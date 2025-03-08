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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 22:16 | Обновлено 08 марта 2025, 22:28
1162
0

Владимир БРАЖКО: «Он всегда кричит»

Украинец рассказал, кто для него является примером на футбольном поле

08 марта 2025, 22:16 | Обновлено 08 марта 2025, 22:28
1162
0
Владимир БРАЖКО: «Он всегда кричит»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Лидер киевского «Динамо» Владимир Бражко рассказал, кто для него является примером на футбольном поле.

«Для меня является примером Йозуа Киммих. Когда он отбирает у кого-то мяч, то всегда кричит. Видел видео из раздевалки, когда он туда заходит, ему что-то не нравится – он все бросает, спорит с кем-то. Он лидер «Баварии».

Я не говорю, что таким буду, буду бросать что-то, оскорблять кого-то, но хочется быть таким, чтобы за мной команда шла. Но для этого нужно время и авторитет в команде», – сказал Бражко.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко признался, что часто общается с защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным.

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Йозуа Киммих Владимир Бражко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Бавария
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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