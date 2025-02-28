Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Легенда «Ман Юнайтед» выделил Криштиану Роналду, Диего Марадону и Зинедина Зидана
Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал трех лучших футболистов в истории футбола. Ирландец выделил Криштиану Роналду, Диего Марадону и Зинедина Зидана.
«Лучшие футболисты в истории? Криштиану Роналду, Диего Марадона и Зинедин Зидан. Это невероятные футболисты», – сказал Кин.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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