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Ястремская узнала соперниц в группе малого финала WTA

Украинка сыграет с Кики Бертенс и Донной Векич

  • 21.10.2019 09:07
  • 1318 просмотров
  • 4 комментария
Ястремская узнала соперниц в группе малого финала WTA
© WTA. Даяна Ястремская

Определились группы турнира WTA Elite Trophy. Вторая ракетка Украины 19-летняя Даяна Ястремская попала в группу Азалия, где сыграет с Кики Бертенс и Донной Векич.

В группе Камелия будут играть София Кенин, Элисон Риск и Каролина Мухова. В группе Орхидея - Мэдисон Кис, Петра Мартич и Чжэн Сасай. В группу Роза попали Арина Соболенко, Элис Мертенс и Мария Саккари.

Даяна Ястремская свой первый матч сыграет 23 октября с проигравшей матча Бертенс - Векич. А 24 октября проведет заключительный матч группового этапа.

Напомним, что Ястремская станет самой молодой участницей малого Итогового турнира.

Малый Итоговый турнир пройдет с 22 по 27 октября, призовой фонд – $2,419,844. На турнире выступят 12 участниц, которые будут поделены на 4 группы. Победительница каждой группы попадет в полуфинал.

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Источник — WTA Insider

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 21.10.2019 09:44
    +3
    Kanarejka, 21.10.2019 09:40
    Кікі на ізі вийде з цієї групи! Цікава група Кенін, Ріск і Мухова, хоча переможець також більш менш прогнозований. Але, це ж жіночий теніс!!
    Я би так просто Векіч не скидав з рахунків. Думаю вона зможе нав'язати боротьбу Бертенс.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 21.10.2019 09:40
    +1
    Кікі на ізі вийде з цієї групи! Цікава група Кенін, Ріск і Мухова, хоча переможець також більш менш прогнозований. Але, це ж жіночий теніс!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.10.2019 09:26
    -1
    Група в Даяни та що треба. Треба помститися втомленій Кікі, Даянко за недавню поразку...
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 21.10.2019 09:17
    -1
    Нормальна група! Можна змагатися! Віримо!
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 21.10.2019 09:44
    +3
    Kanarejka, 21.10.2019 09:40
    Кікі на ізі вийде з цієї групи! Цікава група Кенін, Ріск і Мухова, хоча переможець також більш менш прогнозований. Але, це ж жіночий теніс!!
    Я би так просто Векіч не скидав з рахунків. Думаю вона зможе нав'язати боротьбу Бертенс.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 21.10.2019 09:40
    +1
    Кікі на ізі вийде з цієї групи! Цікава група Кенін, Ріск і Мухова, хоча переможець також більш менш прогнозований. Але, це ж жіночий теніс!!
    Ссылка
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