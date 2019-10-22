WTA Elite Trophy. Бертенс обыграла Векич

Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае состоялся первый матч в группе под названием «Азалия», в которой также играет украинка Даяна Ястремская.

Первая сеяная Кики Бертенс из Нидерландов в двух сетах одолела Донну Векич из Хорватии.

Чжухай. Групповой раунд

Кики Бертенс (Нидерланды) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(5), 6:2

Отметим, что первая партия затянулась почти на полтора часа, а во второй хорватка сдалась за 34 минуты.

В следующем матче Донна сыграет против Даяны Ястремской. Векич для сохранения шансов на выход в полуфинал нужна только победа, украинка при любом результате сохранит шансы на продолжение борьбы.

Чем бы не закончился второй поединок, все будет решаться в матче Ястремская – Бертенс.