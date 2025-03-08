Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии
Пресс-служба королевского клуба обратилась к семье Карлеса Миньярро Гарсии
В мадридском Реале выразили соболезнования Барселоне после смерти клубного врача сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии:
«Футбольный клуб Реал Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти врача Барселоны Карлеса Миньярро Гарсии.
Реал Мадрид хотел бы выразить свои соболезнования и поддержку всей его семье, товарищам по команде, Барселоне и всем его близким. Покойся с миром».
Барселона и Осасуна должны были стартовать 8 марта в 22:00 на стадионе Олимпико в Каталонии. Из-за неожиданной смерти врача, игроки попросили перенести поединок.
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