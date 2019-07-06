Чемпионка итогового турнира WTA получит 4,7 млн долларов

Чемпионка итогового турнира WTA-2019 в Шэньчжэне, которая выиграет его без поражений на групповом этапе, получит 4 700 000 долларов.
Это рекордный гонорар для всего профессионального тенниса. Об этом на медиа-брифинге на Уимблдоне сообщил директор итогового турнира WTA.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина, выигравшая итоговый турнир-2018 без поражений, получила 2 360 000 долларов призовых.
Источник — WTA Insider
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