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Испания
08 марта 2025, 23:19 |
1870
0

Ла Лига выпустила заявление касательно переноса матча Барселона – Осасуна

Новая дата поединка будет определена позже, игра перенесена из-за смерти врача

08 марта 2025, 23:19 |
1870
0
Ла Лига выпустила заявление касательно переноса матча Барселона – Осасуна
Getty Images/Global Images Ukraine

Ла Лига в социальных сетях опубликовала официальное заявление касательно переноса матча 27-го тура Барселона – Осасуна, который не состоялся 8 марта из-за смерти клубного врача сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии:

«Ла Лига с сожалением сообщает о кончине доктора Карлеса Миньярро, главного врача первой команды Барселоны, и объявляет, что в связи с этим сегодняшний матч между Барселоной и Осасуной отложен до решения судьи по соревнованиям.

Ла Лига выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, клубу и его болельщикам и разделяет их горе. Новая дата и время матча будут объявлены в ближайшее время».

Поддержку Барселоне и семье Карлеса выразил и мадридский Реал.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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