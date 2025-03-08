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Англия
08 марта 2025, 22:13 | Обновлено 08 марта 2025, 22:20
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0

Миколенко с первых минут вышел на матч Вулверхэмптон – Эвертон

8 марта волки и ириски проводят матч 28-го тура АПЛ 2024/25 на стадионе Молинью

08 марта 2025, 22:13 | Обновлено 08 марта 2025, 22:20
71
0
Миколенко с первых минут вышел на матч Вулверхэмптон – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта проходит матч 28-го тура АПЛ между командами Вулверхэмптон и Эвертон.

Коллективы играют на стадионе Молинью. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут.

Перед стартом матча Эвертон с 32 очками располагался на 16-й позиции в таблице чемпионата Англии. У Вулвз 22 пункта и 17-я строчка.

Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Эвертон

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стартовые составы Виталий Миколенко Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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