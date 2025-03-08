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Major League Soccer
08 марта 2025, 23:33 |
480
0

Украинец впервые попал в стартовый состав команды на матч MLS

Артем Смоляков начнет поединок Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес с первых минут

08 марта 2025, 23:33 |
480
0
Украинец впервые попал в стартовый состав команды на матч MLS
ФК Лос-Анджелес. Артем Смоляков

8 марта Сиэтл Саундерс и Лос-Анджелес проведут матч очередного тура MLS.

Поединок состоится на стадионе Люмен Филд и начнется в 23:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовый состав гостей попал 21-летний украинский защитник Артем Смоляков, который в зимнее трансферное окно перебрался за океан из Полесья. Смоляков впервые попал в старт нового для себя коллектива.

В старте Лос-Анджелес также выйдет именитый форвард Оливье Жиру. А экс-футболист Шахтера Марлон остался на скамейке для запасных.

Стартовые составы на матч Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес

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Лос-Анджелес (MLS) Сиэтл Саундерс Major League Soccer (MLS) стартовые составы Артем Смоляков Оливье Жиру Марлон Сантос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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