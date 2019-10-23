Ястремская выиграла дебютный матч в Чжухае

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) выиграла дебютный поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.

В среду 19-летняя украинка переиграла в двух сетах представительницу Хорватии Донну Векич (№20 WTA).

Чжухай. Групповой раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(6), 6:2

Как и ожидалось, первая партия решила в этом матче почти все. Векич нужно было обязательно побеждать, иначе она автоматически теряла шансы на продолжение турнирной борьбы. Ястремской можна было и проиграть стартовый сет, но тратить силы на потенциальную третью партию ей вряд ли хотелось.

Со старта обе теннисистки отлично отыгрывали свои геймы. Векич на высочайшем уровне подавала первую подачу и Даяна могла навязать борьбу только со второго мяча. Аналогичная ситуация была и во время подач Ястремской. Поначалу украинка выигрывала огромное количество мячей сумасшедшими ударами с форхенда, но постепенно хорватка начала играть более активно Даяне под бэкхенд, раз за разом выбивая из нее невынужденные ошибки.

Старт первого сета остался за украинкой, она даже имела один брейкпоинт, но ближе к завершению партии появились проблемы. В девятом гейме Даяна отыграла два скрытых сетбола соперницы и партия со временем перешла на тай-брейк, на котором большую часть времени в счете вела хорватка. Векич даже имела двойной сетбол, но Даяна со счета 4:6 выиграла четыре очка подряд. Результатом этого стала разбитая ракетка Векич.

Вторая партия была не такой интересной. По сути, игра шла до брейка украинки, который она сделала в пятом гейме. После этого Даяна еще немного расслабилась и едва не позволила оппонентке сравнять на трех, но довела матч до победы, повторив счет матча Векич – Бертенс

Таким образом, Векич утратила все шансы на выход в полуфинал. Ястремская разыграет единственную путевку в плей-офф в матче с Кики Бертенс.