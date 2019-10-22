WTA Elite Trophy: расписание и результаты матчей

Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае стартует второй по значимости женский Итоговый турнир.
12 участниц одиночного разряда поделены на 4 группы по 3 человек. Со вторника по пятницу пройдут поединки группового этапа, в субботу и воскресенье будут сыграны полуфиналы и финал.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Elite Trophy.
22 октября, вторник
09:00 - Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция)
след. - Кики Бертенс (Нидерланды) – Донна Векич (Хорватия)
14:30. - Мэдисон Киз (США) – Чжэн Сайсай (Китай)
Турнирные таблицы
«АЗАЛИЯ»
|Теннисистка
|Бертенс
|Векич
|Ястремская
|Матчи
|Сеты
|Бертенс (1)
|-
|Векич (8)
|-
|Ястремская (10)
|-
«КАМЕЛИЯ»
|Теннисистка
|Кенин
|Риск
|Мухова
|Матчи
|Сеты
|Кенин (2)
|-
|Риск (7)
|-
|Мухова (11)
|-
«ОРХИДЕЯ»
|Теннисистка
|Киз
|Мартич
|Чжэн Сайсай
|Матчи
|Сеты
|Киз (3)
|-
|Мартич (5)
|-
|Чжэн Сайсай (12)
|-
«РОЗА»
|Теннисистка
|Соболенко
|Мертенс
|Саккари
|Матчи
|Сеты
|Соболенко (4)
|-
|Мертенс (6)
|-
|Саккари (9)
|-
Источник — Sport.ua
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