Даяна Ястремська – Донна Векич. Прогноз і анонс матчу

В середу, 23 жовтня, друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє свій дебютний поєдинок на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.

Першою суперницею 19-річної українки стане друга ракетка Хорватії Донна Векич. Зустріч відбудеться третім запуском після матчу Еліз Мертенс - Марія Саккарі. Орієнтовний час початку 11:30 за Києвом.

Відзначимо, що для обох тенісисток це перша участь у турнірі під назвою WTA Elite Trophy (Елітний трофей Жіночої тенісної асоціації).

Суперниця

Окрім того, що Векич протягом довгого часу зустрічалася зі Стеном Вавринкою, у неї є ще достатньо досягнень і на корті. Цьогоріч 23-річна хорватка дебютувала в 1/4 фіналу Grand Slam (US Open, поразка Бенчіч), вперше зіграла в фіналі Прем'єра (Санкт-Петербург, поразка Бертенс) і декілька разів обновила особистий рекорд, діставшись топ-20 світового рейтингу.

Щоправда титулів цьогоріч Донна не вигравала (2 програних фінали), а після Відкритого чемпіонату США хорватці вдалося лише двічі зіграти на турнірах більше одного матчу. Тим не менш Векич залишається досить небезпечною суперницею, яка може переграти будь-яку суперницю, цьогоріч в неї 2 перемоги в матчах з тенісистками з першої десятки (Бертенс і Квітова).



Jimmie48 Photography. Донна Векич і Кікі Бертенс Jimmie48 Photography. Донна Векич і Кікі Бертенс

Але наразі хорватка не повністю готова до витривалих і виснажливих поєдинків. У восьми останніх матчах вона 5 разів виграла першу партію, але тричі при цьому не могла завершити поєдинок перемогою. Щось подібне ми побачили і в матчі з Бертенс: конкурентний перший сет і майже повний провал у другій партії.

Статистика після US Open

Ястремська Векич матчі (виграних) 7-5 (58%) 2-6 (25%) % першої подачі 63.5 50.6 виграних очок на першій подачі, % 64.2 69.5 виграних очок на другій подачі, % 50.4 41.0 виграних очок на прийомі, % 45.5 42.1 ейси, % 5.5 3,9 тай-брейки 2-1 0-3 Матчі між собою

Дівчата зустрічалися одного разу на 100-тисячнику ITF в Санкт-Петербурзі-2017. На стадії пів фіналу хорватка, яка перебувала в статусі лідерки посіву, знялась в другому сеті за рахунку 6:3, 2:0 на користь Ястремської.

Ситуація в групі

Після поразки Векич в першому матчі Даяна може трішки розслабитися, адже на неї в дебюті на турнірі не буде тиснути тягар відповідальності, другий шанс ще точно буде. В середу «матч життя» буде грати Донна, адже для того, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф, їй потрібно обов'язково перемагати. Для Ястремської в будь-якому випадку критичним буде тільки програш в матчі з Бертенс.