На перехвате. Тоттенхэм украл трансфер у возможного нового клуба Бражко

Австрийский защитник «Ланса» Кевин Дансо станет игроком «Тоттенхэма», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли договоренности по переходу 26-летнего футболиста. Кевин обойдется «шпорам» в 25 миллионов евро, контракт до 2030 года. Игрок пройдет медосмотр 2 февраля.

Лондонский клуб «украл» игрока у «Вулверхэмптона», который ранее достиг устного соглашения с французским клубом по трансферу игрока».

В текущем сезоне Кевин Дансо провел 14 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмптон» сделал предложение о переходе полузащитника «Динамо» Владимира Бражко.

