Людмила Киченок сыграет на малом Итоговом турнире

У «Шахтера» в атаке действуют в основном бразильцы, это качественные и непредсказуемые игроки. В ...

12:48 — AdvocatusDei

почему ртом!?, может и ногами, узнаем

12:47 — AdvocatusDei

так нас много кто обыгрывал и что?!

12:47 — jekаfunny

Так там и Динамо было упомянуть косвенно Ведь не фаны же ДК писал , что киевляне ртом победу над...

12:46 — jekаfunny

Ну в данной ситуации в том , что глупо было оскорблять команду шведов , которая не так давно вас ...

12:45 — AdvocatusDei

меня лично швейцарский клуб не интересует вообще, динамо поскольку постольку.... а в предложении ...

12:43 — AdvocatusDei

а в чем зашквар!?

12:43 — jekаfunny

Мне кажется вас больше игра ДК с Лугано интересует , чем победа над Аталантой