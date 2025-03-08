«Шомуродов стал лицом Ромы». В Италии оценили игру конкурента Довбика
Форвард из Узбекистана продолжает улучшать свои результаты
29-летний форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов, который в последних четырех матчах сделал четыре результативных действия, может стать игроком стартового состава.
Итальянские СМИ восхищаются игрой этого футболиста и считают, что Эльдор может вытеснить с основы украинца Артема Довбика:
«Шомуродов стал настоящим лицом римского клуба – «Рома» демонстрирует высокий уровень игры и стабильные результаты в последние месяцы. Стоит отметить, что в большинстве случаев этот игрок выходит на замену и все равно делает результативное действие.
Главный тренер ему доверяет больше, чем предыдущие наставники. Эльдор оказался достойной альтернативой для Довбика, ведь он забивает каждые 164 минуты, в то время как Артем – один раз на 180 минут», – считают в Италии.
В текущем сезоне Шомуродов провел за «Рому» 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.
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