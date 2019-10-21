Людмила Киченок сыграет на малом Итоговом турнире

Украинская теннисистка Людмила Киченок примет участие в малом Итоговом турнире WTA в парном разряде.
Киченок будет выступать в паре с Андреа Клепач. Дуэт получил второй номер посева и попал в группу с Оксаной Калашниковой/Софией Кенин (Грузия/США, 4) и Цзян Синьюй/Тан Цянхуэй (Китай, 5).
Источник — Большой теннис Украины
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