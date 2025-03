Санту – второй тренер по количеству побед против Гвардиолы в чемпионатах

Тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту выиграл последний матч против «Манчестер Сити» и увеличил свое количество побед против команд Пепа Гвардиолы до 4. Больше выигранных поединков против подопечных Гвардиолы в топ-5 лигах Европы имеет только Юрген Клопп (5).

8 марта состоялась игра 28-го тура АПЛ между командами «Ноттингем» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Гадсон-Одои.

В этом сезоне Премьер-лиги «Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице (15 побед, 6 ничьих, 7 поражений), а «горожане» – четвертое (14 побед, 5 ничьих, 9 поражений).

