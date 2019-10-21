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Гайд по малому Итоговому турниру

Все, что нужно знать о соревнованиях под названием WTA Elite Trophy

  • 21.10.2019 15:00
  • 921 просмотр
  • 3 комментария
Гайд по малому Итоговому турниру
© WTA Elite Trophy
Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае стартует второй по значимости женский Итоговый турнир, официальное название которого звучит как WTA Elite Trophy (Элитный трофей Женской теннисной ассоциации). В одиночном разряде Украину в этом сезоне представит Даяна Ястремская, в парном – Людмила Киченок.
 
Соревнования уникальные, поэтому далеко не все болельщики знакомы со всеми нюансами предстоящего турнира. И даже если вы уверены, что знаете все тонкости, лучше лишний раз напомнить себе довольно необычный формат.
 
В понедельник утром состоялась жеребьевка, полные результаты здесь и здесь
 
Хитрости и тонкости формата
 
12 участниц одиночного разряда поделены на 4 группы по 3 человека, в парном разряде – 2 группы по 3 команды. Победительницы групп в одиночке выходят в полуфинал, в паре – сразу в финал. На групповой стадии, а если быть точнее, то во время Раунда Робин (далее – РР), каждая теннисистка (или команда) проведет по два матча, но преимущество все равно будет у тех, кто был посеян из первой корзины (1-4 номера). 
 
Более детально рассмотрим на примере Даяны, которая сыграет в группе под кодовым названием «Азалия» (группа №1). Из первой корзины Ястремской попалась Кики Бертенс (1-й номер посева заняла место в группе №1 автоматически), из второй – Донна Векич (8). Именно эти теннисистки и сыграют между собой во вторник. Даяна (10) подключится в среду и проведет стартовый матч против представительницы Нидерландов. Не сложно догадаться, что в первый день украинке нужно болеть за хорватку, чтобы даже после потенциального поражения в дебютном матче сохранять шансы на выход из группы. Последний матч состоится в пятницу (сыграют Ястремская и Векич), он будет решать турнирные задачи, если Бертенс не выиграет оба своих поединка до этого. В противном случае Даяна и Донна сразятся только за рейтинговые очки и призовые.
 

Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
 
Спорные ситуации
 
Определение победительниц в группе из трех участниц (или команд) следующее:
 
1. Большее количество побед.
2. Большее количество сыграных матчей.
3. Если равность у двух теннисисток (или команд):
– результат личной встречи.
4. Если равность у трех теннисисток (или команд):
– процент выигранных сетов,
– процент выигранных геймов,
– рейтинг теннисисток (или команд) по состоянию на 21 октября.
 
Пунктов много, но на деле ничего сложного нет. В случае с двумя победами одной теннисистки (или команды) все предельно ясно. Если же все добыли по одной победе во время РР, смотрим четвертый пункт и подпункты по очередности. Если в выборке из трех теннисисток (или команд) присутствует равенство у двух, решающим будет результат личной встречи.
 
Также не забываем о возможных заменах. В случае снятия одной из участниц (или команды), ее заменит одна из запасных. Если такая ситуация невозможна, проигравшей стороне засчитывается поражение в двух сетах без выигранных геймов. Если травма случилась во время матча, турнир можно продолжить после соответствующего разрешения местного медицинского штаба. Любой незаконченный сет в таком случае будет засчитан как проигранный со счетом 0:6.
 
К примеру, в прошлом году Ван Цян заняла второе место в РР, но после снятия с турнира победительницы своей группы дошла до финала.
 
Игра стоит свеч?
 
Безусловно, особенно для Ястремской. Даже 2 поражения во время РР принесут $45,000 и 80 очков в рейтинг WTA. А в случае победы на турнире Даяна закончит год в топ-20 мирового рейтинга. Что касается парного разряда, то Люда будет бороться только за призовые, очки в рейтинг в парном разряде не разыгрываются. 
 
Таблица призовых
 
  Одиночный разрад Одиночный разрад Парный разряд
Стадия Призовые Очки Призовые
Чемпион РР* + $500,000 РР + 460 РР + $21,509
Финалист РР + $150,000 РР + 200 РР + $11,000
Полуфиналист РР + $14,727 РР -
Победа в РР - 120 + $5,400
Поражение в РР - 40 -
Первое место в группе +$155,000 - -
Второе место в группе +$80,000 - -
Призовые за участие $45,000 - $16,500
Запасные $10,000 - -

РР* - призовые за Раунд Робин

История выступлений украинок на турнире
 
Малый Итоговый турнир стартовал в 2015 году. За это время в одиночном разряде украинки играли всего однажды. В 2016-м Элина Свитолина обыграла в группе ту же Кики Бертенс, а также Елену Веснину из России. В полуфинале украинка одолела британку Йоханну Конту и только в финале ее остановила чешка Петра Квитова.
 

WTA. Элина Свитолина и Петра Квитова
 
Людмила Киченок сыграет в парном разряде уже в третий раз. В 2015 году Люда в паре с сестрой Надеждой одержала одну победу на групповой стадии, а в прошлом – выиграла титул (также в паре с сестрой). В этом году Люда сыграет в дуэте с Андреей Клепач из Словении. Также не забываем, что в 2016-м и 2017-м в Чжухае играла Ольга Савчук, оба раза она заняла второе место в группе и не смогла выйти в финал.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.10.2019 15:32
    +2
    Дякую, класний розбір майбутніх змагань.
    Ссылка
    zhevasil
      zhevasil, 21.10.2019 15:26
    +1
    а, ну да, 4 победителя групп
    Ссылка
    zhevasil
      zhevasil, 21.10.2019 15:23
    0
    "12 участниц одиночного разряда поделены на 4 группы по 3 человека, Победительницы групп в одиночке выходят в полуфинал"
    Почему не написали как 3 теннисистки (Победительницы групп) будут полуфиналы разыгрывать?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.10.2019 15:32
    +2
    Дякую, класний розбір майбутніх змагань.
    Ссылка
    zhevasil
      zhevasil, 21.10.2019 15:26
    +1
    а, ну да, 4 победителя групп
    Ссылка
    zhevasil
      zhevasil, 21.10.2019 15:23
    0
    "12 участниц одиночного разряда поделены на 4 группы по 3 человека, Победительницы групп в одиночке выходят в полуфинал"
    Почему не написали как 3 теннисистки (Победительницы групп) будут полуфиналы разыгрывать?
    Ссылка
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