Англия08 марта 2025, 22:13 | Обновлено 08 марта 2025, 22:20
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Миколенко с первых минут вышел на матч Вулверхэмптон – Эвертон
8 марта волки и ириски проводят матч 28-го тура АПЛ 2024/25 на стадионе Молинью
08 марта 2025, 22:13 | Обновлено 08 марта 2025, 22:20
71
0
8 марта проходит матч 28-го тура АПЛ между командами Вулверхэмптон и Эвертон.
Коллективы играют на стадионе Молинью. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут.
Перед стартом матча Эвертон с 32 очками располагался на 16-й позиции в таблице чемпионата Англии. У Вулвз 22 пункта и 17-я строчка.
Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Эвертон
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