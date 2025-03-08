Владимир БРАЖКО: «Он всегда кричит»

Лидер киевского «Динамо» Владимир Бражко рассказал, кто для него является примером на футбольном поле.

«Для меня является примером Йозуа Киммих. Когда он отбирает у кого-то мяч, то всегда кричит. Видел видео из раздевалки, когда он туда заходит, ему что-то не нравится – он все бросает, спорит с кем-то. Он лидер «Баварии».

Я не говорю, что таким буду, буду бросать что-то, оскорблять кого-то, но хочется быть таким, чтобы за мной команда шла. Но для этого нужно время и авторитет в команде», – сказал Бражко.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко признался, что часто общается с защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным.