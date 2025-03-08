Ла Лига выпустила заявление касательно переноса матча Барселона – Осасуна
Новая дата поединка будет определена позже, игра перенесена из-за смерти врача
Ла Лига в социальных сетях опубликовала официальное заявление касательно переноса матча 27-го тура Барселона – Осасуна, который не состоялся 8 марта из-за смерти клубного врача сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии:
«Ла Лига с сожалением сообщает о кончине доктора Карлеса Миньярро, главного врача первой команды Барселоны, и объявляет, что в связи с этим сегодняшний матч между Барселоной и Осасуной отложен до решения судьи по соревнованиям.
Ла Лига выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, клубу и его болельщикам и разделяет их горе. Новая дата и время матча будут объявлены в ближайшее время».
Поддержку Барселоне и семье Карлеса выразил и мадридский Реал.
LALIGA lamenta el fallecimiento del médico del primer equipo del FC Barcelona, el doctor Carles Miñarro, e informa de que por este motivo queda aplazado el partido @FCBarcelona_es - @Osasuna previsto para hoy, a la espera de la resolución del juez único de Competiciones.— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 8, 2025
LALIGA… https://t.co/M3ekyWCvNG
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