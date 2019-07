ВИДЕО. Дружеский огонь от Остапенко в парном разряде

За полторы недели Уимблдона латвийская теннисистка Алена Остапенко отметилась несколькими попаданиями мячом – то в соперницу, то в партнера по команде.



Официальный твиттер турнира опубликовал подборку видеофрагментов дружеского огня от Остапенко на Уимблдоне 2019.

Well, that's one way to win a point 😂 #Wimbledon pic.twitter.com/oTxHKVVZBn

We're here to report that Jelena Ostapenko has been at it again 🙈#Wimbledon | @JelenaOstapenk8 pic.twitter.com/OPhhSxAa3I