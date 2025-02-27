ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании

Мадридский «Реал» минимально обыграл «Реал» Сосьедад в первом полуфинальном матче Кубка Испании, где феерил украинский голкипер Андрей Лунин.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала сообщение в своих социальных сетях, где без слов описала игру украинского голкипера: «🔐⚡️🧤», – говорится в сообщении, с прикрепленными фото Андрея.

В другом полуфинале «Барселона» и «Атлетико» Мадрид выдали безумный матч, в котором не смогли обнаружить победителя, сыграв в результативную ничью. Финальный матч Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье.

Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч против Реала Сосьедад.