такой ужасный показатель был в стартовой партии?
 
После седьмого гейма Даяна обратилась за помощью к физио, ее беспокоило правое колено. Был взят медицинский тайм-аут, но ситуация на корте не изменилась. 
 
Бертенс играла очень аккуратно, стараясь либо утомить Даяну розыгрышами, либо максимально усложнять оппонентке обработку мяча. Конечно же, в ход шли и некоторые маленькие психологические хитрости от более опытной спортсменки. Но и это не оправдывает тот факт, что Ястремская cыграла ниже своих возможностей, особенно красноречивыми выглядит количество невынужденных ошибок с форхэнда, который считается главным оружием украинки. Кстати, у Бертенс таких ошибок не было совсем, вот вам и первая десятка, что бы кто ни говорил о текущей форме Кики.
 
Таким образом, из группы под названием «Азалия» в полуфинал выходит Бертенс.
 
Теннисистка Бертенс Векич Ястремская Матчи Сеты / Геймы
 Бертенс (1) - 7:6, 6:2  6:4, 6:3 2-0 4-0 / 25-15
 Векич (8) 6:7, 2:6 - 6:7, 2:6 0-2 0-4 / 16-26
 Ястремская (10) 4:6, 3:6 7:6, 6:2 - 1-1 2-0 / 20-20
 
Даяна заняла второе место в группе, заработав $125,000 и 160 очков. Хотя в рейтинг WTA пошли всего 105, перекрыв 55 очков за Москву.
 
Юная украинка завершит год не ниже 23-го места в мировом рейтинге (личный рекорд). Если в пятницу Каролина Мухова не выиграет у Софии Кенин, а Чжэн Сайсай не возьмет титул, то Ястремская закончит год на 21-м месте. При выполнении только одного из этих условий украинка будет 22-й.
 
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 24.10.2019 16:45
    0
    znak51, 24.10.2019 16:14
    Як на мене, Даяні не треба міняти свою гру, треба її вдосконалювати. З такими неприємними з усіх боків суперницями (починаю розуміти, чому в Нідерландах стільки геїв) треба грати ще агресивніше, а не тупцюватись на задній лінії. Попала добре в кут і вперед до сітки добивати, тим більше весь час пару граєш. А так такі суперниці тебе на задній просто замучать. Але це тренер повинен донести, добре було б, якби Бажин.
    Тут я з вами також згідний. Замітив що з топами Даяна аж занадто старається комбінувати, потрібно їх забивати в стилі Остапенко ( без задніх думок),бо переграти таких тертих калачів в неї не вийде. Короче, потрібно покращувати подачу і в перед!
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    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 24.10.2019 16:36
    -1
    Бертенс нулевая , ни одного розьіграша не вьіиграла сама , но опьіт берет верх над молодостью .
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    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 24.10.2019 16:33
    0
    При всей слабой игре Бертенс Даяна умудрилась в первом сете подать первьіх подач 28% , сдать своих три подачи и просто играть отвратительно . Не могу понять - как вчера играла отлично и сегодня 0 єйсов и немеряно невьінужденньіх ? Тренер нужен хороший и психолог не помешает .
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    tima fialko
    online
      tima fialko, 24.10.2019 16:20
    +1
    Кікі,розумниця-топчи вату і далі.
    Ссылка
    dimando560
      dimando560, 24.10.2019 16:19
    -1
    Захожу в комменты почитать комменты об игре, а нахожу уже по сто раз обсосаную ситуацию с поездкой в Москву. Может хватит уже обсасывать одно и то же?
    Не нравиться Даяна и её поездка в Мордор - ставьте все новости о ней в личный бан. А то пока каждый только обещает)) Или идите на Правду или Корреспондент и спамьте там.
    Достали!
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    Martin Riggs
      Martin Riggs, 24.10.2019 16:17
    0
    Александр Науменко, 24.10.2019 15:58
    Чому в онлайні до рейтингу додано лише 105 очок?
    Додано то 160, але вони перекрили 55 очок за КК, є обмеження по кількості турнірів
    Ссылка
    znak51
      znak51, 24.10.2019 16:14
    +1
    Як на мене, Даяні не треба міняти свою гру, треба її вдосконалювати. З такими неприємними з усіх боків суперницями (починаю розуміти, чому в Нідерландах стільки геїв) треба грати ще агресивніше, а не тупцюватись на задній лінії. Попала добре в кут і вперед до сітки добивати, тим більше весь час пару граєш. А так такі суперниці тебе на задній просто замучать. Але це тренер повинен донести, добре було б, якби Бажин.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 24.10.2019 15:58
    +3
    Чому в онлайні до рейтингу додано лише 105 очок?
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    Mazyr2412
      Mazyr2412, 24.10.2019 15:58
    +3
    Згідний з вами за гру з Векіч. Росте Даяна. Вона і сьогодні не погано грала і експерименти були. Захисниці,та ще й різаними ударами їй дуже не зручні+ погано йшла подача+ нерви в ключові моменти. Проте я бачу прогрес пристосування до таких суперниць. Здоров'я і хорошого тренера!
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 24.10.2019 15:54
    +1
    У Даяны просто юнешеский максимализм,дайте время
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    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 24.10.2019 15:53
    +6
    Ну и хорошо.Нечего ехать в паРАШУ за кровавым рублем.Это плевок в лицо Украины и погибших героев.Поэтому заслужила поражение.
    Ссылка
    totake
    totake, 24.10.2019 15:51
    +7
    вітаю вату!!!! гру дивився, навіть вболівав, до того моменту, коли один псевдопатріот написав мені навіщо я дивлюся. а чому вата? бо в не легкий для країни час поїхала до рашки і почала розхвалювати який то класний кубок кремля,в той час коли москалі вбивають наших громадян, при тому знаючи що її слова можуть викликати спротив проти себе в громадськості і не побоючися за це. Хай тепер і номер 1 стане, але для мене вона як та, яка вболіває за Україну померла (поки не змінить своє ставлення до росії, в різний спосіб). Що вона, що Світоліна не дбають про інтереси України, тільки власні
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 24.10.2019 15:51
    +1
    На жаль знову вийшло як завжди, рівень гри Даяни був нижчим ніж в першому матчі особливо в першому сеті а Бертенс спокійно цим скористалась.Без тренера світового рівня подальший прогрес в грі Ястремської виглядає доволі проблематичним
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 24.10.2019 15:46
    +4
    Честно говоря, был о Бертенс лучшего мнения...
    Тетка тупо на опыте весь матч выводит из равновесия девченку и абсолютно ничего не показав выходит дальше.
    Даяна, в свою очередь, остро нуждается в психологе
    Ссылка
    vital
      vital, 24.10.2019 15:45
    0
    Дуже жаль! Прикро що Даяна за цілий рік так і не виграла жодної гри після програного стартового сету. Чекаємо хорошого тренера для Даяни, а не цих тимчасових блазнів "давай-давай" на один турнір.
    Мені гра Даяни проти Векіч ну дуже сподобалася: що перший сет, що другий сет із експериментами українки. Сподіваюся команда з Даяною попрацюють у міжсезоння над стабільністю нашої другої ракетки країни.
    Здоров'я Даянці.
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    Vladdal
      Vladdal, 24.10.2019 15:39
    +1
    Всё по делу, увы
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    Ярослав 999
    Ярослав 999, 24.10.2019 15:37
    -1
    Мда
    Ссылка
    totake
    online
    totake, 24.10.2019 15:51
    +7
    вітаю вату!!!! гру дивився, навіть вболівав, до того моменту, коли один псевдопатріот написав мені навіщо я дивлюся. а чому вата? бо в не легкий для країни час поїхала до рашки і почала розхвалювати який то класний кубок кремля,в той час коли москалі вбивають наших громадян, при тому знаючи що її слова можуть викликати спротив проти себе в громадськості і не побоючися за це. Хай тепер і номер 1 стане, але для мене вона як та, яка вболіває за Україну померла (поки не змінить своє ставлення до росії, в різний спосіб). Що вона, що Світоліна не дбають про інтереси України, тільки власні
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 24.10.2019 15:53
    +6
    Ну и хорошо.Нечего ехать в паРАШУ за кровавым рублем.Это плевок в лицо Украины и погибших героев.Поэтому заслужила поражение.
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 24.10.2019 15:46
    +4
    Честно говоря, был о Бертенс лучшего мнения...
    Тетка тупо на опыте весь матч выводит из равновесия девченку и абсолютно ничего не показав выходит дальше.
    Даяна, в свою очередь, остро нуждается в психологе
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 24.10.2019 15:58
    +3
    Чому в онлайні до рейтингу додано лише 105 очок?
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 24.10.2019 15:58
    +3
    Згідний з вами за гру з Векіч. Росте Даяна. Вона і сьогодні не погано грала і експерименти були. Захисниці,та ще й різаними ударами їй дуже не зручні+ погано йшла подача+ нерви в ключові моменти. Проте я бачу прогрес пристосування до таких суперниць. Здоров'я і хорошого тренера!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 24.10.2019 16:20
    +1
    Кікі,розумниця-топчи вату і далі.
    Ссылка
    znak51
      znak51, 24.10.2019 16:14
    +1
    Як на мене, Даяні не треба міняти свою гру, треба її вдосконалювати. З такими неприємними з усіх боків суперницями (починаю розуміти, чому в Нідерландах стільки геїв) треба грати ще агресивніше, а не тупцюватись на задній лінії. Попала добре в кут і вперед до сітки добивати, тим більше весь час пару граєш. А так такі суперниці тебе на задній просто замучать. Але це тренер повинен донести, добре було б, якби Бажин.
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 24.10.2019 15:54
    +1
    У Даяны просто юнешеский максимализм,дайте время
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 24.10.2019 15:51
    +1
    На жаль знову вийшло як завжди, рівень гри Даяни був нижчим ніж в першому матчі особливо в першому сеті а Бертенс спокійно цим скористалась.Без тренера світового рівня подальший прогрес в грі Ястремської виглядає доволі проблематичним
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.10.2019 15:39
    +1
    Всё по делу, увы
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 24.10.2019 16:45
    0
    znak51, 24.10.2019 16:14
    Як на мене, Даяні не треба міняти свою гру, треба її вдосконалювати. З такими неприємними з усіх боків суперницями (починаю розуміти, чому в Нідерландах стільки геїв) треба грати ще агресивніше, а не тупцюватись на задній лінії. Попала добре в кут і вперед до сітки добивати, тим більше весь час пару граєш. А так такі суперниці тебе на задній просто замучать. Але це тренер повинен донести, добре було б, якби Бажин.
    Тут я з вами також згідний. Замітив що з топами Даяна аж занадто старається комбінувати, потрібно їх забивати в стилі Остапенко ( без задніх думок),бо переграти таких тертих калачів в неї не вийде. Короче, потрібно покращувати подачу і в перед!
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 24.10.2019 16:33
    0
    При всей слабой игре Бертенс Даяна умудрилась в первом сете подать первьіх подач 28% , сдать своих три подачи и просто играть отвратительно . Не могу понять - как вчера играла отлично и сегодня 0 єйсов и немеряно невьінужденньіх ? Тренер нужен хороший и психолог не помешает .
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 24.10.2019 16:17
    0
    Александр Науменко, 24.10.2019 15:58
    Чому в онлайні до рейтингу додано лише 105 очок?
    Додано то 160, але вони перекрили 55 очок за КК, є обмеження по кількості турнірів
    Ссылка
    vital
      vital, 24.10.2019 15:45
    0
    Дуже жаль! Прикро що Даяна за цілий рік так і не виграла жодної гри після програного стартового сету. Чекаємо хорошого тренера для Даяни, а не цих тимчасових блазнів "давай-давай" на один турнір.
    Мені гра Даяни проти Векіч ну дуже сподобалася: що перший сет, що другий сет із експериментами українки. Сподіваюся команда з Даяною попрацюють у міжсезоння над стабільністю нашої другої ракетки країни.
    Здоров'я Даянці.
    Ссылка
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