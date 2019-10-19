Ястремская станет самой молодой участницей малого Итогового турнира

Даяна Ястремская станет самой молодой Вторая ракетка Украины 19-летняястанет самой молодой участницей малого Итогового турнира за последние 5 лет (впервые турнир был сыгран в 2015 году).

Ранее в 20-летнем возрасте на турнире WTA Elite Trophy выступали Мэдисон Кис (2015) и Арина Соболенко (2018) и обе не сумели преодолеть групповой раунд.

Малый Итоговый турнир пройдет с 22 по 27 октября, призовой фонд – $2,419,844. На турнире выступят 12 участниц, которые будут поделены на 4 группы. Победительница каждой группы попадет в полуфинал.

В случае выигрыша всех четырех матчей на турнире одна из девушек может заработать 700 очков в рейтинг WTA. Сумма призовых для чемпионки – $655,000.