WTA Elite Trophy. Бертенс обыграла Векич

Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае состоялся первый матч в группе под названием «Азалия», в которой также играет украинка Даяна Ястремская.
Первая сеяная Кики Бертенс из Нидерландов в двух сетах одолела Донну Векич из Хорватии.
Чжухай. Групповой раунд
Кики Бертенс (Нидерланды) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(5), 6:2
Отметим, что первая партия затянулась почти на полтора часа, а во второй хорватка сдалась за 34 минуты.
В следующем матче Донна сыграет против Даяны Ястремской. Векич для сохранения шансов на выход в полуфинал нужна только победа, украинка при любом результате сохранит шансы на продолжение борьбы.
Чем бы не закончился второй поединок, все будет решаться в матче Ястремская – Бертенс.
Источник — Sport.ua
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