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  4. ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
Испания
27 февраля 2025, 08:22 |
2128
1

ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании

Украинский голкипер провел хороший матч в Кубке Испании

27 февраля 2025, 08:22 |
2128
1
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» минимально обыграл «Реал» Сосьедад в первом полуфинальном матче Кубка Испании, где феерил украинский голкипер Андрей Лунин.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала сообщение в своих социальных сетях, где без слов описала игру украинского голкипера: «🔐⚡️🧤», – говорится в сообщении, с прикрепленными фото Андрея.

В другом полуфинале «Барселона» и «Атлетико» Мадрид выдали безумный матч, в котором не смогли обнаружить победителя, сыграв в результативную ничью. Финальный матч Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье.

Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч против Реала Сосьедад.

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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CAHbI4
Воспитанник Харьковской академии "Металлист". И этим всё сказано.
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