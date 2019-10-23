WTA Elite Trophy. Ястремская и Киченок выйдут на корты в четверг

В четверг, 24 октября, в китайском Чжухае продолжится второй по значимости женский Итоговый турнир.
Организаторы подготовили и опубликовали расписание третьего игрового дня, во время которого свой второй матч проведет Даяна Ястремская, а Людмила Киченок стартует в парном турнире.
Расписание матчей на 24 октября
08:30 - Киченок / Клепач – Калашникова / Кенин
10:00 - Мэдисон Киз (США) – Петра Мартич (Хорватия)
след. - Элисон Риск (США) – Каролина Мухова (Чехия)
14:00 - Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украины) – Кики Бертенс (Нидерланды)
Напомним, независимо от результата матч против Донны Векич, Ястремской в матче против Бертенс будет нужна только победа.
Что касается матча с участием Людмилы Киченок, то украинка сыграет дебютный поединок против пары, которая уступила в первом матче. Поэтому все будет решаться в последнем поединке группового раунда.
Источник — Sport.ua
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