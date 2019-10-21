Гайд по малому Итоговому турниру

Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае стартует второй по значимости женский Итоговый турнир, официальное название которого звучит как WTA Elite Trophy (Элитный трофей Женской теннисной ассоциации). В одиночном разряде Украину в этом сезоне представит Даяна Ястремская, в парном – Людмила Киченок.

Соревнования уникальные, поэтому далеко не все болельщики знакомы со всеми нюансами предстоящего турнира. И даже если вы уверены, что знаете все тонкости, лучше лишний раз напомнить себе довольно необычный формат.

здесь. В понедельник утром состоялась жеребьевка, полные результаты здесь

Хитрости и тонкости формата

12 участниц одиночного разряда поделены на 4 группы по 3 человека, в парном разряде – 2 группы по 3 команды. Победительницы групп в одиночке выходят в полуфинал, в паре – сразу в финал. На групповой стадии, а если быть точнее, то во время Раунда Робин (далее – РР), каждая теннисистка (или команда) проведет по два матча, но преимущество все равно будет у тех, кто был посеян из первой корзины (1-4 номера).

Более детально рассмотрим на примере Даяны, которая сыграет в группе под кодовым названием «Азалия» (группа №1). Из первой корзины Ястремской попалась Кики Бертенс (1-й номер посева заняла место в группе №1 автоматически), из второй – Донна Векич (8). Именно эти теннисистки и сыграют между собой во вторник. Даяна (10) подключится в среду и проведет стартовый матч против представительницы Нидерландов. Не сложно догадаться, что в первый день украинке нужно болеть за хорватку, чтобы даже после потенциального поражения в дебютном матче сохранять шансы на выход из группы. Последний матч состоится в пятницу (сыграют Ястремская и Векич), он будет решать турнирные задачи, если Бертенс не выиграет оба своих поединка до этого. В противном случае Даяна и Донна сразятся только за рейтинговые очки и призовые.



Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Спорные ситуации

Определение победительниц в группе из трех участниц (или команд) следующее:

1. Большее количество побед.

2. Большее количество сыграных матчей.

3. Если равность у двух теннисисток (или команд):

– результат личной встречи.

4. Если равность у трех теннисисток (или команд):

– процент выигранных сетов,

– процент выигранных геймов,

– рейтинг теннисисток (или команд) по состоянию на 21 октября.

Пунктов много, но на деле ничего сложного нет. В случае с двумя победами одной теннисистки (или команды) все предельно ясно. Если же все добыли по одной победе во время РР, смотрим четвертый пункт и подпункты по очередности. Если в выборке из трех теннисисток (или команд) присутствует равенство у двух, решающим будет результат личной встречи.

Также не забываем о возможных заменах. В случае снятия одной из участниц (или команды), ее заменит одна из запасных. Если такая ситуация невозможна, проигравшей стороне засчитывается поражение в двух сетах без выигранных геймов. Если травма случилась во время матча, турнир можно продолжить после соответствующего разрешения местного медицинского штаба. Любой незаконченный сет в таком случае будет засчитан как проигранный со счетом 0:6.

К примеру, в прошлом году Ван Цян заняла второе место в РР, но после снятия с турнира победительницы своей группы дошла до финала.

Игра стоит свеч?

Безусловно, особенно для Ястремской. Даже 2 поражения во время РР принесут $45,000 и 80 очков в рейтинг WTA. А в случае победы на турнире Даяна закончит год в топ-20 мирового рейтинга. Что касается парного разряда, то Люда будет бороться только за призовые, очки в рейтинг в парном разряде не разыгрываются.

Таблица призовых

Одиночный разрад Одиночный разрад Парный разряд Стадия Призовые Очки Призовые Чемпион РР* + $500,000 РР + 460 РР + $21,509 Финалист РР + $150,000 РР + 200 РР + $11,000 Полуфиналист РР + $14,727 РР - Победа в РР - 120 + $5,400 Поражение в РР - 40 - Первое место в группе +$155,000 - - Второе место в группе +$80,000 - - Призовые за участие $45,000 - $16,500 Запасные $10,000 - - РР* - призовые за Раунд Робин

История выступлений украинок на турнире

Малый Итоговый турнир стартовал в 2015 году. За это время в одиночном разряде украинки играли всего однажды. В 2016-м Элина Свитолина обыграла в группе ту же Кики Бертенс, а также Елену Веснину из России. В полуфинале украинка одолела британку Йоханну Конту и только в финале ее остановила чешка Петра Квитова.



WTA. Элина Свитолина и Петра Квитова WTA. Элина Свитолина и Петра Квитова

Людмила Киченок сыграет в парном разряде уже в третий раз. В 2015 году Люда в паре с сестрой Надеждой одержала одну победу на групповой стадии, а в прошлом – выиграла титул (также в паре с сестрой). В этом году Люда сыграет в дуэте с Андреей Клепач из Словении. Также не забываем, что в 2016-м и 2017-м в Чжухае играла Ольга Савчук, оба раза она заняла второе место в группе и не смогла выйти в финал.