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Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда малого Итогового турнира

  • 22.10.2019 21:53
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Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В среду, 23 октября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет свой дебютный поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
 
Первой соперницей 19-летней украинки станет вторая ракетка Хорватии Донна Векич (№20 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Элиза Мартинес - Мария Саккари. Ориентировочное время начала 11:30 по Киеву.
 

Ранее девушки встречалась один раз, победила украинка.
 
В заключительном матче группового раунда сыграют Даяна Ястремская и Кики Бертенс. Напомним, что в полуфинал выходит только одна теннисистка. 
 

Турнирная таблица

Теннисистка Бертенс Векич Ястремская Матчи Сеты / Геймы
 Бертенс (1) - 7:6, 6:2    1-0 2-0 / 13-8
 Векич (8) 6:7, 2:6 -   0-1 0-2 / 8-13
 Ястремская (10)     -    
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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