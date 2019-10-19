Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет на малом Итоговом турнире (WTA Elite Trophy).

Это стало возможным после отказа большого количества теннисисток.

В Чемпионской гонке Ястремская займет 24 или 25 место, но все же квалифицируется в Чжухай. Отказались от участия: Серена Уильямс, Йоханна Конта, Маркета Вондроушова, Анжелик Кербер, Аманда Анисимова и Слоан Стивенс (все –были выше Даяны).

Таким образом, Ястремская не зависит от результатов Каролины Муховой и Анастасии Павлюченковой на Кубке Кремля.

Список участниц: Кики Бертенс, София Кенин, Мэдисон Киз, Арина Соболенко, Петра Мартич, Элиза Мертенс, Элисон Риск, Донна Векич, Мария Саккари, Даяна Ястремская, Чжэн Сайсай (обладательница вайлд-кард), а также Каролина Мухова или Юлия Гёргес.

WTA Elite Trophy пройдет с 22 по 27 октября. Действующая чемпионка – Эшли Барти.