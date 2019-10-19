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Ястремская сыграет на малом Итоговом турнире

Украинка получила шанс после отказа нескольких теннисисток

  • 19.10.2019 17:18
  • 1363 просмотра
  • 6 комментариев
Ястремская сыграет на малом Итоговом турнире
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет на малом Итоговом турнире (WTA Elite Trophy).
 
Это стало возможным после отказа большого количества теннисисток.
 
В Чемпионской гонке Ястремская займет 24 или 25 место, но все же квалифицируется в Чжухай. Отказались от участия: Серена Уильямс, Йоханна Конта, Маркета Вондроушова, Анжелик Кербер, Аманда Анисимова и Слоан Стивенс (все –были выше Даяны). 
 
Таким образом, Ястремская не зависит от результатов Каролины Муховой и Анастасии Павлюченковой на Кубке Кремля.
 
Список участниц: Кики Бертенс, София Кенин, Мэдисон Киз, Арина Соболенко, Петра Мартич, Элиза Мертенс, Элисон Риск, Донна Векич, Мария Саккари, Даяна Ястремская, Чжэн Сайсай (обладательница вайлд-кард), а также Каролина Мухова или Юлия Гёргес.
 
WTA Elite Trophy пройдет с 22 по 27 октября. Действующая чемпионка – Эшли Барти.
 
 
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Источник — Wikipedia

(4 голоса)

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Комментарии
    KirillBezrukov
      KirillBezrukov, 19.10.2019 18:09
    0
    сейчас бы википедию источником называть лол
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 19.10.2019 18:03
    0
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 19.10.2019 18:03
    -1
    Да!!! Я чекав на цю новину!!!)))
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 19.10.2019 17:58
    -1
    "Шара" конечно, но заслужила.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 19.10.2019 17:48
    -1
    Не Мухова, а Павлюченкова.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 19.10.2019 17:21
    0
    цікава компашка.Даяні удачі!
    Ссылка
    KirillBezrukov
      KirillBezrukov, 19.10.2019 18:09
    0
    сейчас бы википедию источником называть лол
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 19.10.2019 18:03
    0
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 19.10.2019 17:21
    0
    цікава компашка.Даяні удачі!
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