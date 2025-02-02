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Англия
02 февраля 2025, 03:00 | Обновлено 02 февраля 2025, 03:06
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0

На перехвате. Тоттенхэм украл трансфер у возможного нового клуба Бражко

Кевин Дансо усилит лондонский коллектив

02 февраля 2025, 03:00 | Обновлено 02 февраля 2025, 03:06
99
0
На перехвате. Тоттенхэм украл трансфер у возможного нового клуба Бражко
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Дансо

Австрийский защитник «Ланса» Кевин Дансо станет игроком «Тоттенхэма», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли договоренности по переходу 26-летнего футболиста. Кевин обойдется «шпорам» в 25 миллионов евро, контракт до 2030 года. Игрок пройдет медосмотр 2 февраля.

Лондонский клуб «украл» игрока у «Вулверхэмптона», который ранее достиг устного соглашения с французским клубом по трансферу игрока».

В текущем сезоне Кевин Дансо провел 14 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Вулверхэмптон» сделал предложение о переходе полузащитника «Динамо» Владимира Бражко.

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Кевин Дансо Тоттенхэм Вулверхэмптон Ланс трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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