Ястремская узнала соперниц в группе малого финала WTA

Определились группы турнира WTA Elite Trophy. Вторая ракетка Украины 19-летняя Даяна Ястремская попала в группу Азалия, где сыграет с Кики Бертенс и Донной Векич.

В группе Камелия будут играть София Кенин, Элисон Риск и Каролина Мухова. В группе Орхидея - Мэдисон Кис, Петра Мартич и Чжэн Сасай. В группу Роза попали Арина Соболенко, Элис Мертенс и Мария Саккари.

Даяна Ястремская свой первый матч сыграет 23 октября с проигравшей матча Бертенс - Векич. А 24 октября проведет заключительный матч группового этапа.

Напомним, что Ястремская станет самой молодой участницей малого Итогового турнира.

Малый Итоговый турнир пройдет с 22 по 27 октября, призовой фонд – $2,419,844. На турнире выступят 12 участниц, которые будут поделены на 4 группы. Победительница каждой группы попадет в полуфинал.