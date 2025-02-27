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  4. Лунин – первый голкипер Реала с 2013/14 по уникальному достижению в кубке
Кубок Испании
27 февраля 2025, 06:55 |
846
0

Лунин – первый голкипер Реала с 2013/14 по уникальному достижению в кубке

Украинец не пропустил ни одного мяча в игре против «Реал Сосьедад»

27 февраля 2025, 06:55 |
846
0
Лунин – первый голкипер Реала с 2013/14 по уникальному достижению в кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в поединке против «Реал Сосьедад» сделал 6 сейвов и сохранил свои ворота на «ноль». Украинец стал первым вратарем «сливочных» с сезона 2013/14 по наибольшему количеству сейвов в матче Кубка Испании без пропущенных голов.

26 февраля на «Реал Арене» состоялась первая игра 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Лунин также стал первым голкипером «Реала» в этом сезоне по наибольшему количеству сейвов в одном «сухом» матче во всех соревнованиях.

В нынешнем сезоне Андрей сыграл 9 матчей на клубном уровне во всех соревнованиях, в которых пропустил 12 голов и 4 раза отыграл на «ноль».

Вторая встреча Кубка Испании между командами состоится 1 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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