Заховайло ответил, какой сейчас бюджет у Динамо
Эксперт считает, что у киевлян минимальная трансферная мощность
Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского «Днепра», поделился со Sport.ua информацией о бюджете киевского «Динамо».
– Как вы думаете, каким сейчас является бюджет «Динамо»?
– Мне трудно сказать. В связи с тем, что в клубе отсутствует трансферная политика, мне кажется, что бюджет минимальный. Очень много стоит содержание инфраструктуры, а по зарплатной ведомости главной команды, то это максимальный минимум, который был у «Динамо».
– Сколько средств «Динамо» в состоянии потратить на новичков?
– Это ни для кого не секрет, да и сам президент динамовского клуба о таком говорил. Братья Суркисы не готовы сегодня вкладывать деньги на трансферное усиление. Это и Игорь Суркис говорил, и это хорошо видно. Пока в стране идет война, они совсем не готовы вкладывать в приобретение новых игроков деньги.
Ранее трансфер Мигелито в киевское «Динамо» сорвался в последний момент.
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