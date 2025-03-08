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  4. Санту – второй тренер по количеству побед против Гвардиолы в чемпионатах
Англия
08 марта 2025, 23:20 |
113
0

Санту – второй тренер по количеству побед против Гвардиолы в чемпионатах

Больше выигрышей против команд Пепа в топ-5 лигах Европы получил только Клопп

08 марта 2025, 23:20 |
113
0
Санту – второй тренер по количеству побед против Гвардиолы в чемпионатах
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту и Пеп Гвардиола

Тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту выиграл последний матч против «Манчестер Сити» и увеличил свое количество побед против команд Пепа Гвардиолы до 4. Больше выигранных поединков против подопечных Гвардиолы в топ-5 лигах Европы имеет только Юрген Клопп (5).

8 марта состоялась игра 28-го тура АПЛ между командами «Ноттингем» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Гадсон-Одои.

В этом сезоне Премьер-лиги «Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице (15 побед, 6 ничьих, 7 поражений), а «горожане» – четвертое (14 побед, 5 ничьих, 9 поражений).

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ноттингем Форест - Манчестер Сити Нуну Эшпириту Санту Пеп Гвардиола
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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