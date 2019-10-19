Войти или Зарегистрироваться

Ястремская станет самой молодой участницей малого Итогового турнира

За все время проведения турнира на него еще не выходила теннисистка младше 20 лет

  • 19.10.2019 21:25
  • 1617 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская станет самой молодой участницей малого Итогового турнира
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины 19-летняя Даяна Ястремская станет самой молодой участницей малого Итогового турнира за последние 5 лет (впервые турнир был сыгран в 2015 году).
 
Ранее в 20-летнем возрасте на турнире WTA Elite Trophy выступали Мэдисон Кис (2015) и Арина Соболенко (2018) и обе не сумели преодолеть групповой раунд.
 
Малый Итоговый турнир пройдет с 22 по 27 октября, призовой фонд – $2,419,844. На турнире выступят 12 участниц, которые будут поделены на 4 группы. Победительница каждой группы попадет в полуфинал.
 
В случае выигрыша всех четырех матчей на турнире одна из девушек может заработать 700 очков в рейтинг WTA. Сумма призовых для чемпионки – $655,000.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.10.2019 22:12
    +1
    В рамках турнира распределяются следующие суммы призовых очков:
    Победительница — 700
    Финалистка — 440
    Полуфиналистка — 240
    Второе место в группе — 160
    Третье место в группе — 80
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.10.2019 22:12
    +1
    В рамках турнира распределяются следующие суммы призовых очков:
    Победительница — 700
    Финалистка — 440
    Полуфиналистка — 240
    Второе место в группе — 160
    Третье место в группе — 80
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности