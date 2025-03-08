Официальное заявление Барселоны: подтверждена смерть клубного врача

Пресс-служба каталонской Барселоны опубликовала официальное заявление касательно переноса матча 27-го тура Ла Лиги 2024/25 против Осасуны:

«Наш клуб с сожалением сообщает, что этим вечером ушел из жизни клубный врач первой команды Карлес Миньярро Гарсия. Матч против Осасуны будет перенесен на другу дату».

Барселона и Осасуна должны были стартовать 8 марта в 22:00 на стадионе Олимпико в Каталонии. Из-за неожиданной смерти врача, игроки попросили перенести поединок.

В таблице чемпионата Испании сине-гранатовые с 57 очками занимают первое место. У Осасуны 33 пункта и 11-я строчка.