Даяна Ястремська – Донна Векич. Прогноз і анонс матчу

В середу, 23 жовтня, друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє свій дебютний поєдинок на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.
Першою суперницею 19-річної українки стане друга ракетка Хорватії Донна Векич. Зустріч відбудеться третім запуском після матчу Еліз Мертенс - Марія Саккарі. Орієнтовний час початку 11:30 за Києвом.
Відзначимо, що для обох тенісисток це перша участь у турнірі під назвою WTA Elite Trophy (Елітний трофей Жіночої тенісної асоціації).
Суперниця
Окрім того, що Векич протягом довгого часу зустрічалася зі Стеном Вавринкою, у неї є ще достатньо досягнень і на корті. Цьогоріч 23-річна хорватка дебютувала в 1/4 фіналу Grand Slam (US Open, поразка Бенчіч), вперше зіграла в фіналі Прем'єра (Санкт-Петербург, поразка Бертенс) і декілька разів обновила особистий рекорд, діставшись топ-20 світового рейтингу.
Щоправда титулів цьогоріч Донна не вигравала (2 програних фінали), а після Відкритого чемпіонату США хорватці вдалося лише двічі зіграти на турнірах більше одного матчу. Тим не менш Векич залишається досить небезпечною суперницею, яка може переграти будь-яку суперницю, цьогоріч в неї 2 перемоги в матчах з тенісистками з першої десятки (Бертенс і Квітова).
Jimmie48 Photography. Донна Векич і Кікі Бертенс
Але наразі хорватка не повністю готова до витривалих і виснажливих поєдинків. У восьми останніх матчах вона 5 разів виграла першу партію, але тричі при цьому не могла завершити поєдинок перемогою. Щось подібне ми побачили і в матчі з Бертенс: конкурентний перший сет і майже повний провал у другій партії.
Статистика після US Open
|Ястремська
|Векич
|матчі (виграних)
|7-5 (58%)
|2-6 (25%)
|% першої подачі
|63.5
|50.6
|виграних очок на першій подачі, %
|64.2
|69.5
|виграних очок на другій подачі, %
|50.4
|41.0
|виграних очок на прийомі, %
|45.5
|42.1
|ейси, %
|5.5
|3,9
|тай-брейки
|2-1
|0-3
Матчі між собою
Дівчата зустрічалися одного разу на 100-тисячнику ITF в Санкт-Петербурзі-2017. На стадії пів фіналу хорватка, яка перебувала в статусі лідерки посіву, знялась в другому сеті за рахунку 6:3, 2:0 на користь Ястремської.
Ситуація в групі
Після поразки Векич в першому матчі Даяна може трішки розслабитися, адже на неї в дебюті на турнірі не буде тиснути тягар відповідальності, другий шанс ще точно буде. В середу «матч життя» буде грати Донна, адже для того, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф, їй потрібно обов'язково перемагати. Для Ястремської в будь-якому випадку критичним буде тільки програш в матчі з Бертенс.
|Тенісистка
|Бертенс
|Векич
|Ястремська
|Матчі
|Сети / Гейми
|Бертенс (1)
|-
|7:6, 6:2
|1-0
|2-0 / 13-8
|Векич (8)
|6:7, 2:6
|-
|0-1
|0-2 / 8-13
|Ястремська (10)
|-
Прогноз
Стихією Векич є атака, тому її стиль досить зручний для Ястремської, яка може перебити будь-кого. Основна перевага хорватки в більшому технічному арсеналі. Але знову ж таки, фізичні кондиції Донни залишають бажати кращого, без швидкого переміщення по корту Даяну переграти звісно можна, але для цього вона повинна програти собі сама.
Очікуємо видовищний перший сет, переможниця якого з великою вірогідністю оформить загальну перемогу в матчі. Але не забуваймо, що основний «бос» попереду.
Головною ж інтригою середи стане склад учасників боксу Ястремської. Цілком можливо, що ми побачимо там нового тренера Даяни.
Прогноз Sport.ua: перемога Ястремської в двох сетах
Источник — Sport.ua
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