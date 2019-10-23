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Ястремская выиграла дебютный матч в Чжухае

Вторая ракетка Украины в двух сетах переиграла Донну Векич из Хорватии

  • 23.10.2019 13:59
  • 5161 просмотр
  • 16 комментариев
Ястремская выиграла дебютный матч в Чжухае
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) выиграла дебютный поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
 
В среду 19-летняя украинка переиграла в двух сетах представительницу Хорватии Донну Векич (№20 WTA).
 
Чжухай. Групповой раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(6), 6:2
 
Как и ожидалось, первая партия решила в этом матче почти все. Векич нужно было обязательно побеждать, иначе она автоматически теряла шансы на продолжение турнирной борьбы. Ястремской можна было и проиграть стартовый сет, но тратить силы на потенциальную третью партию ей вряд ли хотелось.
 
Со старта обе теннисистки отлично отыгрывали свои геймы. Векич на высочайшем уровне подавала первую подачу и Даяна могла навязать борьбу только со второго мяча. Аналогичная ситуация была и во время подач Ястремской. Поначалу украинка выигрывала огромное количество мячей сумасшедшими ударами с форхенда, но постепенно хорватка начала играть более активно Даяне под бэкхенд, раз за разом выбивая из нее невынужденные ошибки. 
 
Старт первого сета остался за украинкой, она даже имела один брейкпоинт, но ближе к завершению партии появились проблемы. В девятом гейме Даяна отыграла два скрытых сетбола соперницы и партия со временем перешла на тай-брейк, на котором большую часть времени в счете вела хорватка. Векич даже имела двойной сетбол, но Даяна со счета 4:6 выиграла четыре очка подряд. Результатом этого стала разбитая ракетка Векич.
 
 
Вторая партия была не такой интересной. По сути, игра шла до брейка украинки, который она сделала в пятом гейме. После этого Даяна еще немного расслабилась и едва не позволила оппонентке сравнять на трех, но довела матч до победы, повторив счет матча Векич – Бертенс.
 
Таким образом, Векич утратила все шансы на выход в полуфинал. Ястремская разыграет единственную путевку в плей-офф в матче с Кики Бертенс.  
 
Отметим, что третий матч в этой группе состоится в четверг.
 
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Lazio
    Lazio, 23.10.2019 14:57
    0
    Даа, англійськи коментатори просто оргазмували чи то від неї чи то від її гри??
    Воістину хороший матч..
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 23.10.2019 14:46
    -7
    8% сумасшедших парашеботов минусуют
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
      Сергей Войцеховский, 23.10.2019 14:46
    -5
    adidas77, 23.10.2019 14:40
    Иногда бред зашкаливает!
    То,что Даяна была на КК и поехала туда за рейтинговыми очками , мы это не поддерживаем. Но это не делает её русской теннисисткой!
    Она отказалась от украинского гражданства или её лишили его?
    Или возможно Даяна, как то плохо высказывалась о Украине?
    Надо лишить гражданства Ястремскую, Свитолину, Цуренко, Костюк, сестр Киченюк, Козлову....!!! Пусть едут в свою любимую расеюшку.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 23.10.2019 14:40
    -3
    Сергей Войцеховский, 23.10.2019 14:08
    Фууу спорт юа. Как вы можете на украинском сайте, публиковать новости ватницы. Пусть .ru пишут о своих спортсменкам. Позор вам!!!
    Иногда бред зашкаливает!
    То,что Даяна была на КК и поехала туда за рейтинговыми очками , мы это не поддерживаем. Но это не делает её русской теннисисткой!
    Она отказалась от украинского гражданства или её лишили его?
    Или возможно Даяна, как то плохо высказывалась о Украине?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 23.10.2019 14:37
    -8
    Сергей Войцеховский, 23.10.2019 14:08
    Фууу спорт юа. Как вы можете на украинском сайте, публиковать новости ватницы. Пусть .ru пишут о своих спортсменкам. Позор вам!!!
    Ты, урапатриот, хоть знаешь что слово "ватник" означает?
    Ссылка
    Евгений Таранов
      Евгений Таранов, 23.10.2019 14:35
    -4
    Сергей Войцеховский, 23.10.2019 14:08
    Фууу спорт юа. Как вы можете на украинском сайте, публиковать новости ватницы. Пусть .ru пишут о своих спортсменкам. Позор вам!!!
    сам ты скунс ватный девушки стараются для Украины повышают рейтинг страны а ты что сделал для Украины дно пиздлявое
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 23.10.2019 14:34
    -5
    Lazio, 23.10.2019 14:32
    Три пі@араса мене мінуснули...
    А потім пішли - і в друг друга соснули..
    Таке вже життя у цих ПІ@АРБОТІВ-
    Гнидовими бути ніколи не протів...
    100%
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 23.10.2019 14:32
    -8
    Три пі@араса мене мінуснули...
    А потім пішли - і в друг друга соснули..
    Таке вже життя у цих ПІ@АРБОТІВ-
    Гнидовими бути ніколи не протів...
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 23.10.2019 14:17
    -2
    Сергей Войцеховский, 23.10.2019 14:08
    Фууу спорт юа. Как вы можете на украинском сайте, публиковать новости ватницы. Пусть .ru пишут о своих спортсменкам. Позор вам!!!
    Если человек дол..еб, то это видно издалека.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 23.10.2019 14:14
    -2
    Мне Даяна напомнила Амели Моресмо, растет девушка сильно бьёт по мячу, хочется больше вариативности
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 23.10.2019 14:10
    +3
    Даяна додала 120 балів до рейтингу,але лакмусовим папірцем для Ястремської завжди були другі матчі на турнірі,тому з нетерпінням чекаю завтрашню гру з Бертенс,Даяна потрібен реванш!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 23.10.2019 14:08
    +2
    Навіть довгі розіграші більше вигравала Даяна! Ну і хто тут не комбінує!? Молодець!
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 23.10.2019 14:08
    +3
    Умница Даяна! На тайбрейке в первом сете показала свой характер, проигрывая 4-6 сумела вырвать тайбрейк. Это и был переломный момент!
    Интересно, что теперь у неё с Кики совершенно равные цифры. Обе выиграли 7-6 6-2
    В четверг боремся за выход в полуфинал!
    Всех с победой!
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
      Сергей Войцеховский, 23.10.2019 14:08
    -12
    Фууу спорт юа. Как вы можете на украинском сайте, публиковать новости ватницы. Пусть .ru пишут о своих спортсменкам. Позор вам!!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 23.10.2019 14:05
    0
    Файно є!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 23.10.2019 14:01
    +2
    Молодчинка!!!!
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 23.10.2019 14:10
    +3
    Даяна додала 120 балів до рейтингу,але лакмусовим папірцем для Ястремської завжди були другі матчі на турнірі,тому з нетерпінням чекаю завтрашню гру з Бертенс,Даяна потрібен реванш!
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 23.10.2019 14:08
    +3
    Умница Даяна! На тайбрейке в первом сете показала свой характер, проигрывая 4-6 сумела вырвать тайбрейк. Это и был переломный момент!
    Интересно, что теперь у неё с Кики совершенно равные цифры. Обе выиграли 7-6 6-2
    В четверг боремся за выход в полуфинал!
    Всех с победой!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 23.10.2019 14:08
    +2
    Навіть довгі розіграші більше вигравала Даяна! Ну і хто тут не комбінує!? Молодець!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 23.10.2019 14:01
    +2
    Молодчинка!!!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 23.10.2019 14:57
    0
    Даа, англійськи коментатори просто оргазмували чи то від неї чи то від її гри??
    Воістину хороший матч..
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 23.10.2019 14:05
    0
    Файно є!!!
    Ссылка
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