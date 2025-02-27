Лунин – первый голкипер Реала с 2013/14 по уникальному достижению в кубке
Украинец не пропустил ни одного мяча в игре против «Реал Сосьедад»
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в поединке против «Реал Сосьедад» сделал 6 сейвов и сохранил свои ворота на «ноль». Украинец стал первым вратарем «сливочных» с сезона 2013/14 по наибольшему количеству сейвов в матче Кубка Испании без пропущенных голов.
26 февраля на «Реал Арене» состоялась первая игра 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Лунин также стал первым голкипером «Реала» в этом сезоне по наибольшему количеству сейвов в одном «сухом» матче во всех соревнованиях.
В нынешнем сезоне Андрей сыграл 9 матчей на клубном уровне во всех соревнованиях, в которых пропустил 12 голов и 4 раза отыграл на «ноль».
Вторая встреча Кубка Испании между командами состоится 1 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
6 - Andrii Lunin made six saves against Real Sociedad, more than any Real Madrid goalkeeper in a game without conceding this season in all competitions and the most by any Real Madrid goalkeeper in a Copa del Rey game without conceding since at least 2013/14. Titan. pic.twitter.com/uAHuHi2yCU— OptaJose (@OptaJose) February 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды показали равный футбол
Джон Уильямс – о дисквалификации украинца