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WTA официально подтвердила квалификацию Свитолиной на Итоговый турнир

Украинка в третий раз подряд сыграет в числе восьми лучших теннисисток сезона

  • 14.10.2019 11:47
  • 596 просмотров
  • 1 комментарий
WTA официально подтвердила квалификацию Свитолиной на Итоговый турнир
© WTA. Элина Свитолина
Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила квалификацию первой ракетки Украины Элины Свитолиной на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Шэньчжэне (Китай).
 
Лучшая украинская теннисистка стала недосягаемой для конкуренток после того как Кики Бертенс и Белинда Бенчич на смогли пополнить очковый запас на турнире в Линце.
 
Свитолина завоевала седьмую путевку в Финал WTA из восьми возможных. Также на турнире сыграют Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова. Последнее место разыграют Бертенс и Бенчич.
 
Напомним, для Свитолиной это третий подряд выход в Финал WTA. Более того, она является действующей чемпионкой турнира.
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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 14.10.2019 12:05
    0
    Цікаво, як зіграє наша Еліна в статусі діючої чемпіонки?
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 14.10.2019 12:05
    0
    Цікаво, як зіграє наша Еліна в статусі діючої чемпіонки?
    Ссылка
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