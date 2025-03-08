Ла Лига выпустила заявление касательно переноса матча Барселона – Осасуна

Ла Лига в социальных сетях опубликовала официальное заявление касательно переноса матча 27-го тура Барселона – Осасуна, который не состоялся 8 марта из-за смерти клубного врача сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии:

«Ла Лига с сожалением сообщает о кончине доктора Карлеса Миньярро, главного врача первой команды Барселоны, и объявляет, что в связи с этим сегодняшний матч между Барселоной и Осасуной отложен до решения судьи по соревнованиям.

Ла Лига выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, клубу и его болельщикам и разделяет их горе. Новая дата и время матча будут объявлены в ближайшее время».

Поддержку Барселоне и семье Карлеса выразил и мадридский Реал.