Украинец впервые попал в стартовый состав команды на матч MLS
Артем Смоляков начнет поединок Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес с первых минут
8 марта Сиэтл Саундерс и Лос-Анджелес проведут матч очередного тура MLS.
Поединок состоится на стадионе Люмен Филд и начнется в 23:45 по Киеву.
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В стартовый состав гостей попал 21-летний украинский защитник Артем Смоляков, который в зимнее трансферное окно перебрался за океан из Полесья. Смоляков впервые попал в старт нового для себя коллектива.
В старте Лос-Анджелес также выйдет именитый форвард Оливье Жиру. А экс-футболист Шахтера Марлон остался на скамейке для запасных.
Стартовые составы на матч Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес
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