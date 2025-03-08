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  4. Заховайло ответил, какой сейчас бюджет у Динамо
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 23:03 |
956
0

Заховайло ответил, какой сейчас бюджет у Динамо

Эксперт считает, что у киевлян минимальная трансферная мощность

08 марта 2025, 23:03 |
956
0
Заховайло ответил, какой сейчас бюджет у Динамо
ФК Динамо

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского «Днепра», поделился со Sport.ua информацией о бюджете киевского «Динамо».

– Как вы думаете, каким сейчас является бюджет «Динамо»?

– Мне трудно сказать. В связи с тем, что в клубе отсутствует трансферная политика, мне кажется, что бюджет минимальный. Очень много стоит содержание инфраструктуры, а по зарплатной ведомости главной команды, то это максимальный минимум, который был у «Динамо».

– Сколько средств «Динамо» в состоянии потратить на новичков?

– Это ни для кого не секрет, да и сам президент динамовского клуба о таком говорил. Братья Суркисы не готовы сегодня вкладывать деньги на трансферное усиление. Это и Игорь Суркис говорил, и это хорошо видно. Пока в стране идет война, они совсем не готовы вкладывать в приобретение новых игроков деньги.

Ранее трансфер Мигелито в киевское «Динамо» сорвался в последний момент.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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