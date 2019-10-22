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Даяна Ястремська – Донна Векич. Прогноз і анонс матчу

Дебют українки на малому Підсумковому турнірі

  • 22.10.2019 20:51
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Даяна Ястремська – Донна Векич. Прогноз і анонс матчу
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремська
В середу, 23 жовтня, друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє свій дебютний поєдинок на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї. 
 
Першою суперницею 19-річної українки стане друга ракетка Хорватії Донна Векич. Зустріч відбудеться третім запуском після матчу Еліз Мертенс - Марія Саккарі. Орієнтовний час початку 11:30 за Києвом.
 
Відзначимо, що для обох тенісисток це перша участь у турнірі під назвою WTA Elite Trophy (Елітний трофей Жіночої тенісної асоціації).
 
Суперниця
 
Окрім того, що Векич протягом довгого часу зустрічалася зі Стеном Вавринкою, у неї є ще достатньо досягнень і на корті. Цьогоріч 23-річна хорватка дебютувала в 1/4 фіналу Grand Slam (US Open, поразка Бенчіч), вперше зіграла в фіналі Прем'єра (Санкт-Петербург, поразка Бертенс) і декілька разів обновила особистий рекорд, діставшись топ-20 світового рейтингу.
 
Щоправда титулів цьогоріч Донна не вигравала (2 програних фінали), а після Відкритого чемпіонату США хорватці вдалося лише двічі зіграти на турнірах більше одного матчу. Тим не менш Векич залишається досить небезпечною суперницею, яка може переграти будь-яку суперницю, цьогоріч в неї 2 перемоги в матчах з тенісистками з першої десятки (Бертенс і Квітова).
 

Jimmie48 Photography. Донна Векич і Кікі Бертенс
 
Але наразі хорватка не повністю готова до витривалих і виснажливих поєдинків. У восьми останніх матчах вона 5 разів виграла першу партію, але тричі при цьому не могла завершити поєдинок перемогою. Щось подібне ми побачили і в матчі з Бертенс: конкурентний перший сет і майже повний провал у другій партії. 
 
Статистика після US Open
 
   Ястремська  Векич
матчі (виграних) 7-5 (58%) 2-6 (25%)
% першої подачі 63.5 50.6
виграних очок на першій подачі, % 64.2 69.5
виграних очок на другій подачі, % 50.4 41.0
виграних очок на прийомі, % 45.5 42.1
ейси, % 5.5 3,9
тай-брейки 2-1 0-3

Матчі між собою

Дівчата зустрічалися одного разу на 100-тисячнику ITF в Санкт-Петербурзі-2017. На стадії пів фіналу хорватка, яка перебувала в статусі лідерки посіву, знялась в другому сеті за рахунку 6:3, 2:0 на користь Ястремської.
 
Ситуація в групі
 
Після поразки Векич в першому матчі Даяна може трішки розслабитися, адже на неї в дебюті на турнірі не буде тиснути тягар відповідальності, другий шанс ще точно буде. В середу «матч життя» буде грати Донна, адже для того, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф, їй потрібно обов'язково перемагати. Для Ястремської в будь-якому випадку критичним буде тільки програш в матчі з Бертенс.
 
Тенісистка Бертенс Векич Ястремська Матчі Сети / Гейми
 Бертенс (1) - 7:6, 6:2   1-0 2-0 / 13-8
 Векич (8) 6:7, 2:6 -   0-1 0-2 / 8-13
 Ястремська (10)     -    
 
Прогноз
 
Стихією Векич є атака, тому її стиль досить зручний для Ястремської, яка може перебити будь-кого. Основна перевага хорватки в більшому технічному арсеналі. Але знову ж таки, фізичні кондиції Донни залишають бажати кращого, без швидкого переміщення по корту Даяну переграти звісно можна, але для цього вона повинна програти собі сама.
 
Очікуємо видовищний перший сет, переможниця якого з великою вірогідністю оформить загальну перемогу в матчі. Але не забуваймо, що основний «бос» попереду.
 
Головною ж інтригою середи стане склад учасників боксу Ястремської. Цілком можливо, що ми побачимо там нового тренера Даяни.
 
Прогноз Sport.ua: перемога Ястремської в двох сетах
 
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Источник — Sport.ua

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