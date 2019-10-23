WTA Elite Trophy. Ястремская и Киченок выйдут на корты в четверг

11:55 — Kovalenkobrevno

А я уверен в победе Динамо, так же как и был уверен во вчерашнем не поражении хорватов!!!!

11:42 — kina_ne_bydet

Ситуация примерно такая же, как и у Шахты с Загребом. Вроде фаворит, а уверенности в победе нет н...