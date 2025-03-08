Владимир БРАЖКО: «Он всегда кричит»
Украинец рассказал, кто для него является примером на футбольном поле
Лидер киевского «Динамо» Владимир Бражко рассказал, кто для него является примером на футбольном поле.
«Для меня является примером Йозуа Киммих. Когда он отбирает у кого-то мяч, то всегда кричит. Видел видео из раздевалки, когда он туда заходит, ему что-то не нравится – он все бросает, спорит с кем-то. Он лидер «Баварии».
Я не говорю, что таким буду, буду бросать что-то, оскорблять кого-то, но хочется быть таким, чтобы за мной команда шла. Но для этого нужно время и авторитет в команде», – сказал Бражко.
Ранее полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко признался, что часто общается с защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным.
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