Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии

В мадридском Реале выразили соболезнования Барселоне после смерти клубного врача сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии:

«Футбольный клуб Реал Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти врача Барселоны Карлеса Миньярро Гарсии.

Реал Мадрид хотел бы выразить свои соболезнования и поддержку всей его семье, товарищам по команде, Барселоне и всем его близким. Покойся с миром».

Барселона и Осасуна должны были стартовать 8 марта в 22:00 на стадионе Олимпико в Каталонии. Из-за неожиданной смерти врача, игроки попросили перенести поединок.