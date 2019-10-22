Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 23 октября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет свой дебютный поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
Первой соперницей 19-летней украинки станет вторая ракетка Хорватии Донна Векич (№20 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Элиза Мартинес - Мария Саккари. Ориентировочное время начала 11:30 по Киеву.
Ранее девушки встречалась один раз, победила украинка.
В заключительном матче группового раунда сыграют Даяна Ястремская и Кики Бертенс. Напомним, что в полуфинал выходит только одна теннисистка.
Турнирная таблица
|Теннисистка
|Бертенс
|Векич
|Ястремская
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Бертенс (1)
|-
|7:6, 6:2
|1-0
|2-0 / 13-8
|Векич (8)
|6:7, 2:6
|-
|0-1
|0-2 / 8-13
|Ястремская (10)
|-
Источник — Sport.ua
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