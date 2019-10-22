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WTA Elite Trophy. Бертенс обыграла Векич

Интрига в группе Даяны Ястремской сохранится до третьего матча

  • 22.10.2019 13:17
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WTA Elite Trophy. Бертенс обыграла Векич
© WTA. Кики Бертенс
Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае состоялся первый матч в группе под названием «Азалия», в которой также играет украинка Даяна Ястремская.
 
Первая сеяная Кики Бертенс из Нидерландов в двух сетах одолела Донну Векич из Хорватии. 
 
Чжухай. Групповой раунд
Кики Бертенс (Нидерланды) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(5), 6:2 
 
Отметим, что первая партия затянулась почти на полтора часа, а во второй хорватка сдалась за 34 минуты.
 
В следующем матче Донна сыграет против Даяны Ястремской. Векич для сохранения шансов на выход в полуфинал нужна только победа, украинка при любом результате сохранит шансы на продолжение борьбы.
 
Чем бы не закончился второй поединок, все будет решаться в матче Ястремская – Бертенс.
 
 
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Источник — Sport.ua

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