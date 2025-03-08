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  4. «Шомуродов стал лицом Ромы». В Италии оценили игру конкурента Довбика
Италия
08 марта 2025, 15:49 |
494
1

«Шомуродов стал лицом Ромы». В Италии оценили игру конкурента Довбика

Форвард из Узбекистана продолжает улучшать свои результаты

08 марта 2025, 15:49 |
494
1
«Шомуродов стал лицом Ромы». В Италии оценили игру конкурента Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

29-летний форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов, который в последних четырех матчах сделал четыре результативных действия, может стать игроком стартового состава.

Итальянские СМИ восхищаются игрой этого футболиста и считают, что Эльдор может вытеснить с основы украинца Артема Довбика:

«Шомуродов стал настоящим лицом римского клуба – «Рома» демонстрирует высокий уровень игры и стабильные результаты в последние месяцы. Стоит отметить, что в большинстве случаев этот игрок выходит на замену и все равно делает результативное действие.

Главный тренер ему доверяет больше, чем предыдущие наставники. Эльдор оказался достойной альтернативой для Довбика, ведь он забивает каждые 164 минуты, в то время как Артем – один раз на 180 минут», – считают в Италии.

В текущем сезоне Шомуродов провел за «Рому» 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Эльдор Шомуродов
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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Gargantua81
Шомуродов реально очень сильный форвард, он универсальнее и острее Довбика.
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