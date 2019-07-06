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Чемпионка итогового турнира WTA получит 4,7 млн долларов

Это рекордный гонорар для всего профессионального тенниса

  • 06.07.2019 10:43
  • 520 просмотров
  • 1 комментарий
Чемпионка итогового турнира WTA получит 4,7 млн долларов
© WTA. Элина Свитолина
Чемпионка итогового турнира WTA-2019 в Шэньчжэне, которая выиграет его без поражений на групповом этапе, получит 4 700 000 долларов. 
 
Это рекордный гонорар для всего профессионального тенниса. Об этом на медиа-брифинге на Уимблдоне сообщил директор итогового турнира WTA.
 
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина, выигравшая итоговый турнир-2018 без поражений, получила 2 360 000 долларов призовых.
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Источник — WTA Insider

(1 голос)

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Комментарии
    common_sense
      common_sense, 06.07.2019 10:53
    -1
    а как туда попасть то с такими результататами?
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