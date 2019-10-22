WTA Elite Trophy: расписание и результаты матчей

Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае стартует второй по значимости женский Итоговый турнир.

12 участниц одиночного разряда поделены на 4 группы по 3 человек. Со вторника по пятницу пройдут поединки группового этапа, в субботу и воскресенье будут сыграны полуфиналы и финал.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Elite Trophy.

22 октября, вторник

09:00 - Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция)

след. - Кики Бертенс (Нидерланды) – Донна Векич (Хорватия)

14:30. - Мэдисон Киз (США) – Чжэн Сайсай (Китай)

Турнирные таблицы

«АЗАЛИЯ»

Теннисистка Бертенс Векич Ястремская Матчи Сеты Бертенс (1) - Векич (8) - Ястремская (10) -

«КАМЕЛИЯ»

Теннисистка Кенин Риск Мухова Матчи Сеты Кенин (2) - Риск (7) - Мухова (11) -

«ОРХИДЕЯ»

Теннисистка Киз Мартич Чжэн Сайсай Матчи Сеты Киз (3) - Мартич (5) - Чжэн Сайсай (12) -

«РОЗА»