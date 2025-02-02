На перехвате. Тоттенхэм украл трансфер у возможного нового клуба Бражко
Кевин Дансо усилит лондонский коллектив
Австрийский защитник «Ланса» Кевин Дансо станет игроком «Тоттенхэма», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы достигли договоренности по переходу 26-летнего футболиста. Кевин обойдется «шпорам» в 25 миллионов евро, контракт до 2030 года. Игрок пройдет медосмотр 2 февраля.
Лондонский клуб «украл» игрока у «Вулверхэмптона», который ранее достиг устного соглашения с французским клубом по трансферу игрока».
В текущем сезоне Кевин Дансо провел 14 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмптон» сделал предложение о переходе полузащитника «Динамо» Владимира Бражко.
🚨⚪️ Kevin Danso to Tottenham, here we go! Agreement in place for the Austrian centre back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025
€25m package, deal until June 2030 and medical booked on Sunday… after Wolves had verbal agreement in place and also medical ready.
Hijack completed. 🏁 pic.twitter.com/hAFNqrtPEN
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