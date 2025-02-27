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  4. «До встречи на Бернабеу». Лунин – о победе Реала в матче Кубка Испании
Испания
27 февраля 2025, 07:26 |
993
0

«До встречи на Бернабеу». Лунин – о победе Реала в матче Кубка Испании

Андрей уже ждет ответной игры против Реала Сосьедад

27 февраля 2025, 07:26 |
993
0
«До встречи на Бернабеу». Лунин – о победе Реала в матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями от победы своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании против Реала Сосьедад (1:0).

«Первая часть. Увидимся на Бернабеу», – лаконично написал Андрей Лунин на своей странице в Instagram, прикрепив несколько фото с победного матча.

В другом полуфинале «Барселона» и «Атлетико» Мадрид выдали безумный матч, в котором не смогли обнаружить победителя, сыграв в результативную ничью. Финальный матч Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье.

Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч против Реала Сосьедад.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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