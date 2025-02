Лунин – первый голкипер Реала с 2013/14 по уникальному достижению в кубке

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в поединке против «Реал Сосьедад» сделал 6 сейвов и сохранил свои ворота на «ноль». Украинец стал первым вратарем «сливочных» с сезона 2013/14 по наибольшему количеству сейвов в матче Кубка Испании без пропущенных голов.

26 февраля на «Реал Арене» состоялась первая игра 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Лунин также стал первым голкипером «Реала» в этом сезоне по наибольшему количеству сейвов в одном «сухом» матче во всех соревнованиях.

В нынешнем сезоне Андрей сыграл 9 матчей на клубном уровне во всех соревнованиях, в которых пропустил 12 голов и 4 раза отыграл на «ноль».

Вторая встреча Кубка Испании между командами состоится 1 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

6 - Andrii Lunin made six saves against Real Sociedad, more than any Real Madrid goalkeeper in a game without conceding this season in all competitions and the most by any Real Madrid goalkeeper in a Copa del Rey game without conceding since at least 2013/14. Titan. pic.twitter.com/uAHuHi2yCU