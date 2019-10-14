WTA официально подтвердила квалификацию Свитолиной на Итоговый турнир

Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила квалификацию первой ракетки Украины Элины Свитолиной на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Шэньчжэне (Китай).
Лучшая украинская теннисистка стала недосягаемой для конкуренток после того как Кики Бертенс и Белинда Бенчич на смогли пополнить очковый запас на турнире в Линце.
Свитолина завоевала седьмую путевку в Финал WTA из восьми возможных. Также на турнире сыграют Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова. Последнее место разыграют Бертенс и Бенчич.
Напомним, для Свитолиной это третий подряд выход в Финал WTA. Более того, она является действующей чемпионкой турнира.
Источник — WTA
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