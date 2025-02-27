ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
Украинский голкипер провел хороший матч в Кубке Испании
Мадридский «Реал» минимально обыграл «Реал» Сосьедад в первом полуфинальном матче Кубка Испании, где феерил украинский голкипер Андрей Лунин.
Пресс-служба «сливочных» опубликовала сообщение в своих социальных сетях, где без слов описала игру украинского голкипера: «🔐⚡️🧤», – говорится в сообщении, с прикрепленными фото Андрея.
В другом полуфинале «Барселона» и «Атлетико» Мадрид выдали безумный матч, в котором не смогли обнаружить победителя, сыграв в результативную ничью. Финальный матч Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье.
Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч против Реала Сосьедад.
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