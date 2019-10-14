WTA официально подтвердила квалификацию Свитолиной на Итоговый турнир

Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила квалификацию первой ракетки Украины Элины Свитолиной на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Шэньчжэне (Китай).

Лучшая украинская теннисистка стала недосягаемой для конкуренток после того как Кики Бертенс и Белинда Бенчич на смогли пополнить очковый запас на турнире в Линце.

Свитолина завоевала седьмую путевку в Финал WTA из восьми возможных. Также на турнире сыграют Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова. Последнее место разыграют Бертенс и Бенчич.