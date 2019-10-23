Ястремская выиграла дебютный матч в Чжухае

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) выиграла дебютный поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
В среду 19-летняя украинка переиграла в двух сетах представительницу Хорватии Донну Векич (№20 WTA).
Чжухай. Групповой раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(6), 6:2
Как и ожидалось, первая партия решила в этом матче почти все. Векич нужно было обязательно побеждать, иначе она автоматически теряла шансы на продолжение турнирной борьбы. Ястремской можна было и проиграть стартовый сет, но тратить силы на потенциальную третью партию ей вряд ли хотелось.
Со старта обе теннисистки отлично отыгрывали свои геймы. Векич на высочайшем уровне подавала первую подачу и Даяна могла навязать борьбу только со второго мяча. Аналогичная ситуация была и во время подач Ястремской. Поначалу украинка выигрывала огромное количество мячей сумасшедшими ударами с форхенда, но постепенно хорватка начала играть более активно Даяне под бэкхенд, раз за разом выбивая из нее невынужденные ошибки.
Старт первого сета остался за украинкой, она даже имела один брейкпоинт, но ближе к завершению партии появились проблемы. В девятом гейме Даяна отыграла два скрытых сетбола соперницы и партия со временем перешла на тай-брейк, на котором большую часть времени в счете вела хорватка. Векич даже имела двойной сетбол, но Даяна со счета 4:6 выиграла четыре очка подряд. Результатом этого стала разбитая ракетка Векич.
Вторая партия была не такой интересной. По сути, игра шла до брейка украинки, который она сделала в пятом гейме. После этого Даяна еще немного расслабилась и едва не позволила оппонентке сравнять на трех, но довела матч до победы, повторив счет матча Векич – Бертенс.
Таким образом, Векич утратила все шансы на выход в полуфинал. Ястремская разыграет единственную путевку в плей-офф в матче с Кики Бертенс.
Отметим, что третий матч в этой группе состоится в четверг.
Источник — Sport.ua
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Воістину хороший матч..
То,что Даяна была на КК и поехала туда за рейтинговыми очками , мы это не поддерживаем. Но это не делает её русской теннисисткой!
Она отказалась от украинского гражданства или её лишили его?
Или возможно Даяна, как то плохо высказывалась о Украине?
То,что Даяна была на КК и поехала туда за рейтинговыми очками , мы это не поддерживаем. Но это не делает её русской теннисисткой!
Она отказалась от украинского гражданства или её лишили его?
Или возможно Даяна, как то плохо высказывалась о Украине?
А потім пішли - і в друг друга соснули..
Таке вже життя у цих ПІ@АРБОТІВ-
Гнидовими бути ніколи не протів...
А потім пішли - і в друг друга соснули..
Таке вже життя у цих ПІ@АРБОТІВ-
Гнидовими бути ніколи не протів...
Интересно, что теперь у неё с Кики совершенно равные цифры. Обе выиграли 7-6 6-2
В четверг боремся за выход в полуфинал!
Всех с победой!
Интересно, что теперь у неё с Кики совершенно равные цифры. Обе выиграли 7-6 6-2
В четверг боремся за выход в полуфинал!
Всех с победой!
Воістину хороший матч..
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