«Шомуродов стал лицом Ромы». В Италии оценили игру конкурента Довбика

29-летний форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов, который в последних четырех матчах сделал четыре результативных действия, может стать игроком стартового состава.

Итальянские СМИ восхищаются игрой этого футболиста и считают, что Эльдор может вытеснить с основы украинца Артема Довбика:

«Шомуродов стал настоящим лицом римского клуба – «Рома» демонстрирует высокий уровень игры и стабильные результаты в последние месяцы. Стоит отметить, что в большинстве случаев этот игрок выходит на замену и все равно делает результативное действие.

Главный тренер ему доверяет больше, чем предыдущие наставники. Эльдор оказался достойной альтернативой для Довбика, ведь он забивает каждые 164 минуты, в то время как Артем – один раз на 180 минут», – считают в Италии.

В текущем сезоне Шомуродов провел за «Рому» 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.