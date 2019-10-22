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WTA Elite Trophy: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей малого Итогового турнира

  • 22.10.2019 09:35
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WTA Elite Trophy: расписание и результаты матчей
© WTA Elite Trophy
Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае стартует второй по значимости женский Итоговый турнир. 
 
12 участниц одиночного разряда поделены на 4 группы по 3 человек. Со вторника по пятницу пройдут поединки группового этапа, в субботу и воскресенье будут сыграны полуфиналы и финал.
 
 
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Elite Trophy.
 
22 октября, вторник
 
09:00 - Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция)
след. - Кики Бертенс (Нидерланды) – Донна Векич (Хорватия)
14:30. - Мэдисон Киз (США) – Чжэн Сайсай (Китай)
 
Турнирные таблицы
 

«АЗАЛИЯ»

Теннисистка Бертенс Векич Ястремская Матчи Сеты
 Бертенс (1) -        
 Векич (8)   -      
 Ястремская (10)     -    

 

«КАМЕЛИЯ»

Теннисистка Кенин Риск Мухова Матчи Сеты
 Кенин (2) -        
 Риск (7)   -      
 Мухова (11)     -    

 

«ОРХИДЕЯ»

Теннисистка Киз Мартич Чжэн Сайсай Матчи Сеты
 Киз (3) -        
 Мартич (5)   -      
 Чжэн Сайсай (12)     -    

 

«РОЗА»

Теннисистка Соболенко Мертенс Саккари Матчи Сеты
 Соболенко (4) -        
 Мертенс (6)   -      
 Саккари (9)     -    

 

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Источник — Sport.ua

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