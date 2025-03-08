Украинец впервые попал в стартовый состав команды на матч MLS

8 марта Сиэтл Саундерс и Лос-Анджелес проведут матч очередного тура MLS.

Поединок состоится на стадионе Люмен Филд и начнется в 23:45 по Киеву.

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В стартовый состав гостей попал 21-летний украинский защитник Артем Смоляков, который в зимнее трансферное окно перебрался за океан из Полесья. Смоляков впервые попал в старт нового для себя коллектива.

В старте Лос-Анджелес также выйдет именитый форвард Оливье Жиру. А экс-футболист Шахтера Марлон остался на скамейке для запасных.

Стартовые составы на матч Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес